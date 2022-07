Críticas y adhesiones en la política de Junín tras la asunción de Silvina Batakis

En un martes negro para la economía argentina -tras la asunción de la ministra Silvina Batakis-, con un derrumbe de los bonos y el riesgo país que marcó un nuevo récord, dirigentes y funcionarios del oficialismo y la oposición plantearon sus puntos de vista, ante una rueda de consultas realizada por Democracia.

En este contexto, desde Juntos cuestionaron la falta de un plan económico y las peleas internas en el Gobierno, mientras que el Frente de Todos (FDT) resaltó el consenso, la experiencia y las expectativas favorables que generó el cambio en el ministerio. Sin embargo, más allá de las divergencias y colores partidarios, las expectativas son medidas, en un contexto repleto de dificultades y nubarrones en el horizonte.

Para Juntos, la “crisis es política”

Danya Tavela, diputada nacional por Evolución (Juntos), afirmó a Democracia: “Está claro que es una crisis política, que le sigue restando confianza al Gobierno y eso impacta negativamente en los mercados externos e internos y de crédito. Dicho esto, analizar la designación de la ministra Batakis carece de relevancia, porque no hay una decisión del Gobierno para resolver los problemas; solo dilatarlos”. Y añadió: “Sin la decisión política de resolver los temas, designes a quién designes, lo haces de manera condicionada y ese ministro tiene las manos atadas”.

Juan Fiorini, concejal de Pro (Juntos), afirmó a este diario: “Respecto a la designación de la nueva ministra de economía, escuchando sus declaraciones, y viendo sus antecedentes en el gobierno de Daniel Scioli, lamentablemente son pocas las expectativas que tengo sobre el camino que van a elegir a partir de ahora para el país. Ojalá podamos conocer un plan económico, que nos cuente cómo vamos a salir de este lugar, y hacia dónde vamos como país”.

Y el ex senador bonaerense agregó: “Esto que pasó el fin de semana, nuevamente expone la pelea de poder interna del Frente de Todos, con un presidente muy desgastado, en el que ya casi nadie confía. y como siempre los perjudicados, que quedamos atrapados en esa puja, somos los argentinos”.

“El panorama futuro no parece para nada bueno, hay una gran incertidumbre en la gente, mucha desconfianza y enojo. Es un contexto muy complejo, que nos impacta a todos, vecinos, pymes, comercios, e incluye obviamente al Municipio, que tiene un presupuesto, una planificación que cumplir para este año, y que seguramente a partir de ahora se verá afectada”, advirtió.

“Hoy por hoy, el Municipio está en estado de alerta, trabajando en poder cumplir con los plazos y objetivos, pero con mucha preocupación por lo que viene. El aumento del combustible, el salto del dólar, y la reacción de los mercados, entre otras variables, tiene un efecto directo e indirecto sobre el día a día y lo proyectado, generando problemas en las compras, en las obras en ejecución y a realizar, y puede verse afectado el servicio que se da a los vecinos. Esta situación requiere estar muy atentos para poder tomar las decisiones que haya que tomar con el objetivo puesto siempre en las prioridades que se tienen como Gobierno”, señaló.

Rodrigo Esponda, concejal por la Coalición Cívica (Juntos) y productor agropecuario, afirmó a este diario: “Hay una gran preocupación, independientemente del nombre de Batakis, que, al no haber sido la primera opción, no genera ninguna confianza y se ve en la reacción de los mercados y de la gente en la calle. Tenemos una luz de alarma muy grande ante la irresponsabilidad, tanto de Alberto Fernández como de Cristina Fernández, de llevarnos a esta situación, que los argentinos no nos merecemos. Tendríamos que estar pensando cómo salimos adelante, cómo bajamos la inflación, cómo reconstruimos la confianza. Y en vez de eso están jugando a una interna, dejando a todos los argentinos de rehenes. Ojalá que esto cambie, que tengan la conciencia de entender que lo que está en juego es la vida de los argentinos y no su carrera política”.

Juan Pablo Itoiz, concejal por la UCR, afirmó a Democracia: “El nombramiento de la ministra Batakis no me genera ninguna expectativa, es una muestra más de la encarnizada lucha interna del Frente de Todos, donde importa más la agenda de la vicepresidenta que el sufrimiento de los argentinos. No va a resolver la inflación, no va a generar expectativas de inversión y no va a garantizar confianza para que la Argentina adquiera algo de normalidad. El recibimiento a Batakis se lo dieron los mercados con la caída de los bonos soberanos, el riego país desbocado y la escalada del dólar. El oficialismo tendría que pensar más en la gente y menos en los dirigentes.

