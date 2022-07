El Jardín de Infantes rural 5 celebró sus 25 años de vida

En un emotivo acto celebrado en el edificio refaccionado donde funciona también la Escuela 34, en el Cuartel X del Partido de Junín, la comunidad educativa festejó sus 25 años de vida junto a funcionarios municipales, exalumnos y autoridades de distintos niveles de Educación.

La docente a cargo de la institución, Ludmila Corfield, agradeció la presencia de las autoridades y expresó: "Hace 25 años, un 3 de marzo de 1997 abrió las puertas el JIRIMM N°5 (Jardín de Infantes Rurales y de Islas de Matrícula Mínima) compartiendo el espacio con la Escuela 34. La importancia de las instituciones rurales radica en que albergan niños y niñas dando oportunidades e igualdades de condiciones, donde los aprendizajes suceden dentro de una escuela donde el escenario cotidiano invita a convivir con la naturaleza". "En estos espacios los lazos y vínculos se fortalecen a través de la confianza que las familias depositan en nosotros, a las que no vemos a diario debido a la distancia, pero siempre la comunicación está presente. Todos los días recorremos largos trayectos, por eso, encontrarnos siempre es un festejo, risas y abrazos", remarcó.

Educar en una zona rural

Corfield dijo también que "la educación en zonas rurales todos los días impone nuevos desafíos y oportunidades particulares que podemos explorar para generar más y mejores condiciones de aprendizaje para todos los niños y niñas del ámbito rural. Este jardín cumple 25 años y como toda institución educativa, tiene el desafío de situar este presente para construir un futuro posible, acompañando el inicio de trayectorias escolares desde el nivel inicial".

A continuación, recordó a todos "aquellos actores que hicieron posible que este jardín exista, a quienes les agradecemos enfáticamente" y añadió que "en mi caso hace tres años que acompaño la historia de esta institución, iniciando con dudas y miedos ante el nuevo desafío y sin dudas todos los días me reconforta y me llena de alegría”. Luego, indicó: “Agradezco a las familias por depositar en nuestras manos lo más importante que son sus hijos y su educación y también le digo gracias a mis pequeños gigantes que tanto me enseñan, y a todos los que acompañan y están presentes todos los días en este jardín".

El acto, también tuvo una participación de los alumnos del jardín, quienes, junto a todos los presentes, cantaron y bailaron. Fernanda Crisorio, exdocente de la institución y la Inspectora Regional de Educación, Florencia Ratto, también hicieron uso de la palabra para destacar la importancia de las instituciones educativas rurales y el gran trabajo realizado por el JIRIMM 5 en estos 25 años de vida.

Orlanda D´Andrea, directora de educación del Municipio, fue parte de la celebración junto a la secretaria de gobierno, Dra. Agustina De Miguel. Al hacer uso de la palabra, D´Andrea agradeció la invitación y manifestó: "Primero les quiero dejar un saludo grande de Pablo Petrecca, que por cuestiones de agenda no pudo estar presente, pero me pidió especialmente que los salude por el cumpleaños y agradecer el enorme trabajo que hacen todos los días".

"Ver a tantas personas presentes es una alegría, porque ellos hicieron y hacen a la historia de este jardín, que tiene una gran importancia no solo en lo educativo, sino también en la sociabilización de los chicos. Les deseo un muy feliz cumpleaños y por muchos años más", concluyó.