Los Almendros: “Como llegaron las cloacas, tenemos fe de que van a llegar más obras”

Un sector de la ciudad que se muestra pujante y a la vez demanda resoluciones a las distintas cuestiones que lo aquejan es el barrio Los Almendros. Con avances, como la extensión de la red de cloacas, y reuniones con la empresa Eden para resolver cuestiones de energía eléctrica en el barrio, así como el diálogo con el Municipio, desde la sociedad de fomento se muestran confiados en que llegarán más obras para este sector de la ciudad.

Así lo indicaron Mariano Sosic, presidente de la Sociedad de Fomento y Viviana Meoni, vicepresidenta, quienes también se refirieron a las distintas cuestiones en las que trabajan desde la comisión directiva para mejorar el barrio, de gran crecimiento poblacional y cada vez con más viviendas permanentes. Actualmente, algunos de los pedidos más urgentes, tienen que ver con la mejora del alumbrado público, la electricidad domiciliaria, y la extensión del asfalto y cordón cuneta, especialmente en el sector que rodea a la Escuela 48 y el Jardín de Infantes 919. La ampliación de la red de gas en el sector resulta fundamental. Destacaron que en cuestión de seguridad, de momento, “está tranquilo”.

Asfalto

Delimitado por avenida Benito de Miguel, desde Soldado Argentino y hasta Ramón Hernandez, previo a Los Cuarteles y hasta Pilcomayo, y desde Miguel Lonegro hasta Los Teros, el cuadrante que abarca Los Almendros, cuenta con “varias problemáticas”, según Sosic. “Hace ya tres años como sociedad de fomento que estamos trabajando, tenemos mucho”.

En ese sentido amplió la cuestión de “las calles de tierra, con un riego que no es frecuente, ya que pasan dos veces por semana y la gente se queja. En los grupos de whatsapp que tenemos es un reclamo constante”.

Según detalló el presidente de la sociedad de fomento, “asfalto hay en Benito de Miguel hasta la esquina de la Escuela N°48, a la vuelta el Jardín 919”, y agregó: “Hablamos con Pablo Petrecca y con Balestrasse para ver qué posibilidades hay de asfaltar aunque sea las calles del jardín y la escuela, porque además pasa el transporte público y es complicado, porque no tenemos lugar. Benito de Miguel es muy angosta. Lo venimos repitiendo hace años”, señaló sobre el sector más nuevo del asfaltado.

El pedido concreto sería además por un riesgo en la seguridad de los vecinos: “Desde Benito de Miguel hasta calle San Juan es muy angosto el pedazo de asfalto y como no hay vereda la gente camina por la calle, y si pasa el colectivo no pasa el auto. Esa es una de las problemáticas importantes que tenemos”.

Sosic indicó que “sería fundamental, más que nada por el transporte público, que lo va a deteriorar más de lo que está, en las esquinas de la escuela”. Y confió: “Como llegaron las cloacas, tenemos fe de que van a llegar más obras”.

Luz y alumbrado público

“Con los cortes de luz nos estamos acomodando. Tenemos varias reuniones con Eden, con el Municipio, y estamos bastante avanzados”, detalló Sosic. “Se está acomodando bien el tema de los cortes, se tiene que invertir mucho en nuestro barrio, lo hemos hablado con Fernando, el gerente. Al barrio le falta inversión, como se lo planteé a ellos. De cableado, postes, poda, que es lo fundamental para nosotros”.

No obstante destaca la charla frecuente en búsqueda de soluciones: “Nos reconforta como comisión, como barrio, que nos tengan en cuenta”. Sobre el alumbrado público, Viviana Meoni reconoció que “hay reclamos a diario”, y que “las calles Paraná, Malvinas Argentinas, Alsina, carecen totalmente de alumbrado. Solo lo que tenemos en las veredas”.

Además, remarcó que “hay muchos lotes baldíos, las inmobiliarias por ahí no se hacen cargo, tiene un costo importante para Eden y por lo tanto estamos a la espera. Prometieron trabajar en el cableado nuevo y en el plazo de 90 días ya estar iluminado en el barrio lo que falta. Tengamos fe de que eso se hará”.

Cloacas

Desde la comisión destacaron la extensión del servicio de cloacas como algo “fundamental”. “El servicio de cloacas inauguradas son fundamental, faltaba el 50% del barrio. Todo el barrio tiene cloacas ahora”, dijo Sosic.

“Hoy estamos con los papeles para que la gente se conecte legalmente, los asesoramos, los ayudamos”, refirió para que los vecinos se sumen a la red. Cabe destacar que en abril se finalizó una extensión de la red de cloacas, por la que muchas nuevas familias del barrio hoy pueden acceder al servicio.

Gas

Con el avance de la cuarta planta de gas, el barrio espera extender el servicio a mayor cantidad de viviendas. “Estamos llenando las planillas para el consorcio, para presentarlas a Gas Junín y luego ellos nos van a proponer una financiación, por el costo que tiene”, detalló Viviana Meoni.

Según Socic, “habrá un 30% del barrio con gas hoy así que es algo fundamental”. “Todo lo que se haga es necesario, las cosas básicas, luz, alumbrado, agua, cloacas, lo que todo barrio requiere”, agregó la vicepresidenta.

La sede

En la sede de la sociedad de fomento funciona actualmente el merendero Rayito de Luz y esperan que pueda ser reubicado para retomar las actividades y talleres en la sede.

“Estamos trabajando con el municipio por la sede. Hoy está funcionando un merendero en nuestra sede. Esperamos poder recuperarla y que el merendero se pueda reubicar”, indicó Sosic. “Queremos traer talleres para la gente del barrio”, señaló.

Problemática vigente

1. Alumbrado público: Aseguran que hay reclamos diarios de vecinos, especialmente en los sectores donde se carece totalmente de alumbrado como en calles Paraná, Malvinas Argentinas y Alsina. A ello se suma la presencia de lotes baldíos y la dificultad de que la empresa de energía se haga cargo.

2. Asfalto: Con el paso del transporte público “es complicado, porque no tenemos lugar”, dijo Sosic, ya que “Benito de Miguel es muy angosta”. Como no hay vereda “la gente camina por la calle, y si pasa el colectivo no pasa el auto. Esa es una de las problemáticas importantes que tenemos”.

3. Gas: Con el avance de la cuarta planta de gas, el barrio espera extender el servicio a mayor cantidad de viviendas ya que según Sosic, hay alrededor de “un 30% del barrio con gas hoy así que es algo fundamental”. Actualmente trabajan en las planillas para el consorcio que serán presentadas en Gas Junín.

La Sociedad de Fomento

“Recientemente renovamos comisión. Hay ganas, se sumó gente, y que participen es fundamental”, destacó Socic, presidente de la comisión y secundado por Viviana Meoni en la vicepresidencia.

“Con la Federación de Sociedades de Fomento estamos en contacto, con Osvaldo Giapor, y también con Mariano Spadano, del Municipio”, refirió Sosic. Meoni por su parte destacó: “Estamos trabajando para el barrio, necesitamos el apoyo de la gente, que nos acompañe y que nos consulten las inquietudes”.

Por último, el presidente señaló que Los Almendros, “es un barrio en pleno crecimiento, la gente que va al barrio lo ve, con loteos nuevos, casas nuevas y eso nos pone contentos”.

