Pablo Petrecca, en el acto por el 9 de Julio: “Es fundamental no delegar las responsabilidades”

En la plaza 9 de Julio y con la presencia de autoridades del Ejecutivo local, legisladores, comunidad educativa, fuerzas vivas, Veteranos, colectividades, instituciones intermedias y vecinos en general se llevó a cabo el evento conmemorativo por el aniversario 206 de la declaración de independencia de Argentina.

El jefe del Gobierno de Junín, Pablo Petrecca, deseó a todos los vecinos un feliz Día de la Patria y envió un mensaje esperanzador y llamó al compromiso de todos para que la Argentina salga adelante “de la actual crisis en la que se encuentra subsumida”, afirmó.

Previo al discurso oficial, se llevó a cabo el tradicional Tedeum encabezado por autoridades eclesiásticas como Roberto Jatar, de la Iglesia Ortodoxa San Jorge, Cristian Petrecca de la iglesia evangélica y el párroco Pablo Valles, de la Iglesia San Ignacio de Loyola. Además, la docente jubilada Aída Rosa Sánchez también hizo una exposición teórica y un recorrido por los hechos más importantes previos a la Declaración de la Independencia.

Al momento de dirigirse hacia la comunidad presente, el intendente Petrecca manifestó: “Feliz día de la patria para todos los presentes, quiero agradecer a todas las instituciones que nos acompañan en esta jornada como las educativas con los chicos con sus banderas, las eclesiásticas, militares, nuestros queridos Veteranos de la Guerra de Malvinas y vecinos de la comunidad en general. Para nosotros como gobierno es muy importante y nos genera mucho entusiasmo celebrar esta fecha con toda la comunidad, más aún después de dos años en los que no pudimos hacerlo por la pandemia”.

“El 9 de Julio es mucho más que una fecha histórica o un hito en el calendario, ya que lo que celebramos por sobre todas las cosas es la libertad y eso es un gran motivo para que nos reencontremos y reivindiquemos lo que somos que es nuestra identidad. Esa libertad forjada por hombres y mujeres iniciada en 1810 y consolidada en 1816 luego de mucho esfuerzo, coraje y una profunda convicción que los impulsó”, aseguró.

Luego, Petrecca dijo: “Esta gesta que celebramos nos sirve de ejemplo de lo que los argentinos hoy necesitamos. Estos más de 200 años de historia como país nos traen muchos hechos que nos abren a la esperanza, para lo cual debemos estar juntos, unidos y enfrentar la realidad con la verdad”.

Además, recalcó que “nuestro país actualmente enfrenta una situación muy difícil con una crisis que se agravó durante la última semana, con problemas económicos, institucionales y con una angustia mayor que radica en la incertidumbre de no saber hacia dónde vamos”.

“Hay que dejar de lado la negatividad y trabajar por la esperanza, como nos indican los hechos que ocurrieron en el pasado en donde ante cada crisis los argentinos supimos cómo resolverla y ponernos de pie nuevamente. Estoy convencido de que a esta crisis vamos a resolverla una vez más, los argentinos puestos de pie y unidos y para eso es fundamental volver a los valores fundantes de una comunidad como el esfuerzo, el trabajo y la educación”, enfatizó.

Seguidamente, el alcalde de Junín expresó que “es clave que cada uno de nosotros se comprometa con la realidad que nos toca, ya no hay tiempo para mirar para el costado, no hacernos cargo y echar las culpas a otros. Desde el lugar que cada uno ocupa tenemos que comprometernos por nuestro metro cuadrado, es fundamental no delegar las responsabilidades en otros y trabajar para recuperar estos valores fundantes”.

“Como Gobierno de Junín seguiremos trabajando día a día para seguir transformando nuestra querida ciudad, para que Junín sea ese lugar que tenga cada día más oportunidades. Les deseo a todos un muy feliz Día de la Independencias y ¡Viva la Patria!”, exclamó para finalizar.