“Buscan al responsable afuera”: malestar del sector rural ante los dichos del Presidente

El sector agropecuario de Junín y la Región manifestó su malestar, tras las acusaciones del presidente, Alberto Fernández, quien aseguró que los productores realizan maniobras especulativas con los cereales con el objetivo de impulsar la cotización del dólar y que “guardan 20 mil millones de dólares sin liquidar esperando una mejor rentabilidad".

En este sentido aseguraron que “se está tratando de vender lo menos posible y de gastar menos porque ve un escenario de inestabilidad creciente", y que “en vez de hacerse responsable y empezar a trabajar, buscan el responsable afuera. Si no es el periodismo, es la Justicia, sino son los formadores de precios o el campo. Siempre es el otro y nunca se hacen cargo”.

Al respecto, la titular de la Federación Agraria filial Junín, Rosana Franco, afirmó a Democracia que “la mitad de la cosecha está entregada en acopio, a exportadores y cooperativas” y aclaró que “el productor va vendiendo a medida de sus compromisos financieros” como alquileres, impuestos, insumos o créditos en los bancos.

“Es una frase desafortunada del Presidente y, además, en lo que resta del año se venderá. El Presidente debe respetar la decisión del productor que es el legítimo dueño de los cereales. Hay que recordar también que hubo un 50% menos de cosecha por sequia”, afirmó.

Andrés Moutous, presidente de la Sociedad Rural de Junín, dijo que “tendrían que dejar de hablar y dedicarse a gobernar básicamente, porque me parece que no están en condiciones de juzgar y criticar a nadie. Deberían preocuparse por los problemas que tienen ellos que son bastantes más serio que echarle la culpa a los otros, como hacen siempre”.

“Supervivencia”

En la misma línea, el productor y concejal Rodrigo Esponda manifestó a este diario que “hay muchísimo enojo y molestia porque uno espera que un presidente, que tiene que llevar las riendas del país, se ponga a trabajar, busque consenso y soluciones, tomando las medidas y el toro por las astas”. “En vez de eso vemos a un Presidente que está completamente en una realidad distinta a la que vivimos los argentinos. En ese contexto, hoy (ayer) encontró que la no liquidación del campo es el problema del país, cuando la realidad es la falta de manejo de su gobierno, del de Cristina Fernández y de Massa”, señaló.

Con respecto a la liquidación, “esto no es especulación, sino supervivencia. Nosotros tenemos que comprar todos los insumos para las próximas campañas en dólares. Todos los costos directos e indirectos están relacionados con el dólar: los repuestos de la maquinaria, el combustible, y los insumos”, destacó.

“El señor Presidente pretende que se liquide la soja a 48 mil pesos y que cuando tengamos que comprar los insumos los tengamos que pagar en dólares. Me parece que es de una ingenuidad tremenda y es de la necesidad de encontrar un responsable para su incapacidad”, apuntó. “Lamentablemente, una vez más, en vez de hacerse responsable y empezar a trabajar, buscan el responsable afuera. Si no es el periodismo, es la Justicia, sino son los formadores de precios o el campo. Siempre es el otro y nunca se hacen cargo”, afirmó.

“Escenario de inestabilidad”

Gustavo Frederking, dirigente de Carbap, habló de "falta de señales" y justificó que "el productor está quieto en todo sentido" porque "nadie sabe lo que puede pasar en el país".

"El productor está muy quieto en todo sentido, no vende soja y no está comprando insumos. Se está tratando de vender lo menos posible y de gastar lo menos posible porque ve un escenario de inestabilidad creciente", dijo. En esa línea, sostuvo que "no se sabe qué va a pasar. Los fertilizantes se fueron por las nubes y la brecha cambiaria con un nivel altísimos, donde no conviene tener los pesos en el banco si no hay donde invertirlo y las retenciones siguen en estos niveles".

El productor juninense aseguró, además, que "no se ven señales políticas de hacia dónde vamos" y comentó que "a la vez estamos en un escenario de sequía terrible que te hace ser más cauto, se está dando de todo un poco, donde no hay ninguna buena". "Si el precio de los comodities no estuviera en firme como ahora con las cosas que pasan sería todo más catastrófico", cerró.

“Es hasta casi ofensivo”

El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, salió en defensa del sector, y dijo que “el gobierno no tiene necesidad de faltarle el respeto y maltratar al sector más competitivo, que más trabaja y que más invierte en el país”.

