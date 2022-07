"El país no tiene rumbo”, dijo Petrecca tras reunir al Gabinete ampliado

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, reunió ayer a todo su gabinete, concejales y legisladoras para analizar la crítica coyuntura que vive el país tras la abrupta salida del ministro de Economía, Martín Guzmán, y las turbulencias políticas y económicas que se agudizaron luego de los cambios en el Gabinete nacional.

“Sucede que no sólo los ciudadanos se ven afectados por los constantes aumentos de precios, el desabastecimiento de numerosos productos y la incertidumbre, sino también el propio Municipio, que se ve imposibilitado de adquirir insumos fundamentales para la gestión diaria y materiales para la concreción de las obras proyectadas y que, además, debe afrontar serios problemas financieros producto de la inflación”, afirmaron.

En este sentido, el jefe comunal habló de un "estado de alerta" y pidió a los responsables de las distintas áreas municipales redoblar los esfuerzos para gestionar en esta situación “de crisis generada por las pujas de poder internas y la falta de planificación del Gobierno nacional”.

"Hoy el país no tiene rumbo, no hay previsión, no hay plan económico, no hay certezas y es muy difícil gestionar un Municipio en este contexto. Pero nosotros tenemos un enorme compromiso con los vecinos de Junín y vamos a seguir trabajando para salir adelante, a pesar de las dificultades", dijo Petrecca.

"El objetivo de esta nueva reunión de gabinete ampliado fue justamente ese: analizar la situación y planificar acciones de cara a los próximos meses que, lamentablemente, prevemos que serán complicados", agregó.

Mensaje al Gobierno

Para finalizar, el jefe comunal llamó a los máximos responsables del Ejecutivo nacional a "dejar las diferencias y las chicanas de lado" y a "pensar en los argentinos y en el país, que hoy está paralizado".

