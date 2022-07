Comercios locales, cada vez más afectados por la falta de stock y de precios de la mercadería

Desde Cámara Pyme del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (Capynoba) y la Sociedad Comercio e Industria coincidieron en la falta de stock de algunas mercaderías en comercios locales, como así también de precios de varios artículos, lo cual complica seriamente la situación comercial. Al respecto, José Molinari, presidente de Capynoba, en diálogo con Democracia, manifestó que se observaba faltante de mercadería en la mayoría de los rubros, ya sea porque las fábricas estaban siendo afectadas por la falta de insumos y, además, por las dificultades para establecer los precios de reposición de las mercaderías.

Según lo expuesto, los fabricantes en algunos casos entregaban mercadería requerida por sus distribuidores, pero sin precio, y en otros casos, directamente no entregaban. Esto último forzó a que algunos comercios incluso decidieran cerrar sus puertas algunos días hasta que se fuera normalizando la situación. En tal sentido, Molinari señaló que el problema se agravó desde la salida del cargo de Martín Guzmán y la asunción de la nueva ministra de Economía y Finanzas Públicas, Silvina Batakis, pero que se está esperando que en los próximos días la situación se normalice.

“Desde la renuncia de Guzmán hasta acá, está casi parada la comercialización, hoy por hoy se encuentra en un 25 por ciento aproximadamente”, aseguró.

Pérdida de stock

El comerciante, integrante de Electricidad Junín y presidente de Capynoba, se refirió a la situación que estaban atravesando por la falta de inventario. “Estuve hablando con gente de otras cámaras de Junín y la zona, a los que no les están entregando mercadería. Algunas fábricas han cerrado la venta de chapas y perfiles por lo tanto no les venden. A nosotros no nos están vendiendo cables. Obviamente estamos perdiendo stock. Mucho de lo que vendemos a empresas grandes y lo hacemos con remito abierto. Y lo que se vende en mostradores es a un precio estimado”, dijo

“Hoy nuestros proveedores, nuestras empresas, la mayoría no están vendiendo, por qué no se sabe cuál va a ser el precio. Me llamó una firma comunicando que aumentaban un 20 por ciento el cable, pero que igualmente no lo estaban despachando”, afirmó. “Se está generando un faltante de stock porque no nos están entregando mercadería y nosotros tratamos de seguir vendiendo a nuestros clientes”, acotó.

Explicó que, en su caso, tenía como clientes a empresas grandes que necesitaban el producto para seguir funcionando, por lo cual si tenía disponible el material se lo entregaba en remito abierto, sin precio, a la espera de que la situación se normalizara para facturar al precio que correspondiere. “Esto es para que no se pare la producción, para que la actividad continúe”, dijo.

“Como todavía no reabrieron en un porcentaje importante la importación, están faltando insumos, y cuando faltan insumos, falta fabricación. Se están quedando sin stock las propias fábricas”, concluyó.

Cuidar el capital

Por su parte, Marcos Maroscia, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín, al ser consultado por Democracia, coincidió en el complicado panorama y se refirió a la incertidumbre que había en el mercado ante el faltante de mercadería o de precios de la misma desde hace unos diez días aproximadamente.

“Tenemos, por una parte, el mayorista que no envía productos y, por el otro, el minorista que cuida el capital, ya que es el que menos respaldo tiene cuando suceden estas cosas. Por ejemplo, los que nos venden cable, nos dijeron directamente que no despachaban. En otros casos, nos envían mercadería fraccionada, menos cantidad que la que uno pide o bien venden a un dólar a 380 pesos. Nuestro objetivo, en el caso de los minoristas, es cuidar el capital”, sostuvo.

Según lo explicado por Maroscia, había empresas que hacían descuentos por pago al contado, pero por ahora lo estaba evitando por los continuos aumentos. “Nosotros decidimos en la primera semana la venta normal, pero esta semana evitamos los descuentos porque no nos llegan las listas de precios. No alcanza a actualizarse la lista de la semana pasada que ya tenemos lista nueva del mismo producto esta semana”, señaló el titular de El Tigre.

“Hierro, chapa no venden. Hay marcas líderes de ciertos productos que no están vendiendo y como esas firmas son casi los únicos fabricantes, no hay de esa mercadería”, lamentó.

El dólar

Marcos Maroscia también comentó que había empresas que compraban mercadería importada al dólar oficial, pero que el minorista no conseguía esos precios dentro del país. “El importador compra afuera a precio de dólar oficial, pero a la hora de vender lo hace al dólar blue, porque si quiere comprar dólar acá lo debe hacer al dólar blue. Los más grandes importadores se benefician porque compran productos importados a un dólar a 120 y los vende a dólar de 380. El margen es impresionante y los que se benefician mucho son los menos”, aclaró.

