“Dólar soja”: fuertes críticas del agro a la medida anunciada por el Banco Central

Luego del nuevo embiste de Alberto Fernández contra los productores agrarios "especuladores", tal como los definió el propio Presidente, el Gobierno le reclamó al campo que acepte el dólar diferencial para que liquide la cosecha.

“Esperamos que la liquidación arranque hoy (por ayer)”, señaló el jefe de Gabinete Juan Manzur en línea con los reclamos del Ejecutivo. E hizo referencia al nuevo régimen aprobado por el Banco Central, el cual busca que los productores agropecuarios vendan la soja. El mismo tendrá vigencia hasta el próximo 31 de agosto.

En contraposición, el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Andrés Moutous, apuntó: “Esto de andar inventando un nuevo tipo de cambio, cuando tenemos nueve diferentes para cada actividad, me parece que no es conveniente bajo ningún concepto”. “Deberían sincerar la situación en la que están y tratar de terminar con los diferentes tipos de cambio y brechas, ya que con estas condiciones se hace muy difícil poder trabajar y prever algo”, concluyó.

Al respecto, el dirigente de Carbap Gustavo Frederking, aseguró que las medidas anunciadas por el Banco Central son muy difíciles de entender. Si preguntás en el BCRA ni ellos saben explicarlo bien porque la verdad que uno trata de analizarlo y es imposible. Ya arrancamos mal, se busca un beneficio y buscan una herramienta que es lo más complejo que he visto en mucho tiempo”.

“Creo que no se logra entender la idiosincrasia del productor y hay una tergiversación de lo que es el productor que lamentablemente ha instalado el Presidente con mucho desatino y que de alguna forma busca desviar la atención de que la gestión está mal en todos lados, por lo que se busca instalar un tema”, apuntó.

“El año pasado se hizo lo mismo cuando se cortó la exportación de carne siendo una medida malísima y que fue un desastre, ya que buscaban que bajen los precios y terminaron subiendo. Y lo que pasa ahora es parecido”, recordó Frederking. Además, “es increíble porque el productor viene liquidando todo. Hasta ahora, en lo que va del año, ingresaron 20 mil millones de dólares. Y si hay algo que se está haciendo es liquidando. Y la realidad es que en ningún rubro se le exige que liquide todo lo que tiene, en un año”, manifestó.

“Estamos en una situación de sequía complicada, con una situación compleja del país que te obliga a ser prudente, ir mirando cada compra que hacés. Tenemos problemas de fertilizantes, que también subieron a valores altísimos por este dólar que tenemos con la brecha cambiaria”, afirmó.

“El productor tiene muchos problemas y está obligado a ser prudente, como cualquier actividad. Además, como se cosecha una vez al año, busca organizarse ordenadamente a medida que va necesitando hacer compras para poder invertir en esto”, destacó. También, reconoció que la ventaja que produce la medida “es mínima” y no va a lograr ningún beneficio: “Esto se hizo el año anterior cuando se bajaron las retenciones de la soja por tanto tiempo buscando que el productor liquide y no surgió efecto”.

“Un poco el objetivo es buscar hacer quedar al productor como un especulador, que es totalmente mentira y falaz. En lo que respecta a las divisas recaudadas por la liquidación de trigo soja y maíz, en el primer semestre de 2022 llevamos 19.700 millones de dólares que es un 50% más en relación al mismo periodo del año pasado, por lo que la teoría que esgrimen se cae a pedazos”, concluyó.

“El productor ya vendió el 50% de la soja”

Al respecto, la titular de la Federación Agraria filial Junín, Rosana Franco, aseguró que “este año tuvimos un tema de sequía climatológico importante y hay un 50% menos de soja para el productor y para el país”. Seguido de esto “el productor agropecuario, a esta altura del año ya vendió el 50% de la soja para poder cancelar todas sus deudas, o impuestos, alquileres, insumos entre otras cosas y lo que le queda está entregado al acopio”, agregó

“Hay productores que ya vendieron sus productos, que lo hicieron entre los 40 y 50 mil pesos la tonelada, que serán unos 500 a 600 dólares, teniendo en cuenta que varía todos los días”, continuó.

