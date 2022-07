Por la crisis, crece la preocupación de los intendentes por demoras en las obras

La crisis económica nacional continúa haciendo mella en el ritmo de la actividad a nivel país y, así como ocurre en el sector privado, también empiezan a verse afectadas las administraciones municipales.

En ese contexto, intendentes de los distintos espacios políticos enviaron señales a la Provincia en la última semana, con la premisa de generar espacios de discusión y lograr respuestas de parte del gobierno de Axel Kicillof.

Los principales planteos pasan por la urgencia de actualizar los fondos comprometidos por obras, a través del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), y lograr un salto en la distribución de recursos hacia las comunas, para contener la inflación, el incremento de los costos operativos y también la escasez de algunos insumos básicos para asegurar la prestación de servicios.

A partir de allí, alcaldes del PRO anunciaron para mañana una reunión con el mandamás provincial, luego de haber tenido un cara a cara con el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde. Mientras tanto, desde Junín, el intendente Pablo Petrecca adelantó a Democracia que el gobierno local se encuentra "en estado de alerta", con una agenda de gestión supeditada a los vaivenes de la economía.

"La situación es preocupante, porque así como el vecino va al supermercado y nota que los productos aumentan constantemente de precio o que hay faltantes en la góndola, en el municipio pasa lo mismo. Nos está pasando que los precios han tenido un incremento exorbitante y sabemos que hay insumos que hoy no están disponibles", expresó el jefe comunal.

"Tuvimos días atrás una reunión de gabinete para declarar un estado de alerta a nivel municipal, porque si bien esta crisis viene ya desde hace algún tiempo, se ha profundizado por las peleas políticas de los gobernantes, principalmente entre el Presidente (Alberto Fernández) y la Vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner)", agregó Petrecca, a la vez que mencionó a "un riesgo país en valores récord y una inflación que no para" como los principales factores que explican la realidad del escenario actual.

La visión general es similar en Chacabuco, en donde el jefe municipal del radicalismo, Víctor Aiola, consideró que "se vive una grave crisis económica y política, que es un común denominador en todas las ciudades y la primera ventanilla de reclamo siempre son los intendentes".

"Nosotros vemos con bastante preocupación lo que está ocurriendo, porque la gente ya no solo no llega a fin de mes, sino que ahora no llega a la mitad del mes. Es una crisis que, por supuesto, afecta a las pymes y a los pequeños negocios, pero también a los municipios, sobre todo en lo que tiene que ver con ejecución de los convenios de obras, porque desde que licitan a que se ejecutan, hay una desactualización de precios muy importante", explicó Aiola, en diálogo con Democracia.

La semana última, Aiola formó parte de la última reunión del Foro de Intendentes Radicales, que tuvo lugar en La Plata, en la que los alcaldes coordinaron una agenda de planteos al gobierno de Kicillof, aunque en principio el responsable máximo del distrito chacabuquense no se genera expectativas altas en torno a las posibles respuestas.

"Siempre queremos que a la Provincia y Nación les vaya bien, para que nos vaya bien a todos los argentinos. Ese es mi principal deseo, pero después hay una realidad muy distinta y no le veo un final feliz a esto", advirtió.

Algo más optimista, en cambio, se mostró en comunicación con Democracia el intendente de Florentino Ameghino, Calixto Tellechea, otro de los dirigentes presentes en la cumbre de La Plata, quien si bien reconoció que "por supuesto que la gestión se complica con el difícil momento que está atravesando el país", destacó que "la Provincia está haciendo un esfuerzo" para cumplir los compromisos asumidos con su municipio.

"Por supuesto que complica semejante momento que está atravesando el país, tenemos pendientes algunos pagos del FIM y los presupuestos quedaron desfasados, pero sabemos que la Provincia está haciendo el esfuerzo y nosotros también. Se trata de pasar este mal momento", reflexionó.

El diagnóstico es similar en Bragado, municipio gobernado por el intendente del partido vecinalista Unidos por Bragado en Juntos, Vicente Gatica. En entrevista con Democracia, el mandamás consideró que "la situación se está volviendo un tanto compleja" y "hay preocupación" entre sus pares.

"Nosotros tenemos planificada una agenda de gestión según los recursos proyectados y los plazos de ejecución, pero estamos sometidos a los vaivenes del proceso inflacionario, que viene en escalada y nos tiene a los intendentes muy preocupados", reflexionó.

No obstante, Gatica confió en que su gabinete mantiene "un norte económico" y, al menos hasta el momento, la situación no escapa del control municipal.

"Tenemos un norte económico claro y hasta ahora no tenemos graves inconvenientes, pero la proyección para el final del año va a ser difícil si esto no cambia y no hay respuesta de la Provincia en cuanto a la actualización de recursos para las obras afectadas ", advirtió.

Y agregó: "El panorama es complejo y el pronóstico es adverso, se lo hemos transmitido al gobierno provincial".

Los riesgos

Con la inflación minorista de junio en el orden del 5,3%, según el dato publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), y un acumulado anual que ya superó el 64%, el clima social de incertidumbre generalizada comienza a bajar hacia las ciudades del Noroeste bonaerense.

