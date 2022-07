Moda circular: las ferias de segunda mano generan un gran movimiento en Junín

En los últimos años, la moda vintage y la compra de ropa de primeras marcas, pero de segunda mano, han ido ganando terreno alimentadas por la necesidad de ser más sostenibles y responsables a la hora de consumir. La ciudad de Junín no es la excepción. A las clásicas ferias esporádicas y americanas, se suman los locales exclusivos que sólo venden ropa de calidad premium a precios mucho más bajos.

Los comercios Second Hand son una tendencia mundial que vienen de la mano de sustentabilidad y de la moda circular. Es decir, de darle una segunda oportunidad a prendas que están en excelente estado y tienen una calidad óptima.

Cabe resaltar que la moda es la segunda industria más contaminante del planeta. Es por eso que, lejos de los prejuicios por comprar ropa usada, cada vez son más las personas que se animan a consumir este tipo de prendas y, además, a transformarse en propias proveedoras de estos locales que ya están insertados en el mercado.

El caso de Nómada

Hace cinco años, Josefina Cinque creó Nómada, tienda vintage. Un local que funciona en Casa Viva Hotel Boutique y que ofrece sólo prendas de primeras marcas a 70% off.

“Nació porque mis hijas hicieron una feria de Second Hand y la verdad es que fue un éxito. A mí particularmente me fascinan las ferias de usados. Y justo había ido a un hotel en Chile buenísimo, que tenía adentro una feria y ahí se me ocurrió”, contó Josefina. Luego, sostuvo “después vino una amiga, que tiene muy buena ropa y me pidió que le vendiera algunas prendas. Y vendí todo. Así arranqué”.

Cinque explicó que “la gente me lleva ropa, es todo de primeras marcas. Es una feria premium. Y yo hago la selección, lo que veo que puede venderse me lo quedo y luego se llevan la comisión. En caso de no venderse, pueden elegir retirarlo de la venta o donarlo para alguna institución. Ahora justamente estamos juntando para Santiago del Estero”.

En cuanto a la repercusión de la feria, Josefina reconoció que “al principio costó un poco más, pero siempre desde el primer momento fue un éxito. La repercusión fue buenísima, no sólo de la gente de Junín, sino también de los propios huéspedes del hotel”.

En la actualidad, la tienda de Second Hand funciona de manera presencial de lunes a sábado, pero también mantiene su venta online a través de las redes sociales.

“En casa somos todos pro ecología, desde el local incentivamos a la gente no solamente a comprar ropa de segunda mano, sino a que cuide el medio ambiente, que no acumule y no compre de más. Hay que reciclar y cuidar más a la tierra”, manifestó Josefina.

Urban Second Hand, feria vintage

En el año 2020, en plena pandemia, Tiziana Parola y Faustina Henestrosa, comenzaron a vender su propia ropa de forma online a través de Instagram. “En ese momento, al estar tanto en casa, nos pusimos a revisar los muebles y ahí encontramos muchas cosas vintage o copadas que ni sabíamos que teníamos”, explicó Tiziana. Y agregó “ahí fue cuando nos propusimos empezar a venderla. Y la verdad que, al principio, no pensábamos llegar hasta donde llegamos, sino que simplemente nos divertía la idea de hacer las fotos con nuestra ropa para después publicarla y venderla”.

De a poco, cada vez más personas le comenzaron a acercar sus prendas para que las publiquen y vendan. Y así, el 16 de agosto de ese mismo año, decidieron llevar a cabo la primera feria vintage. “La hicimos en el gimnasio, unos chicos nos prestaron el lugar. Para ese entonces mucha gente nos confiaba su ropa y la verdad fue un éxito. La gente hacía cola para entrar y vendíamos todo”.

Tiziana y Faustina realizan dos o tres ferias al año en distintos locales que van consiguiendo. “Las próximas ferias son el viernes 22 y sábado 23 de julio. Al principio venían sólo nuestras amigas y familiares, pero de a poco nos hicimos conocidas”, sostuvo Parola y remarcó “hoy en día, con muchas más ferias encima, nos podemos dar cuenta de lo factible que es la moda sustentable. Hemos encontrado muy buenas prendas, muchas vintage que no encontraríamos en otro lugar y muchas prendas nuevas que se venden a mitad de precio”.

Por último, dijo “lo más lindo de Urban es poder darle una nueva oportunidad a la ropa, ayudando al medio ambiente y también a nuestro bolsillo”.

En O´Higgins, una pionera

Natalia Breme vive en O´Higgins, una localidad del partido de Chacabuco que sólo cuenta con mil habitantes. Lejos de los prejuicios, desde hace nueve años tiene el local Espacio Diseño, una tienda de Second Hand con el 90% de prendas de primeras marcas y algunas de diseños exclusivos.

“Arranqué como pionera en la zona, porque cuando comencé no existía algo así y empecé con nada, con muy pocas proveedoras y hoy en día tengo 130. Un verdadero éxito”, comentó Natalia y agregó “yo había visto este tipo de ferias en grandes ciudades, pero cuando decidí poner el local acá no sabía si iba a funcionar, porque era imponer una nueva forma de consumo, había que empezar a concebir la moda de una manera más sostenible. Por suerte resultó y de a poquito fui creciendo”.

Natalia es una apasionada de la moda y además realizó cursos de asesoramiento de imagen, con lo cual, prefiere brindar turnos para que las clientas “se sientan como en la casa de una amiga donde se van a probar ropa”. Además, aclara que elige brindar tiempo y tranquilidad para que cada una pueda comprar de manera consciente y responsable. “Me siento súper feliz de poder aportar, desde mi humilde lugar, un pequeño granito de arena a lo que es la ecología con todo lo que está pasando. La moda es la segunda industria más contaminante de todo el planeta, por eso debemos generar estos espacios”, remarcó y cerró: “hay que romper con los prejuicios y animarse. Mucha gente todavía tiene ese pensamiento, de a poco, se fue dando cuenta de la calidad y el estado de la ropa. Está todo impecable”.