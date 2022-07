Sin precio, el comercio y la industria de Junín transitaron una jornada difícil

“Por el día de hoy, y hasta nuevo aviso, se encuentran suspendidas las ventas”. Esa fue la respuesta, casi mayoritaria, a la que se enfrentaron comerciantes, pymes e industriales de Junín y de todo el país, ayer, al momento de comunicarse con proveedores e importadores. Es que la incertidumbre por el rumbo de la economía y la fluctuación del dólar, que cerró a 260 pesos, generaron nerviosismo y preocupación en el sector.

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, sostuvo ayer que, con la designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía, el Gobierno "debe dar una respuesta rápida para tranquilizar a la macroeconomía, que se lleva puesta a la micro".

"Hoy (por ayer) es un día muy difícil para todo el sector pyme, no tenemos listas de precios ni tampoco certidumbre sobre cuándo nos van a entregar la mercadería los proveedores y, como no tenemos espalda financiera, tenemos que vender para cumplir nuestras obligaciones diarias", manifestó González.

Y reconoció la capacidad técnica y de trabajo de Batakis, a quien la dirigencia de CAME "conoce desde su gestión en la provincia de Buenos Aires", donde secundó entre 2011 y 2015 al entonces gobernador Daniel Scioli como ministra de Economía.

Entre los principales desafíos que le asignó en su nueva responsabilidad, el titular de CAME dijo que la futura ministra tendrá que "bajar la inflación, que es algo que lima el poder adquisitivo de la gente y se traduce en reducción de consumo interno".

En ese sentido, destacó como "muy importante" la extensión de la vigencia del programa Ahora 12, "la única herramienta que tenemos para financiar", al tiempo que indicó que Precios Cuidados "seguramente sirve en las grandes ciudades, pero al Interior no llega".

“No hay precios”

En este sentido, Marcos Maroscia, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), afirmó a Democracia: “Está todo muy revolucionado y el problema es que se puede llegar a cortar la cadena, porque hoy se suspendieron las listas de precios. Muchos proveedores no despachan directamente, y otros despachan a un dólar de 300 pesos. En caso de que después no suba el dólar, se hace una nota de crédito, pero cada uno se asegura”.

Y completó: “La mayoría de los proveedores no está vendiendo, porque no saben a la hora de reponer cuál va a ser el precio. Todos tratan de cubrirse y es entendible de todos lados”.

“Sí está claro que, lo que subió, no va a bajar. Pasa siempre que, por más que después baje el dólar, los precios quedan ahí. Hasta dentro de dos o tres días no va a haber un panorama claro”, advirtió.

En tanto, Mario Jaurena, vicepresidente del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, afirmó a este diario: “El feriado en EE.UU. benefició el acomodamiento, pero el dólar ya tomó su vuelo, en ambas versiones, y hay empresas que ya están pidiendo que el giro se haga en efectivo, porque va a haber un movimiento de precios aproximadamente cada 20 días, además de que hay material importado que ya tiene algunos inconvenientes para ingresar al país. Va a haber un gran movimiento de precios en la mercadería -como ya viene sucediendo-, y lo más grave considero que es la incertidumbre”.

Y amplió: “Lo que da una mirada esperanzadora es que es una ministra consensuada, sabemos cómo se está manejando la interna en el Gobierno, por lo que se supone que va a tener el apoyo político que necesita un ministro de Economía para desarrollar un plan o atender cuestiones urgentes”.

“El problema de la falta de gasoil es grave para la región. Esperemos que las aguas se calmen un poco, que se piense un poco más en el ciudadano, en la persona que necesita, todos los días, desarrollar su trabajo. Crea una esperanza, a ver si tenemos un pequeño cambio. El horizonte no se ve claro, para nada, hace muchos años que no se claro y lo necesitamos de forma urgente”, expresó.

Marcelo Tapia, titular de Acipe, afirmó a este diario: “Es más de lo mismo. La Argentina necesita confianza sobre cuál va a ser el rumbo económico y estas cosas nos desestabilizan y hacen que los mercados empiecen a ser totalmente inestables. A esto se suma la especulación de algunos sectores. Nosotros tenemos una fábrica que no nos modificó la lista de precios, pero el resto de los importadores aumentaron entre un 20 y un 30 por ciento los precios en dólares, debido a que les empiezan a limitar la salida de divisas. Esto genera más incertidumbre y la clase política no da buenas señales, se pelean, discuten. Hay que hacer una corrección de fondo porque, si no, vamos a seguir padeciendo esta muerte lenta, que parece que no tiene fin”.

Malestar del campo

En tanto, Gustavo Frederking, dirigente de Carbap, afirmó a Democracia: “Lo importante no son los nombres, sino las políticas, los planes económicos. Uno espera también que esta interna, que le está haciendo mucho daño al país, termine, porque hay un presidente muy débil, sin rumbo. Entonces no cambia mucho, porque no es un problema solo económico, sino político. Podés poner un economista muy sólido, pero si la política no se arregla, y no hay un rumbo, y hay un presidente que se contradice todos los días, que uno tiene la sensación de que no se sabe quién gobierna, si el presidente o la vice, si se pelean todo el tiempo, es muy triste lo que está pasando”.

“Las expectativas no son buenas con respecto a Batakis, es la realidad. En su momento impulsó en la Provincia el impuesto inmobiliario complementario, que es algo muy criticado por los productores, porque es totalmente distorsivo, arbitrario, confuso. Es la autora intelectual también de la reinstauración del impuesto a la herencia, que es muy malo y problemático, con gastos onerosos e injustos”, afirmó el ruralista.

Y agregó: “Cada vez se incrementa más el problema del gasoil, con promesas desde hace 45 días de que se va a resolver, totalmente incumplidas. Tenemos un gran problema que se avecina -del cual aún no tenemos certezas-, pero hay información de que van a escasear los fertilizantes por las restricciones del Banco Central a las importaciones, lo cual va en detrimento de generar una mayor producción”.

“El mundo demanda alimentos más que nunca, nosotros tenemos las condiciones para poder suministrarlos, simplemente en un país normal -el sector no está pidiendo beneficios especiales, ni nada- en el cual haya gasoil, fertilizantes. El país está desaprovechando otra oportunidad histórica. Y si no hay insumos, la producción se va a reducir sensiblemente. Además, faltan neumáticos para los tractores, para poder trabajar, hay atrasos impresionantes. Se está complicando todo y la situación es muy crítica”, consideró.