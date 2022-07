“La deuda la tenemos con los trabajadores”, manifestó Merani

El titular de PAMI y dirigente del Frente de Todos Andrés Merani afirmó en una entrevista en el programa Reporte Especial (TeleJunín) que hoy la principal deuda que tiene el Gobierno es con los trabajadores y pidió debatir “cómo se reparte el crecimiento” de la economía.

-¿Qué expectativas le genera la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis?

-Es auspiciosa la asunción de Silvina (Batakis), esperemos que pueda dar vuelta la microeconomía, que es lo que nos preocupa hoy en día. Sabemos que tenemos un gran desafío en términos macroeconómicos, que es cumplir con el acuerdo que se firmó con el FMI, y cómo trasladar el crecimiento, que se está viendo en la mayoría de los indicadores macroeconómicos, al bolsillo de la gente, que pueda haber una previsibilidad de inversión a futuro, sobre todo del sector de los trabajadores, que puedan planificar unas determinadas vacaciones, el cambio de un auto, una obra en la casa, que es lo que le posibilita al trabajador poder ahorrar. Acompañamos la gestión de la nueva ministra y ojalá pronto, lo más rápido posible, podamos estar pensando que la inflación diaria es un problema del pasado, principalmente en los productos de primera necesidad.

-¿Hubo una tregua entre Cristina y Alberto?

-No sé si una tregua, pero se han podido poner de acuerdo en algunos puntos. Nosotros planteamos las problemáticas que veíamos y lo que nos estaba afectando. Uno puede discutir las formas, pero hay que ver si estaban los ámbitos para discutirlo o no. Me parece que uno fortalece un frente pudiendo decir lo que piensa y cómo ve las cosas, que son las cosas que vemos en las unidades básicas, en la casa del partido o dialogando con los vecinos. Y, en mi caso, en el diálogo con los afiliados de PAMI, cuestiones que tienen que ver con el día a día, principalmente con la comida.

-Generó un fuerte debate si estas discusiones había que darlas en público.

-Soy partidario de dar los debates en los ámbitos internos y después poder generar una síntesis, pero desconozco si existían o no esos ámbitos. Si está el ámbito para discutir y llegar a un punto de encuentro, quizás cuando no existen esos ámbitos, por ahí se genera algún tipo de discusión más mediática.

-¿Tiene tiempo el Gobierno de enderezar el rumbo económico?

-Soy optimista por naturaleza, y creo que sí, que hay que tocar algunos resortes de la economía para que las cuestiones mejoren y creo que la sociedad también lo comprende, hay formadores de precios que son monopolios y terminan marcando un precio sobre un determinado bien que muchas veces no se condice con el peor índice inflacionario. Coincidimos en que se necesita un Estado fuerte para poder saldar esas cuestiones. Considero que el Gobierno está a tiempo, atendiendo también a que venimos de una pandemia y una crisis mundial en términos económicos. Hay un movimiento y un crecimiento en los principales sectores industriales, por eso lo que estamos debatiendo, no solo dentro de nuestro frente, sino con todos los sectores políticos, es cómo se reparte ese crecimiento. Nos parece que hoy la deuda la tenemos principalmente con los sectores trabajadores de la Argentina.