“Lo que queda, que se encuentra en el acopio, va a salir, el exportador tiene que seguir cumpliendo con los compromisos que ya asumió. Por otro lado a quien le quede soja y quiera tomar esta nueva medida, va al banco, y le hacen una cuenta, no un plazo fijo con el 70% del valor que se va a actualizar con el dólar y con el 30% ya puede hacer la compra de lo que se llama dólar solidario que eso también incluye los impuestos y aparentemente podría tener libre disponibilidad”, subrayó.

“La soja se vende durante todo el año, la realidad es que la tenemos una vez al año, la próxima campaña la sembramos en octubre, si el clima acompaña con las lluvias y se cosecha si todo sale bien en abril-mayo del año que viene”, cerró.

“Record de liquidación”

En la misma línea, el productor y concejal Rodrigo Esponda advirtió que “la Argentina no necesita la resolución del Banco Central o un nuevo tipo de dólar. Lo que necesita es previsibilidad, estabilidad, futuro, plan económico y proyectos de largo plazo. Lamentablemente lo que vemos son todos parches sobre parches”.

“Ahora con esta nueva medida, pasamos de una brecha del 140% al 110% con lo cual son anuncios para seguir responsabilizando a todos del fracaso económico que tiene este Gobierno. Primero fue Macri, después la pandemia, la guerra y ahora viene el campo con la no liquidación”, manifestó.

“La cantidad de dólares que han ingresado este año por liquidaciones de soja, debido a los precios internacionales, es inmensa, y es record sin ningún lugar a duda. Pero al no haber un plan, caen en un barril sin fondo, con lo cual por más que haya liquidación, este gobierno no tiene ningún tipo de plan, con lo cual las liquidaciones de soja van a ir paulatinamente en base a las necesidades de inversión y no en base a las medidas, como la del parche del Banco Central”, concluyó.



“Beneficia a muy pocos amigos”

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, aseguró este martes que las medidas anunciadas por el Banco Central son "un error, porque puede dar alguna liquidez hoy, pero beneficia a muy pocos amigos, perjudica a muchísimos y generará aún más especulación y más presión sobre el mercado del dólar".

"Una vez más, el Gobierno toma una medida cosmética, pensando más en el título y en la coyuntura que en la estructura. Hasta hace cinco minutos se quejaban de los especuladores y ahora toman una medida que no beneficia a los productores genuinos y mucho menos a los pequeños y medianos que ya vendieron hace muchísimo su producto y están viendo cómo pagar sus deudas o sus cosas que en pensar en dólares", indicó Achetoni. Asimismo, remarcó que estas decisiones benefician "a los sectores más concentrados, a cerealeras y exportadoras".

El presiente de la FAA cuestionó al Gobierno tras precisar que sus funcionarios "dicen estar del lado de los débiles, pero generan más y mejores situaciones a los concentrados". "Así, los que ponemos el lomo para producir y trabajar ´la miramos desde afuera´. A nuestro entender esta medida es un error que puede dar alguna liquidez hoy, pero beneficia a muy pocos amigos, perjudica a muchísimos y generará aún más especulación y más presión sobre el mercado del dólar", añadió.

Qué dice la medida del Banco Central

Se trata de un nuevo instrumento para que los productores agropecuarios vendan su cosecha de soja, en la misma línea de los beneficios que reciben las industrias manufactureras, energéticas y del conocimiento que incrementan sus exportaciones.

El Gobierno confía en que con esta medida logrará que el campo liquide al menos una parte de unos US$ 20.000 millones que mantendría retenido ante el ruido cambiario, en medio de una incesante caída de reservas.

En este caso, el BCRA informó que se permitirá que los productores realicen un "depósito a la vista en las entidades financieras con retribución diaria variable en función de la evolución del tipo de cambio A3500, conocido como Dólar Link, por hasta el 70% del valor de la venta de granos". Además, por el 30% restante se permitirá la "Formación de Activos Externos, al valor del dólar oficial más el impuesto PAIS y las retenciones a cuenta que percibe la AFIP".

El Central dijo que con la medida busca "equilibrar a los productores agropecuarios con los beneficios que disponen los distintos sectores productivos". Manzur sostuvo que el dólar campo “va en la dirección correcta” y que en el Gobierno creen que va a tener “una gran aceptación” en el sector, que adelantó sus reparos al plantear que la medida es “confusa e insuficiente”. Sobre la medida, dijo que “va a tener éxito”: “Soy muy optimista, creo que la herramienta es buena y genuina”.

