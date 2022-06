Más de 27 mil hogares reciben descuentos en gas, pero aún no se aplican en garrafas

A un año de su aprobación por el Congreso de la Nación, los descuentos para el gas domiciliario previstos en la ley de ampliación de Zonas Frías ya se aplican plenamente en 27.642 hogares del partido de Junín. Así lo señala un informe elaborado por el diputado nacional Alejandro "Topo" Rodríguez, tandilense y uno de los principales impulsores de la Ley de Zonas Frías.

El descuento general que se aplica en zonas frías es de 30% para el precio del gas consumido en cada período de facturación, mientras que los hogares de menores ingresos reciben una rebaja del 50% (quienes perciben la AUH, jubilados y pensionados con bajos haberes, monotributistas sociales, entre otros).

El informe agrega que, "sin embargo, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires todavía no garantiza la aplicación del descuento por zona fría a quienes usan garrafas y tubos, lo que significa incumplir con un beneficio que está incluido en la Ley de Zonas Frías". Al respecto, el Topo Rodríguez -uno de los autores de la ley descuentos para el gas domiciliario- consignó que "además, la Subsecretaría de Energía y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense no informan nada al respecto. Llegó el invierno y eso sigue sin resolverse. Por eso vamos a exigir que se responda a un pedido de informes a la Secretaría de Energía de la Nación, para que sepamos por qué el gobierno bonaerense no está cumpliendo con la ley, tanto en Junín como en el resto de los municipios en los que ya debería regir el descuento para los hogares que usan garrafas y tubos".

El uso del gas en zonas frías

Según estudios técnicos especializados, en una vivienda ubicada en "zonas no frías" de la Argentina se consumen -en promedio- unos 542 metros cúbicos de gas al año. De ese total, 181 m3 (el 33%) se destina a calefacción.

Mientras tanto, en las "zonas frías" como Junín, el consumo anual de gas en los hogares alcanza un promedio de 1052 metros cúbicos, de los cuales 508 m3 (el 48%) se usa para calefaccionar el hogar. Sobre la base de esas diferencias en las necesidades de gas, es que se puso en marcha el régimen de descuentos que establece la ley de ampliación de Zonas Frías en la provincia de Buenos Aires.

Advertencia por falta de gasoil

La Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (Cegla) advirtió que la escasez de gasoil en al menos 19 provincias está generando un "riesgo alto de faltante de garrafas". "La zona más complicada de abastecer es la del norte. No se consigue combustible en las rutas y los camiones no alcanzan a completar la distribución con los envases que trasladan", alertó el presidente de Cegla, Pedro Cascales.

Advirtió que el "poco gasoil que se está consiguiendo está con precios muy elevados. En promedio, en el interior se obtiene a $230 el litro". Y dijo que "cuanto más al norte de la Argentina se intenta llegar, más caro es el valor. Hay demoras en el abastecimiento. Está costando acceder a algunas localidades del norte".

La situación es muy compleja debido a que hay cuatro provincias del nordeste del país que no están conectadas a la red de gas natural: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. Un corte en el suministro del gas licuado de petróleo (GLP) en esos territorios los pondría al borde del colapso energético, alertó. Dijo que "por ahora, y con grandes esfuerzos de las empresas del sector, se está logrando abastecer al 100% del país. Sin embargo, la situación se encuentra al límite".

El GLP que fraccionan las empresas asociadas a Cegla da energía al 40% de la población. Su uso es muy extendido y primordial para hogares, industrias, comercios, economías regionales e incluso es un combustible que se exporta a países limítrofes en algunas épocas del año. "Ofrecemos un producto económico y seguro. Necesitamos que de manera urgente se regularice el suministro de gasoil en todo el territorio", explicó Cascales.

