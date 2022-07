Capacitación a Adultos Mayores para prevenir los ciberdelitos

En las instalaciones del Club de los Abuelos las autoridades pertinentes de la Secretaría de Seguridad y el área de Cibercrimen en Delitos Económicos de la Fiscalía realizaron una jornada de instrucción para personas de la institución, a cargo del doctor Martín Laius.

El motivo fue brindarles las mejores herramientas para que estén prevenidos de estos delitos y sepan cómo actuar en caso de ser víctima de uno. El doctor Martín Laius, titular del área de Cibercrimen en Materia de Delitos Económicos y especialista en Investigación Digital del Dto. Judicial Junín aseguró: “Desde la fiscalía general, con el doctor Mastrorilli, más precisamente desde el área de Cibercrimen, estamos desde hace bastante tiempo acercándonos a la comunidad con estas charlas, en este caso destinada al Club de los Abuelos para personas de la tercera edad. Sin embargo, quiero resaltar que no hay distinción de edades en cuanto a las víctimas de estos tipos de delitos, como son las defraudaciones o estafas”.

“Tenemos que trabajar en materia de prevención para instruir a la gente de lo que significa el mundo digital, los peligros que conlleva y darle los medios de contacto necesarios por si llegan a caer en alguno de los engaños. En estos casos, les pedimos que se contacten rápidamente con el personal policial o con nosotros que trabajamos para asesorarlos en el momento”, explicó Laius.

Seguidamente, el especialista subrayó que “vemos como muy positivo este acercamiento hacia la comunidad, y quiero agradecer al Municipio siempre por la buena predisposición para el trabajo conjunto”, y añadió: “Es importante que ellos sepan todas las modalidades nuevas porque esto va variando, de acuerdo a las necesidades de la sociedad en un momento determinado”.

El Municipio

En la oportunidad el doctor Andrés Rosa, secretario municipal de Seguridad manifestó que “las estafas virtuales las sufren todos los ciudadanos, y entendimos que era una buena oportunidad para comenzar con la concientización hacia los adultos mayores”.

“Buscamos que estas personas sepan bien de qué se tratan estos tipos de delitos” dijo, para luego agregar que “todos los días surge alguna denuncia vinculada a las estafas y sabemos lo traumático que resultan, sobre todo para las personas de edad avanzada”.

En tanto, Adriana Summa, directora municipal de Adultos Mayores, recordó que antes de la pandemia ya habían comenzado esas charlas de prevención junto al doctor Martín Laius. “Para los adultos mayores es muy importante contar con estas herramientas y para nosotros desde la dirección apuntamos a la recreación, diversión y fundamentalmente el cuidado de ellos y esta charla es una manera de protegerlos de las estafas”.

“Hoy por hoy, estas modalidades delictivas no afectan solo a los adultos mayores, sino a toda la población en general; no obstante, al no saber manejar bien las tecnologías, se consideran como presas fáciles”, dijo Summa.

