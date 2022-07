El Molino: “El barrio está sucio”, denuncian los fomentistas

El barrio El Molino, circundado por vías de ferrocarril, Rivadavia, Lilliedal, Ameghino, Bolivar y Chile, es uno de los lugares más tradicionales de Junín, ubicado no tan lejos del microcentro.

En diálogo con Democracia, Rubén Hunziker, presidente de la Sociedad de Fomento del barrio El Molino, se refirió a las características del mismo, que lleva el nombre de esa industria, corazón productivo no solo del barrio sino de Junín y la región como es Molinos Tassara.

Seguridad

Respecto al tema seguridad, el fomentista manifestó: “Si bien en la sociedad se está en una situación bastante crítica, dentro de todo nuestro barrio tiene casi todos los servicios. El Intendente ha acompañado al barrio, antes de las elecciones pusieron cámaras por todos lados”.

“Por entonces yo estaba pidiendo una cámara para poner frente a la Escuela N° 19, porque teníamos una cámara en Alberdi que enfocaba hacia el molino y otras desde el molino hacia Alberdi, pero no teníamos una para ese famoso triángulo que está frente al Cementerio Central, donde está la Escuela N° 19 y la plaza Luis B. Negreti. Como los chicos van a la escuela a la noche yo veía que eso era como una boca de lobo. Se cambiaron luces a LED y pusieron cámara 360, enfoca para todos lados”, describió.

“Meses atrás, tuvimos una reunión en la Federación con Giapor. La policía pasa y hay cámaras por todos lados, por la alcantarilla de calle Chile también”, acotó.

Mantenimiento

“El barrio está sucio”, afirmó Hunziker al hablar sobre la falta de mantenimiento de calles y plazas del barrio el Molino. “No hay limpieza en calles, plazas, ni de recolección de ramas”, afirmó.

“Si bien habría que informarle a la gente que los viernes se recogen las ramas, los jueves los montículos, se presentan casos como el de una casa en calle Almirante Brown, donde el vecino hizo una poda importante y la misma quedó en la vereda y la calle. Era un peligro para quienes transitaban por ahí. Hicimos el reclamo, Spadano (director general de Relaciones Institucionales) nos dijo que esperáramos un poquito, pero tardaron un mes y medio en recogerlas”, denunció.

Comentó que había vecinos quejándose porque el Municipio no podaba desde hace dos temporadas, por calle Javier Muñiz, por calle Colón y así. También mencionó a la plaza frente al Hotel de calle Colón como falta de mantenimiento. “La veo tan sucia, tan triste, como abandonada, y las calles de los alrededores, oscuras”, afirmó.

“Yo tengo un chico con autismo y recorro mucho las plazas. Veo que no hay mantenimiento, veo dejadez, juegos rotos. Por ejemplo, nosotros pedimos un cesto de basura para plaza Negreti y nos respondieron que ese era un tema de Logística... También observo que si hay basura en las calles, a veces los de la cooperativa que puso el Municipio no la levantan. Ellos pasan, pasan pero no limpian”, afirmó.

Obra

Consultado sobre como preveían que se ordenaría el tránsito por las calles de barrio el Molino, cuando avancen los trabajos de la obra del paso bajo nivel de calle Rivadavia y corten la calle, el fomentista dijo que nadie les había dicho nada. “Va a ser una obra grande, que llevará mucho tiempo y se va a recibir mucho tráfico por Alberdi y Maipú pero todavía no nos han dicho nada”, manifestó.

Tránsito

“Nosotros tenemos un problema. Por el molino hay tránsito pesado. En mi caso pedí cartelería porque vienen muchos camiones de Salta, o de afuera, a la madrugada y no saben las calles. Pedí carteles explicando cómo se debe entrar, porque los camiones de mucho porte andan por cualquier lugar en el barrio. La salida del Molino, que es por Lilliedal, es caótica porque son vehículos de transporte pesado, de 28 metros de largo”, advirtió.

“Antes de la elección los políticos estaban todos los días por el barrio pero ahora desaparecieron. Quizá estén ocupados con otras cosas pero los reclamos siguen”, dijo.

Sociedad de fomento

Según lo expuesto por Rubén Hunziker muchos vecinos no quieren apoyar a la entidad fomentista al ver que el barrio está sucio. “La sociedad de fomento, en este momento, tiene muchos problemas. En medio de la pandemia, nuestro salón no se usó. Antes había cursos de cerámica, francés y con lo que se recaudaba manteníamos los gastos que tenía la entidad, por luz y gas. Por un año, en pandemia, nos siguió viniendo la factura de luz como si estuviéramos abiertos”, dijo.

“Hemos hecho varios reclamos, hablamos a la Federación de Sociedades de Fomento, nos han dado apoyo, hemos recibido subsidios y nos han acompañado. Pero ahora, hoy por hoy, cuando uno pregunta al vecino por el pago de la cuota de socio (a la sociedad de fomento), responde que el barrio está sucio, que no pasan a barrer las calles, ni a juntar las ramas”, explicó.

Problemática vigente

1. Mantenimiento de calles y plazas: los vecinos piden más limpieza en el barrio, recolección de ramas de árboles, poda de árboles y cestos de basura en las plazas, entre otras cosas.

2. Tránsito pesado: solicitan cartelería para ordenar el tránsito de camiones en inmediaciones de Molinos Tassara porque observan camiones que vienen de afuera de Junín ingresar al barrio por cualquier calle.

3. Los vecinos también quieren saber cómo se ordenará el tráfico vehicular durante la obra del puente bajo nivel de calle Rivadavia, ya que se estima que durará mucho tiempo y se derivará el tránsito por calle Alberdi, entre otras.

Características

Nombre : El Molino.

: El Molino. Superficie : Unas 35 manzanas.

: Unas 35 manzanas. Sociedad de Fomento : Ameghino 430.

: Ameghino 430. Unidad sanitaria : No hay.

: No hay. Otras instituciones : Escuela N°19, Cementerio Central.

: Escuela N°19, Cementerio Central. Servicios : Agua corriente, cloacas, gas natural, alumbrado público, asfalto.

: Agua corriente, cloacas, gas natural, alumbrado público, asfalto. Reclamos : Mejoras en el mantenimiento.

: Mejoras en el mantenimiento. Control del tránsito pesado.



