Néstor Grindetti: “El kirchnerismo ha consolidado la pobreza”

¿Cómo analiza la pelea interna en el Gobierno y el impacto en la economía?

-Estoy muy preocupado, no solo por la foto, que muestra una realidad compleja, donde hay mucha gente que la está pasando mal, sino porque no hay un plan y no sabemos a dónde vamos. Por más que esté trillado, el ejemplo de un barco a la deriva, sin capitán, es lo que se me ocurre, el problema es que estamos todos los argentinos adentro y hay un alto riesgo de naufragar. Hoy tenemos un fenómeno en la Argentina -que en esta magnitud no se había dado nunca- que es gente con trabajo, pobre. Y lo que más me preocupa es que no haya un plan para salir de esto.

-¿Tiene expectativas en la gestión de Batakis?

-Personalmente, no. Y no es en detrimento de Batakis. A lo mejor, si presentase un plan, podríamos decir algo, pero no hay ningún anuncio, el equipo se está terminando de armar, espero que cuando lo terminen de armar digan ‘vamos a tomar este rumbo, vamos a hacer esto con el gasto público, con la emisión de dinero, con las exportaciones, con el tipo de cambio’.

-Y para las elecciones faltan quince meses.

-Volviendo al ejemplo del barco, estamos lejos de cualquier costa. Eso realmente preocupa más y, sobre todo, con el fuego interno que tienen. Uno esperaría que estuviesen pensando en un plan para salir de esto, pero lo que están haciendo es peleándose entre ellos. Y peleándose no por cuestiones ideológicas, sino por poder.

-El ala dura del kirchnerismo apunta a retener la provincia de Buenos Aires.

-Sí, parecería que a la provincia la están cuidando de una forma distinta. Tampoco hay ninguna propuesta. En la Provincia, desde que hubo un cambio de Gabinete hecho por el Gobernador, por lo menos la relación con los municipios cambió. Escuchan a los municipios y hay un intento de dar soluciones. En la Provincia sí veo un rumbo en el kirchnerismo, con el cual no estoy de acuerdo, porque la concepción del Estado que tiene Axel (Kicillof) no me parece razonable, creo que propende a tener un manejo unilateral del Estado y escucha poco a la oposición. Pero al menos hay un criterio y estoy dispuesto a discutirlo; en la Nación no hay criterio.

-¿Qué rol juegan los planes sociales?

-El kirchnerismo ha consolidado la pobreza, cada vez hay más pobres, porque el sistema genera cada vez más pobres. Cuando uno reparte la riqueza que no existe y reparte papelitos de colores, termina consolidando la pobreza. Como propuesta, para empezar a salir -porque esto va a llevar un tiempo muy largo-, estamos pidiendo que la administración de los planes, no la plata, sino el hecho de darles trabajo, se descentralice hacia los municipios. En Lanús estamos generando capacitaciones en oficios, porque detectamos que hay un desfasaje entre la demanda de personas con oficios y la oferta. En Lanús no se consiguen mecánicos, electricistas. Tratamos de empezar a generar un círculo virtuoso de salida de esto, que es lo contrario de lo que hace el kirchnerismo, que cada vez genera más, y los consolida más.

-En la última elección, muchos bonaerenses le dijeron que “no” al kirchnerismo.

-Claramente, hoy hay una toma de conciencia de que esta política, que llamo populismo berreta, no camina, la gente se da cuenta, por eso nos acompañó en la última elección y seguramente nos va a acompañar el año que viene. Pero falta más de un año para la elección, entonces uno esperaría que nos sentemos a debatir con el oficialismo para al menos morigerar la caída en la que estamos inmersos. La foto es un problema, estamos mal, pero lo que a mí me preocupa es la película que viene, que es más caída.

-Y en este contexto, se viene un paro del campo.

-Estoy convencido de que el motor de arranque para la salida es el campo, por lo que hay que sacarle el pie de encima, dejarlo que produzca, que venda cada vez más. Hay que trabajar sobre los costos laborales para poder bajarlos un poco y empezar de nuevo, y desde ahí generar un círculo virtuoso en la economía. No puede ser que un productor reciba un tercio de lo que vale el commoditie en el ámbito internacional. Tengo amigos en Uruguay, donde embolsan los 600 dólares y venden cuando quieren, y nadie los joroba. El relato del populismo le vende a la gente que los productores son terratenientes, insensibles, que joroban a los pobres. No es así, son pequeños productores, y hay que ayudarlos, porque si no les damos dinamismo para producir y facilidades para exportar, el país no va a arrancar.

-¿Quién tiene que ser el candidato presidencial de Pro?

-No es momento de dirimir cuestiones personales. Tenemos que estar todos trabajando, escuchando a la gente para tener una propuesta en conjunto. Es un gran activo que tiene Juntos por el Cambio, que tiene más de un liderazgo, está Mauricio, está Horacio, está Patricia, y también está Manes en el radicalismo, está Lilita Carrió.