En el ámbito de los gobiernos locales, por su parte, comienza a abrirse paso el interrogante sobre el futuro inmediato de la marcha de las obras y la prestación de los servicios diarios.

En Junín, Petrecca alertó sobre la tendencia hacia una caída de la recaudación municipal por cobro de tasas, como una consecuencia directa del incremento en el costo de vida de la comunidad.

"Desde que el gobierno declaró abiertamente la 'Guerra contra la Inflación', los aumentos están en un promedio del 5,5%, es decir, que ha fracasado. Los controles de precios, por supuesto, tampoco han funcionado, como siempre lo dijimos", cuestionó el mandamás juninense.

"Esto sin dudas se ve reflejado en las arcas municipales, porque los vecinos, cuando hay incertidumbre, como es lógico, no dejan de comprar alimentos, sino que dejan de pagar las tasas. Hay una merma del 8% en la recaudación por tasas y la tendencia es negativa", reveló.

En ese sentido, Petrecca recordó que "todavía queda medio año para cumplir las metas de gestión, pero la actualización de las tasas aprobada para este año fue en promedio del 40% y ya ha quedado desfasada".

Además, el intendente PRO planteó a la Provincia "la necesidad de agilizar el trámite del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), porque Junín no firmó aún el convenio correspondiente 2022 y ya transcurrió la mitad del año".

Así las cosas, no descartó que la combinación de los factores negativos del mapa económico actual conduzca a ralentizar el ritmo de las obras en el distrito. "Somos conscientes de que, por la inflación que tenemos, hace falta una actualización de los valores que se envían por el Servicio Alimentario Escolar (SAE) y otra preocupación que tenemos es el transporte público, por las grandes diferencias que existen entre AMBA y el interior, se hace difícil sostenerlo", detalló Petrecca.

E insistió: "Por ahora, estamos en un estado de alerta, viendo cómo evoluciona la situación. Si se estabiliza, readecuaremos nuestras proyecciones, pero si la Provincia no da respuesta a un reclamo que entendemos que es coherente, vamos a tener que definir algunas acciones y evaluar si suspender o paralizar alguna una obra pública".

En Chacabuco, Aiola sostuvo que "no se ve una solución, porque no hay plan", sino "una lucha política interna del Frente de Todos, con los ciudadanos en el medio". A nivel local, el intendente lamentó que la foto del Presupuesto aprobado quedó prontamente envejecida, por los avatares económicos.

"Si se habla de una inflación estimada para el año del 80% en promedio, los municipios se tienen que ir adaptando día a día", señaló, al mismo tiempo que incluyó a la política de endurecimiento del control de importaciones en la lista de obstáculos que afronta la administración de su comuna. "Hemos tenido maquinarias paradas, por falta de repuestos que no están ingresando al país. Todo repercute en la prestación de servicios, es un día a día y no se vislumbra una salida a corto plazo", redondeó.

En Bragado, el intendente Gatica anunció ayer el pago adelantado de un tramo del aumento salarial acordado con los gremios municipales, para contener la pérdida del poder adquisitivo, como consecuencia de la inflación.

De esta manera, el gobierno local comunicó que "atento a la situación inflacionaria imperante, el Ejecutivo resolvió adelantar una parte del último tramo del aumento acordado para los haberes que se perciben el próximo mes".

La decisión se tomó luego de la petición de los representantes gremiales de los empleados municipales, después de que "en la paritaria se había fijado el último tramo de incremento de un 20% para los haberes de que se percibirían en septiembre, ahora se cobrará un 10% el próximo mes y el restante 10% sí en septiembre".

En el municipio de General Viamonte, el intendente Franco Flexas confirmó que su distrito también se vio afectado en cuanto a los presupuestos para las obras comprometidas. "Si bien es algo que siempre nos ocurrió desde que estamos en el municipio, se profundiza cada vez", afirmó.

Con respecto a los números de la administración local, Flexas admitió que la inflación "impactó en el porcentaje de aumento salarial acordado para los municipales y también en todas las obras que estaban proyectadas", por lo que el rumbo del gobierno "se va revisando mes a mes".

En Florentino Ameghino, la situación no dista de la de los demás municipios, pero el intendente Tellechea aclaró que "los números quedaron atrás, pero no está pensada una modificación en las tasas".

Desde Junín, creen que la pelota la tiene ahora la Provincia y en sus manos está la posibilidad de evitar un escenario de mayor tensión. En el último encuentro con el gobierno de Kicillof, Petrecca aseguró que los representantes de municipios bonaerenses gobernados por el PRO se llevaron "una buena impresión" de la reunión con Insaurralde.

"El jefe de Gabinete también es un intendente, en este caso en uso de licencia (del municipio de Lomas), y sabe lo que estamos planteando, entiende la realidad y creemos que ha comprendido nuestra posición", confió, a la vez que sostuvo que la Provincia "tiene recursos" para aliviar la situación de los municipios.