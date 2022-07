La salida de Guzmán generó repercusiones en todo el arco político de Junìn

En un nuevo cimbronazo político, el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó, ayer, la renuncia a su cargo mediante una carta dirigida al presidente Alberto Fernández (ver páginas 18 y 19). En este contexto, referentes del oficialismo y la oposición de Junín plantearon sus puntos de vista en diálogo con Democracia.

Juntos

El intendente Pablo Petrecca (Juntos) afirmó: “La renuncia de Guzmán es una muestra más del tire y afloje que vemos hace tiempo en el Gobierno nacional. Lamentablemente en esa disputa perdemos todos los argentinos, que quedamos en el medio y sufrimos las consecuencias de su improvisación”.

Por su parte, el concejal radical Juan Pablo Itoiz afirmó a este diario: “La crisis que atraviesa el Gobierno es cada vez peor, la falta de autoridad del Presidente y la irresponsabilidad de la vicepresidenta han puesto al país al borde de una presión asfixiante y los que más sufren son los argentinos. La renuncia de Guzmán estaba cantada, nunca hubo un plan económico ni un ministro a la altura del desafío. Tienen que hacerse cargo, dejar las peleas internas de lado y darle certezas al país”.

“No soporto tanto crecimiento”, ironizó en la red social Twitter Rodrigo Esponda, concejal de Juntos, de extracción carriotista.

Juan Fiorini, concejal de Juntos, afirmó a este diario: “La renuncia de Guzmán es otro triste episodio de la puja interna de poder del Frente de Todos. Es increíble que hace algunos días, el Presidente decía que el problema de la Argentina era que estamos creciendo mucho, y hoy (por ayer) renuncie el máximo funcionario del Gobierno en materia económica. No hay plan de gobierno, no hay rumbo y las consecuencias las sufrimos todos los argentinos”.

En la misma vereda, el secretario General de la Municipalidad, Luis Chami, afirmó: “La salida de Guzmán se tendría que haber dado hace rato. No pudo manejar la inflación ni detener la suba del dólar. La salida era la esperada, tenía el elefante blanco enfrente de Cristina, que le estaba pidiendo la renuncia todos los días. Y terminó ganando Cristina. La que gobierna es Cristina y es responsable de este desastre”.

Frente de Todos

El concejal del Frente de Todos Lautaro Mazzutti afirmó a Democracia: “Creo que Guzmán tendrá sus razones por las cuales renunció, seguramente tiene que ver con un desgaste, pero estoy seguro de que el próximo ministro de Economía tiene que salir de un acuerdo de las fuerzas políticas más representativas del Frente, que cuente con el apoyo político suficiente para continuar lo que se hizo bien y tomar las medidas económicas necesarias para corregir los errores cometidos y solucionar los problemas que tenemos en la actualidad”.

Para el dirigente del PJ y titular de ATSA, Héctor Azil, “por un lado era esperable, un ministro que ya estaba sufriendo un desgaste importante, sin sustento político fuerte en la coalición interna y con un nivel de inflación que, obviamente, ya se empieza a jugar la elección del año que viene y es lógico que ningún gobierno puede reelegir con una inflación de más de 60 puntos anual”.

Y amplió: “Más allá de haber acomodado toda la parte financiera del país, que estaba destruida, acomodó toda la deuda, hizo el mejor acuerdo con el FMI que se podía hacer en las circunstancias en la que estaba, se empezó a impulsar la producción, pero la inflación es lo que día a día nos come los ingresos a los trabajadores, a los jubilados, a los que viven de changas o de actividades que no están regularizadas. Y contra eso es muy difícil poner esperanzas”.

“Todas las mejoras que tiene el país, de PBI, de producción, no las podemos ver de una manera esperanzadora cuando todos los días vemos una inflación que nos come el salario. Esperemos la conformación de un gabinete económico y que funcione como uno solo, porque ese también es uno de los problemas de origen: en algunos casos no hay una coherencia necesaria para actuar coordinadamente”, dijo.

El exsenador Gustavo Traverso opinó: “La salida de Guzmán es una salida esperada, un ministro que cumplió una etapa muy importante, que fue la reestructuración de la deuda, pero que se encontró con una enorme cantidad de problemas, como la pandemia y el conflicto en Ucrania, que hicieron muy difícil controlar la inflación. Es un ministro que cumplió una etapa y que hace falta oxigenar el ministerio, para cambiar el rumbo de la economía a ver si se puede controlar la inflación y mejorar los salarios. Cumplió con lo que se le encomendó, puso a la Argentina en la senda del crecimiento, pero tenemos un crecimiento muy desigual y una caída del salario. Por eso me parece muy importante el recambio en este momento y esperamos que, a quien le toque conducir los destinos económicos del país, pueda enderezar este rumbo, disminuir la inflación y mejorar la capacidad del salario y las jubilaciones”.