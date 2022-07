Crece la falta de productos e insumos por el cepo a las importaciones y la suba del dólar

El endurecimiento de las restricciones a las importaciones, sumado al salto del dólar blue, luego de los cambios en el Ministerio de Economía, está afectando a distintos sectores en la producción y comercialización, a raíz de la falta de productos e insumos.

El agravamiento de esta situación empieza a tener impacto en las góndolas de comercios que denuncian faltantes de diferentes productos, ya que los proveedores no están entregando, hasta la semana que viene “por la incertidumbre”.

El aumento en el control sobre los bienes e insumos que ingresan al país desde el exterior, se dio luego de que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, denunciara públicamente un “festival” de importaciones. Aunque el Gobierno desmintió esta situación, resolvió tomar medidas a través del Banco Central y el ministerio de Desarrollo Productivo para revertirla y fortalecer las reservas.

Uno de los rubros que viene siendo más afectado por las trabas a las importaciones es el de los repuestos para autos.

“Hay un combo entre los faltantes y la no entrega por la incertidumbre que ahora se acentuó. La semana pasada había faltantes y ahora falta de entrega. Está la incertidumbre de a cuánto se va reponer y a qué dólar”, explicaron desde una casa de autopartes de Junín. “Estaba escuchando que el que quiera trae algo de afuera va tener que hacerlo al valor del dólar contado con liquidación (CCL), más comisiones. Las marcas que yo vendo, el 80 por ciento son importadas y hay poca fabricación nacional, que además está muy retraída”, sostuvieron.

Por ejemplo “no hay candados porque no hay bronce. Las industrias están trabajando al 50%. Hoy chocás un auto nuevo y no hay repuestos. El tema de la reposición está muy complicada y no sabés a qué costos vas a reponer”, señalaron. Además, se cortó toda la financiación, “ya que años atrás comprábamos a 60 o 120 días de plazo y se fue reduciendo a 45 el año pasado y ahora a siete días, por lo que hay una carga financiera bastante interesante”, dijeron.

“El panorama es muy incierto. Y nuestro panorama es igual al resto como por ejemplo ópticas, o corralones. Acindar no está vendiendo fierros y la construcción se puede parar también. Es muy complejo el tema. Yo creo que no le veo una solución a corto plazo”, concluyeron.

En relación a la producción agropecuaria, la titular de la Federación Agraria Junín, Rosana Franco, explicó a este diario que “necesitamos insumos importados. De ellos dependen los rendimientos de los cultivos”.

“El campo cuando compra insumos, automáticamente el acopio o cooperativa pesifica a valor a dólar banco nación”, afirmó y reconoció que “se generaron problemas con la provisión de fertilizantes”.

Una de las industrias en jaque es la del café. La materia prima del sector es 100% importada y no hay forma de reemplazarla, ya que en la Argentina se cultivan pocos granos de café que luego pasan a ser molidos y envasados por los fabricantes locales.

“La situación es crítica, lo cual no significa que no se pueda resolver”, aseguró Martín Cabrales, vicepresidente de la empresa que lleva su nombre. Al referirse a una posible solución indicó que “estamos trabajando diariamente con el equipo del Banco Central, con el ministerio de Desarrollo Productivo y autoridades del gobierno de Brasil, así que esperamos que a mediano plazo el tema esté solucionado”.

Otro rubro que presenta faltantes es el de artículos deportivos, como botines de fútbol, además de prendas y calzado para tenis, rugby o vóley. Por las complicaciones para el ingreso de indumentaria deportiva al país, algunos fabricantes ya anticiparon que con vistas al mundial de Qatar no se importarán camisetas de seleccionados de otros países.

El sector sanitario también está sufriendo el endurecimiento del cepo para importar insumos, equipamiento y material hospitalario descartable. La Cámara de Equipamiento Hospitalario de Fabricación Argentina (Caehfa) advirtió que “las limitaciones impuestas por el Gobierno en materia de importación podrían llevar a un desabastecimiento del sistema de salud nacional de productos hospitalarios descartables, implantables y electromédicos”.

La cámara aseguró que “la falta o demora en la entrada de insumos provocará inexorablemente una interrupción en el suministro de productos médicos, como gasas, apósitos, sondas, catéteres, cánulas de aspiración, equipos de administración de sangre, de soluciones parenterales, equipos para diálisis, agujas para biopsia, puertos para administración de oncológicos, tubuladuras, insumos para esterilización y materiales de curación, entre otros”.

En el ámbito de la odontología también se registran demoras para conseguir envases, packaging e insumos básicos, a raíz de que los proveedores no quieren entregar mercadería hasta que el tipo de cambio se estabilice. La industria farmacéutica, en tanto, está en alerta ante la situación que atraviesan muchos proveedores locales que están impedidos de concretar operaciones de importación de suministros que son indispensables para la fabricación de medicamentos.

En el caso del faltante de papel higiénico, papel de cocina, pañales y envases de alimentos, se debe a que además de las ya mencionadas trabas para importar y la inestabilidad del tipo de cambio, se le agrega la escasez mundial de celulosa y un alza récord en los precios internacionales del insumo que se utiliza para producir dichos productos.

La Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (Caena) expresó su preocupación por las dificultades que atraviesa el sector a causa del cepo para importar. “Los micro ingredientes como las vitaminas, minerales y aminoácidos entre otras son imprescindibles en la dietas de nuestros animales y generan una mayor eficiencia en la conversión alimenticia. Todos estos insumos son de origen importado y no se producen en el país. En caso de no contar con ellos, traerá aparejado un incremento en el costo de producción de proteína de origen animal (pollo, huevo, leche, cerdo, carne bovina)”, expresaron en un documento enviado al ministro de Agricultura, Julián Domínguez.

En esa misma dirección, miembros de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) expresaron su preocupación por las restricciones para importar y el impacto en la producción, durante un encuentro con funcionarios del Banco Central.

“La variable de ajuste”

Al respecto del agravamiento de las dificultades para importar, desde la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), indicaron en un comunicado que “en un contexto donde reconocemos una situación agravada de crisis cambiaria, las importaciones no son el problema de fondo, pero si la variable de ajuste. Estas importaciones tienen un rol trascendental en las industrias productivas, además de generar importantes niveles de empleo en el comercio y en los servicios”.

En ese sentido, señalaron que “desalentar las importaciones dificultando los pagos al exterior de las obligaciones contraídas por los empresarios no pareciera ser una solución eficiente, desarrollista y de largo plazo cuyos efectos sean positivos. Más bien, los resultados esperados podrían ser todo lo contrario”.

Leve alivio

El mercado automotor y el sector agrícola consiguieron un leve alivio en sus procesos productivos luego de que el Banco Central redujera de 90 a 60 días el plazo para el acceso a los dólares que necesitan para la importación de autopartes, fertilizantes y fitosanitario y los insumos necesarios para su fabricación en el país.

También redujo de 365 a 60 días el plazo para acceder al mercado de cambios para abonar insumos que serán utilizados para la producción local de bienes a exportar, cuando simultáneamente se liquidan anticipos o prefinanciaciones de exportaciones. A su vez, simplificó el acceso al mercado a las terminales automotrices para la producción de unidades destinadas a la exportación.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.