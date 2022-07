Detalles del procedimiento judicial en la causa que involucra al doctor Garbe

Luego de varias postergaciones por la pandemia de Covid-19, finalmente los días 8, 9 y 10 de agosto próximo comenzará el juicio oral y público a Carlos Garbe, exdirector del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro” de Junín, por el delito de “fraude a la administración pública”. Según se informó, el juez que interviene en la causa es Jorge Coppola, del Juzgado Correccional 3.

La resolución se confirmó luego de que se rechazara la propuesta planteada como resolución alternativa por parte de la defensa del imputado, representado por el doctor Darío De Ciervo, quien ofreció hacer un donativo para el Hospital Interzonal como solución alternativa, según lo informó él mismo a Democracia.

Al respecto, De Ciervo dijo que “sin reconocer ningún tipo de responsabilidad penal, para solucionar el conflicto y evitar todo el desgaste jurisdiccional, propusimos una donación al SAMO equivalente y actualizada a lo que en aquel momento salió dicho traslado de combis para La Plata”. Recordemos que, tal como fue informado oportunamente por Democracia y de acuerdo a lo expuesto en la causa, hace unos siete años atrás hubo un acto político en la quinta de San Vicente, en La Plata, con la presencia de autoridades provinciales.

Según lo discutido en el juicio, habría ido gente de la agrupación Ramón Carrillo y se cuestiona judicialmente que los costos del traslado en combis habrían sido pagados con fondos del SAMO.

La defensa

De Ciervo, al explicar por qué hizo la propuesta mencionada anteriormente, manifestó: “Lo hicimos porque la audiencia la había pedido la fiscalía. En principio, nosotros habíamos dado nuestra posición claramente y la fiscalía también, pero esto fue un pedido de parte de la fiscalía para que se buscara la posibilidad de una solución alternativa y la única factible, atento a la posición de las partes y la teoría del caso de cada uno, era la que mencionamos”. “Si bien la fiscal Vanina Lisazo fue la que pidió dicha audiencia, nunca llegamos a saber su posición porque no pudo acudir a la audiencia. Yo me presenté en representación de mi defendido, por lo tanto, atento a la inminencia de la fecha, elaboramos una propuesta de tipo económico a modo de reparación integral. Esto consiste en la justicia restaurativa, que es un mecanismo de solución del conflicto y que en los últimos años se reguló en el Código Penal. En este caso se consideró que no era aplicable”, explicó De Ciervo.

“La opinión al respecto la dio otra fiscal, la doctora Fernanda Sánchez a quien le corrieron traslado de esta propuesta y consideró que no era viable. Por eso, la propuesta fue denegada, por lo tanto, el juicio oral que ya está firme desde el 2019, se realizará en agosto como estaba previsto”, apuntó. Sobre la posibilidad de que se hiciera juicio abreviado, el doctor De Ciervo respondió que ellos no lo aceptaban “por la convicción nuestra de que no hay delito” y tampoco veían posible la suspensión de juicio a prueba, porque no era aplicable desde el punto de vista jurídico porque está vedada a los funcionarios públicos. “Para nosotros solo quedaba esta tercera alternativa a fin de solucionar el conflicto, pero no se hizo lugar y todo queda como está, el juicio oral previsto para agosto”, respondió.

La posición de Cicop

El doctor Adrián Pérez, médico del Hospital y dirigente de Cicop Junín, respecto a la acusación que se le hacía al doctor Garbe, dijo que “usó indebidamente fondos del SAMO, que es plata del personal y del hospital, para campaña política. Tengo todas las pruebas y las entregamos a la Justicia, por eso va a juicio oral”.

“Lo que hicimos es presentar todos los papeles y además del delito mencionado, se detectaron otras irregularidades por parte de quien prestó el servicio de transporte”, acotó.