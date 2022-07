Reclama el sector rural una medida "contundente" y crece el malestar

Las entidades agropecuarias de Junín y la Región adhirieron al cese de comercialización dispuesto por la Mesa de Enlace nacional, frente a la crisis del gasoil, pero reclamaron una medida más “contundente”, al tiempo que advirtieron sobre la falta de previsibilidad en las políticas para el sector, que redundará en un menor rendimiento de los cultivos.

Andrés Moutous, presidente de la Sociedad Rural de Junín (SRJ), afirmó a Democracia: “El paro no es solo del campo, sino que se da en conjunto con varios sectores, como el transporte. Estamos en desacuerdo con las políticas que se vienen dando, sobre todo por la falta de reglas claras y previsibilidad”.

Rosana Franco, presidenta de la filial local de la Federación Agraria Argentina (FAA), afirmó a este diario: “Adherimos al cese de comercialización que, si bien es simbólico, se hace para visibilizar el malestar que hay frente a la falta de gasoil y el aumento de la tarifa del flete. Los precios de los cereales se deprimieron, igual que los valores del ganado en pie”. Y la dirigente federada advirtió: “Este año el productor está muy cauto a la hora de hacer inversiones. Preocupa mucho la situación y a esto hay que agregarle que no llueve, no hay pasto para el ganado, los trigos están apenas germinados y las últimas siembras aún no germinaron”.

Matías Di Prinzio, presidente de la Sociedad Rural de Arenales, afirmó a Democracia: “Cada vez se va a agravar más la falta de insumos, como el gasoil y los fertilizantes, que ya empezaron a subir. Sabemos que esto no va a terminar bien, porque el Gobierno hace oídos sordos al reclamo. El flete se encareció porque el combustible también aumentó y no hay, y lo mismo ocurre con los neumáticos, los repuestos. Esto de cerrar las importaciones incide directamente en la producción. Y sin producción, y sin exportaciones, el país no va a salir adelante”.

Gustavo Frederking, dirigente de Carbap, afirmó a este diario: “El dato saliente es la unión de toda la cadena de la agroindustria, todos firmando un documento y demostrando que las preocupaciones son genuinas y están relacionadas. No es un reclamo específico del campo, sino que también hay preocupación por las cuestiones institucionales, como la interna en el Gobierno nacional. Hay reclamos que son de la sociedad en su conjunto”.

Y agregó: “En el campo hay mucha preocupación por la falta de gasoil, ya que hace 45 días que el Gobierno dice que en 48 horas se va a resolver y el problema se sigue agravando. Si bien hoy no hay mucha demanda porque la siembra de trigo prácticamente terminó y quedó algo de cosecha de maíz de segunda, pero sí hay problemas con los transportistas, que hace que no podamos transportar nuestros granos, problemas que trae la falta de gasoil a todo el país, no solo al campo”.

“Vemos con mucha preocupación el tema de los fertilizantes, porque se habla de que podrían faltar fertilizantes para cuando sea la gruesa, de maíz y soja. Hay compradores de fertilizantes que cerraron las ventas, restricciones del Banco Central que no se sabe si van a afectar a la posible compra de fertilizantes. En este contexto, se va a buscar visualizar a la vera de las rutas el reclamo, pero sin ningún tipo de molestia a la gente que circule”, dijo.

Alejandro Barbieri, productor de Junín, afirmó a este diario: “Lo que motiva la medida es, primero, el robo que representa el diferencial cambiario para el que exporta, se están quedando con la mitad de la ganancia del productor y es un impuesto más a todos los que hay. Siguen cobrando derecho de exportación sin una ley que los avale y hay muchos trámites en la justicia porque realmente es alarmante. Y el otro tema es el no poder seguir produciendo como corresponde por la falta de gasoil y de fertilizantes o con problemas para conseguirlos. Se va a paralizar no por decisión del productor, sino por el contexto. El productor siempre siguió produciendo, por eso es el sector al que más atacan y le sacan, porque saben que, al no tener un gran lobby sectorial para defenderse y estar tan atomizado, siguen extrayéndole, total siguen produciendo. Estamos en un punto en el cual producir ni siquiera depende del productor porque no tiene las herramientas para hacerlo”.

Y añadió: “Es una medida que está bien, pero que se podría complementar con muchas otras medidas más, es una protesta simbólica, porque por un día no pasa nada, pero sirve para marca un poco la situación”.

Alberto del Solar Dorrego, de la Sociedad Rural de Rojas, afirmó a Democracia: “La visión nuestra es diferente a la de la Mesa de Enlace, que solo está pensando en el tema del gasoil y otras cosas que en realidad son menores y hacen que uno se distraiga de las cosas importantes del país. Este esquema actual del país, donde hay un dólar diferencial para el agro, hay retenciones, el 50% de la población está bajo la línea de la pobreza, donde todo aquel que trabaja, invierte y arriesga puede llegar a perder todo, fundirse y desaparecer, como han desaparecido muchísimos productores. La Mesa de Enlace debería haber hecho un replanteo mucho más importante. Con respecto a la campaña 2023, está claro que la inversión es un 60% más alta que la del año pasado, o sea que todo lo que uno compra subió en ascensor y los precios suben por la escalera, todo por este dólar diferencial y las retenciones”.

“Los números no son halagüeños, más si en este año tenemos la tercera Niña, venimos con reservas hídricas muy bajas, prácticamente nada. En Junín llovieron cero milímetros en junio y en Rojas igual, o sea que estamos con un panorama climático complicado, que va a poner en riesgo toda la inversión. Bajo estas condiciones económicas, el campo no está capacitado para salir a sembrar más o tener más recursos para el Estado".

Rodrigo Esponda, productor y concejal de Juntos, afirmó: “El paro es el resultado de una catarata de malas políticas agropecuarias. La falta de gasoil es la gota que rebasa el vaso, pero hay una incertidumbre tan grande que genera mucho malestar. Sin duda que va a afectar en las inversiones, porque se va a sembrar, pero con menor tecnología y, por ende, menos rindes y menos divisas para el país, lo cual es una lástima, porque se pierde una oportunidad histórica para el país”.

“Queríamos una medida más fuerte”

Y el edil ahondó: “El paro es una medida que va a ser simbólica. Me hubiese gustado una medida más contundente, porque la falta de rumbo y cómo está llevando adelante el Gobierno la situación económica lo ameritan”.

Walter Malfatto, titular de la Sociedad Rural de Bragado, afirmó a este diario: “Queríamos una medida más fuerte de la Mesa de Enlace, lamentablemente se desperdician oportunidades. El productor va a fertilizar menos, hay una seca tremenda en la zona. Creo que se va a hacer menos maíz este año, se hizo menos trigo, se va a hacer más soja. El productor va a apostar a invertir lo menos posible, porque los costos se incrementaron de una manera notable. Cuando no te sirve el negocio, empezás a achicar la inversión. La tierra hoy, si no la fertilizás, no da nada. Va a ser un año muy complicado. El glifosato el año pasado costaba 4,5 dólares, hoy vale alrededor de 12 o 13; la urea, 1200 dólares, cuando salía 400”.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.