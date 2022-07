Bicentenario: Un sector vigilado con garitas policiales y cámaras de video

El Barrio Bicentenario de nuestra ciudad está limitado por las avenidas La Plata, de Circunvalación, Alvear y Libertad y está representado por una sociedad de fomento creada hace unos años atrás, que en breve será renovada su comisión.

En diálogo con TeleJunín, Natalia Jacome y Eliana Morales, tesorera y secretaria de la Sociedad de Fomento del barrio Bicentenario, respectivamente, se refirieron a algunas problemáticas de este pujante sector en constante crecimiento. Respecto al tema iluminación, que suele preocupar a la mayoría de los barrios periféricos como este, manifestaron que había sectores con alumbrado público con pescantes y que seguramente querían tener luces LED.

“Pasa que hasta que no se haga la obra de cordón cuneta y no se pase todo el cableado por abajo, no se pueden poner las columnas. Junín ha crecido muchísimo y es una cuestión de tiempo, no somos el único barrio en Junín. La luz LED está proyectada”, afirmó Natalia.

En cuanto a mantenimiento, Eliana Morales explicó que a veces los propios vecinos tiraban basura en los espacios públicos, pero era una cuestión que estaba siendo solucionada.

“La Plaza Bicentenario –por ejemplo- es un espacio que se utiliza mucho y está bien mantenido actualmente. Antes tiraban basura, rompían las cosas pero nosotras hemos hablado con los vecinos para que no arrojen ahí los residuos. Hemos logrado que la gente entienda, la plaza siempre está limpia”. Otra de las carencias que suelen suceder en calles de tierra es el regador. En este aspecto dijo: “No hay regadores, pasan solamente en las calles principales como avenida La Plata, Ricardo Rojas”.

En materia de seguridad, el barrio Bicentenario está bastante cubierto con cámaras de video y garitas policiales, con agentes de seguridad en el mismo sector de la ciudad. Morales detalló los lugares donde hay garitas policiales. “Hay una en calle Jean Jaures y Alberti desde hace varios meses. Había muchos robos. A pedido de la gente hicimos los reclamos correspondientes y pusieron una garita ahí. También en Juan B. Justo y Fausto y una más en el boulevard de avenida Alvear, con policías las 24 horas y cámaras de seguridad”, acotó.

Por su parte, Natalia Jacome afirmó que desde que estaban esos tres puestos policiales había “bajado bastante” el índice de inseguridad en el barrio Bicentenario.

“La cuadrícula 13 es la que corresponde a este barrio. Cuando los vecinos llaman por alguna eventualidad, el patrullero no tarda más de 3 minutos en llegar. Tenemos cámaras de seguridad en Ruta 188 y avenida La Plata, otra en avenida La Plata y Alvear; en avenida La Plata y Padre Ghío, y avenida La Plata cerca de calle Tucumán. Y estamos hablando para ver si podemos poner alguna de las cámaras en Alberti y Tucumán”, acotó.

Sabido es que una de las obras de infraestructura más importantes en Junín fue la de Desagües Pluviales Norte durante la gestión de Macri como presidente y Petrecca como intendente, que benefició a un amplio sector de Junín. “Gracias a eso hoy la gente no se inunda más –afirmó Morales-. Hemos estado agradecidos a las autoridades por la obra. Pero quiero pedirle a los vecinos del barrio que no tapen los desagües, los sumideros, porque cuando llueve, a pesar de semejante obra, si se tapa se vuelve a juntar un poco de agua aunque no en todas las cuadras”.

Finalmente, al hablar del servicio de gas natural, Natalia mencionó que había expectativas por la Cuarta planta de gas. “Hay sectores que todavía falta el servicio de gas natural en este barrio pero sabemos que hay un proyecto de extender la red, a partir de Don Segundo Sombra yendo hacia avenida de Circunvalación”, dijo.

Sociedad de fomento

La entidad fomentista que integran Natalia Jacome y Eliana Morales no tiene sede pero funciona en el Centro Integrador Comunitario (CIC) que pertenece al barrio y brinda un importante servicio.

“En el 2019 cuando se hizo la última fiesta grande y fue para el Día del Niño, usamos todas las instalaciones de esa institución”, dijo Natalia Jacome. Por su parte Eliana Morales instó a que la gente del barrio participe de la sociedad de fomento. “Hicimos muchas campañas, por ejemplo para que no tiraran basura en la plaza, en el boulevard, y el intendente Petrecca felicitó al barrio porque fue el único barrio que cambió, eso fue antes de la pandemia”, aclaró.

“Estamos interesadas en comentarles a los vecinos que el mandato de la sociedad de fomento ya está vencido – apuntó Natalia-, así que quien guste sumarse, puede presentar lista. Cuando empezamos en la comisión éramos 18 pero hoy somos 3. Nos faltan manos para trabajar", dijo.



Problemática vigente

1. Los vecinos piden que pase el regador por las calles de tierra. Desde la entidad fomentista dicen que solo recorre las avenidas principales como La Plata y Ricardo Rojas.



2. Esperan que las luces LED lleguen al barrio, como ha ocurrido en otros sectores de la ciudad, pero primero se tiene que hacer el cordón cuneta y el cableado subterráneo para las columnas de alumbrado.

3.La extensión de la red de gas natural podría ser una solución para los vecinos que quieren conectarse a este importante servicio. Expectativas ante el avance de la Cuarta Planta de Gas.

Características