Itoiz: “La crisis económica, derivada de una debilidad política, genera incertidumbre”

El concejal radical Juan Pablo Itoiz afirmó en una entrevista en el programa Reporte Especial (TeleJunín) que la crisis económica que atraviesa el país es consecuencia de la pelea interna en el Gobierno nacional, que genera desconfianza en los mercados y en el conjunto de la sociedad.

“Se acaba de conocer la inflación de junio, superior al 5%. La inflación impacta sobre las clases menos favorecidas, perjudica a los que menos tienen. Este gobierno perdió la sensibilidad, está totalmente aislado, y se nota en las malas decisiones que toman y el impacto perjudicial no solo para la economía, sino para el país”, afirmó el responsable de

Extensión de la Unnoba.

“Hay un espiral ascendente en la crisis, que tiene que ver con la imposibilidad del Gobierno de brindar previsibilidad sobre el rumbo económico del país; y eso se ha agravado. Por otro lado, hay una cuestión política que es imposible de disimular, y es que este gobierno piensa mucho más en resolver los problemas de los dirigentes que las angustias de los ciudadanos. Cuando el gobernante se encapsula y vive preso de su propia interna, no solo genera incertidumbre, sino que también demuestra la debilidad de origen que tiene este gobierno. No ha sido natural la forma en que Alberto Fernández llega a la candidatura. Todos sabemos que la que manda es Cristina, pero ellos no se sinceran”, cuestionó.

“La política lamentablemente no ha encontrado las soluciones para que la economía funcione. Hoy la situación es de extrema gravedad, porque no sabemos qué va a pasar con el dólar, con los alimentos. La crisis económica, derivada de una debilidad política, genera incertidumbre”, advirtió.

“Sabemos que el kirchnerismo nunca se ha apegado a la institucionalidad y al respeto por la democracia y la división de poderes; eso no es una novedad. Pero si a eso le sumamos esta falta de sustancia política que tiene el Gobierno y la debilidad de un presidente que se ha ido debilitando él mismo, se le agrega un factor de extrema de gravedad”, remarcó.

“Es un conflicto interno que nunca termina de estallar. Sería mucho más honesto que, quien tiene el poder, lo asuma”, consideró.

Economía del conocimiento

“Estamos trabajando en acompañar una ordenanza sobre la economía del conocimiento, para que Junín adhiera a la ley provincial y nacional -como ya lo han hecho otros municipios (como por ejemplo Mar del Plata)-, porque creemos que es el futuro. Sostenemos desde el radicalismo, con la figura de Facundo Manes, la necesidad de retomar el camino del desarrollo, que es mucho más que crecimiento económico”, señaló.

Y agregó: “La educación es una bandera histórica del radicalismo. No hay capacidades ni posibilidades de desarrollo en ninguna sociedad que se desentienda del problema educativo. Como decía Sarmiento, todos los problemas son problemas de educación. Necesitamos inclusión con calidad para mejorar las capacidades de los futuros profesionales y ampliar la base de sustentación del mercado laboral”.