El FDT destaca “el consenso”

Santiago Aguiar, referente económico del Frente de Todos (FDT), afirmó a Democracia: “Guzmán ya tenía un desgaste muy grande, sobre todo por las tensiones internas y por la lucha contra la inflación, pero es un equipo económico que ha sorteado un montón de inconvenientes. La Argentina atravesó la pandemia, que significó un esfuerzo fiscal enorme, y además tuvo que llegar a un acuerdo con los acreedores de la deuda externa, que cerró con relativo éxito. Y se llegó a un acuerdo importante con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Habiendo sorteado todo ese camino, desde fines de 2019 hasta ahora, había que elegir entre profundizar el poder del ministerio de Economía, con un ministro ya con muchas tensiones internas, o hacer un recambio”.

Y prosiguió: “La llegada de Batakis, a quien conozco y tiene una vasta experiencia -no solo como ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, sino también en todos los ámbitos económicos de la gestión pública-, es un refresco para la gestión del ministerio de Economía de la Nación y tiene un apoyo y un consenso muy importante dentro del FDT”.

“Es una muy buena elección, sobre todo porque conoce el cargo y estuvo en danza de nombres para cargos muy importantes. Tiene mucha llegada al gobernador de la Provincia y al peronismo, y una muy buena reputación dentro del peronismo. Es una muy buena noticia y le da un segundo round a la gestión en el ministerio de Economía para lo que queda de la gestión”, consideró.

“Como dijo la propia Batakis, no va a hacer grandes cambios, sino encontrar esos consensos que ya le costaban tanto a Martín Guzmán. Y trae alivio en la interna del FDT, que ya estaba complicando bastante el ejercicio de la gestión”, indicó. “La lucha principal tiene que ver con la inflación, pero también están en discusión cuestiones vinculadas al equilibrio fiscal y el comportamiento del gasto público, que Silvina conoce y va a poder manejar”, vaticinó.

Con respecto al cimbronazo en el plano internacional y nacional, como la caída de los bonos y la disparada del dólar blue, el economista afirmó: “Era previsible, el lunes fue feriado en EE.UU., por lo que el reacomodamiento de precios se dio hoy (por ayer). Seguramente se va a ir acomodando con el tiempo en virtud de cómo se vayan desenvolvimiento los acontecimientos”.

Lautaro Mazzutti, edil de Peronismo Juninense (FDT), afirmó a Democracia: “Más allá de que la salida de un ministro de Economía siempre produce algún tipo de cimbronazo los días siguientes, la designación de Batakis genera buenas expectativas. Es una funcionaria con mucha experiencia en la gestión pública, que condujo los destinos económicos de la provincia de Buenos Aires de buena manera, y una militante política que conoce los resortes del Estado, un dato que no es menor”.

Y agregó: “También es muy importante que asume con un amplio consenso de las fuerzas más importantes del Frente, lo que seguramente le permitirá tomar con firmeza decisiones necesarias para continuar lo que se hizo bien y comenzar a solucionar los problemas que aún no resolvimos, problemas que afectan directamente la calidad de vida de muchos argentinos y argentinas”.

Héctor Azil, titular de ATSA Junín y dirigente del PJ, afirmó a Democracia: “La asunción de la nueva ministra de Economía emerge precedida por la escalada de una puja interna dentro del frente político del oficialismo, que desde hace meses viene erosionando la gobernabilidad del país. Es en ese contexto que, para desgracia de la funcionaria recientemente designada, no cuenta con la tolerancia social (y muy en especial de los mercados) que normalmente tienen los que arrancan en una función de esta relevancia”.

Y añadió: “La alta inflación, la crisis energética, la falta de dólares y el elevado endeudamiento en pesos, más allá de tener explicaciones lógicas por la herencia del gobierno neoliberal encabezado por Macri, la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania también tienen consecuencias por daños autoinfligidos dentro de la coalición gobernante, por no haber sabido resolver las diferencias ideológicas o pragmáticas que al momento de conformarse como frente electoral sabían que existían. Nos resta esperar a los argentinos que, a esta ministra, como a todo el gobierno, le vaya bien para poder lograr que las mejoras macroeconómicas que claramente ya se están produciendo, lleguen al hogar y al bolsillo de cada uno de los habitantes de la Nación”.

En tanto, José Bruzzone, concejal de Unidad Ciudadana (FDT), afirmó a este diario: “Las expectativas son muy buenas, porque tiene una formación sólida, experiencia, es un buen cuadro intelectual y político, y llega con el consenso de los dirigentes más importantes del FDT. Puede ser un relanzamiento, aunque en sus primeras declaraciones dijo que no se iba a apartar de los grandes objetivos de Alberto Fernández, como el equilibrio fiscal, el fortalecimiento de la moneda, el impulso productivo”.