“Le podría decir (al Presidente) que es hasta casi ofensivo. Estamos trabajando como lo hacemos habitualmente. A mediados de julio se viene comercializando lo que es normal para esta época”, añadió Pino. En la misma línea consideró que “es un concepto errado” el que esgrimió el Jefe de Estado y se animó a decir que “es un poco atrevido por parte del Presidente decir que nos estamos guardando no sé qué”.

Consultado sobre la versión de que el Gobierno estaría estudiando un esquema de cotización del dólar diferente para el agro, Pino eludió la respuesta. “La verdad no es mi opinión la que tiene que valer. El Poder Ejecutivo y el Ministerio de Economía son los responsables de lo que estamos viviendo. No es función nuestra estar dando ideas u opinando de lo que hay que hacer. Lo que estamos seguros es que con esta brecha cambiaria es difícil trabajar”, afirmó el dirigente.

Pino señaló que “hay un sector del gobierno que se deja llevar por la ideología y no razonan. Lo que están haciendo de enfrentar al campo con la sociedad es imprudente”. Y reconoció que el sector tiene diálogo con el gobierno a través del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, aunque “los resultados no son los esperados muchas veces. Pero faltaría a la verdad si diría que no tenemos diálogo”.

Acuerdo entre Rusia y Ucrania

Economistas coincidieron en señalar que la liquidación de divisas por parte del agro debería acelerarse tras la firma del acuerdo entre Rusia y Ucrania que reanudará las exportaciones de ambos países por el Mar Negro, lo cual podría generar una caída en los precios de los commodities.

Con la mediación del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el secretario general de la ONU, António Guterres, ambos países firmaron en Estambul un acuerdo que dará luz verde a la exportación de 22 millones de toneladas de granos y otros productos agrícolas que han estado bloqueados en puertos ucranianos del mar Negro por la guerra con Rusia.

Ucrania es uno de los mayores exportadores mundiales de trigo, maíz y aceite de girasol, pero la guerra y el bloqueo de sus puertos han detenido su envío. De forma inmediata, los valores de las commodities operarían con fuertes pérdidas con una baja de US$ 12,3 en los contratos con entrega a septiembre para el trigo, según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Previo a la firma, los precios de las commodities ya atravesaban bajas en los últimos meses: el índice de precios internacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) cayó de un pico de 159,3 puntos en marzo a 154,2 en el último indicador de junio.

El discurso de Fernández

En medio de un complejo momento económico y social, el presidente, Alberto Fernández, envió un duro mensaje al campo, tras asegurar que solucionará los problemas de la Argentina. En ese sentido, subrayó que enfrentará a quienes "especulan con el dólar y a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad".

En un cierre encendido, el mandatario afirmó también que necesita a "todos movilizados" y subrayó que no le van a "poder torcer el brazo". "Los necesito a todos movilizados, porque es la oportunidad que tiene la Argentina y que no debemos perder. Sepan que los que me quieren torcer el brazo, no me van a poder torcer el brazo porque sé que cuento con todos y cada uno de ustedes", sostuvo.

El jefe de Estado se pronunció de manera vehemente al cerrar un acto en el Museo del Bicentenario, ubicado en el subsuelo de la Casa Rosada y donde se mostró junto a gobernadores y ministros. "Somos conscientes de los problemas macroeconómicos que tenemos y que la crisis global suma incertidumbres y temores. Quiero transmitirle a cada argentino que se quede tranquilo, que estamos trabajando y como superamos todos los problemas vamos a superar esto también. Tenemos las herramientas para hacerlo y estamos innovando en otras para poder salir del brete del que el mundo nos ha metido", señaló.

"Soy consciente en un día de alegría, lo hago en un contexto muy difícil que vivir en la Argentina, que no descuido, y por el que trabajo todos los días", enfatizó. Y agregó: "Les pido que recuerden que no escapé a ninguno de esos problemas. Tuve que discutir con el FMI y lo superé, y debí hacerlo en el medio de una pandemia, que también superamos. Lo superamos, volvimos a crecer, bajamos el desempleo, obras públicas. Seguimos creciendo en otro contexto que nos ponen otros desafíos a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los giran cuando el país lo necesita, a los que especulan con el dólar, a la inflación".

En la previa al acto, el dólar blue había escalado a los $350, y en pocos minutos, retrocedió a $342. Previo a su ingreso, el jefe de bloque Germán Martínez respaldó a la titular del Palacio de Hacienda, Silvina Batakis, al asegurar que su llegada "generó un fuerte proceso de consenso interno alrededor de su figura y a los pasos que se iban a ir dando en el Ministerio de Economía”.

Por último, sostuvo que "los que dicen ‘el Presidente debería tomar más medidas y preocuparse por el dólar blue’, en realidad están pidiendo una devaluación de la moneda”.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.