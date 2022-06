“Lo peor viene de noche”, la novela que explora el terror juninense

Luego de que su segundo libro “No abras la última puerta” vendiera más de 2000 ejemplares y se lea en escuelas secundarias de Junín y la zona, el escritor juninense Luciano Molina acaba de publicar su continuación “Lo peor viene de noche”.

Cabe destacar que el libro ya está disponible en las librerías Dorrego y El Refugio de Junín.

“Es una historia más extensa que la primera, también más ambiciosa porque los hilos argumentales se multiplican”, expresó el autor.

“En un principio no tenía pensado una secuela pero cuando visitaba las escuelas para charlar y contar leyendas urbanas los chicos me preguntaban qué había pasado con uno de los personajes del primer libro. Es decir, ellos aseguraban que este personaje seguía con vida y que una continuación era posible. Entonces me dije, ¿por qué no? Y empecé a planificarla. El camino fácil hubiese sido continuar con ‘las puertas de Junín’, continuar con los lugares que en la primera parte recorrieron los personajes: el chalet de Mr. York, La galería Boo, la casa D´avanzo y el Cementerio Central, o sea a estos sumarle nuevos lugares históricos, pero no me decidí por ese camino, sino por otro que explorara la logia que, con manos invisibles, dirige la ciudad”, sostuvo.

El contexto

La historia de Lucho, Vale, Juanchi y Alexis está ambientada en el Junín de principios del 2000 y atraviesa varios lugares: los míticos túneles, los talleres ferroviarios abandonados, la Escuela Industrial, la estancia La Oriental, El club Social, entre otros. La búsqueda del amigo desaparecido en la primera parte los conduce al mundo de lo oculto y al enfrentamiento con una logia cuyos secretos pueden perturbar el orden social.

Arraigada en las novelas de iniciación, “Lo peor viene de noche” es un retrato de una época de crisis social, política y económica que marcó a nuestro país. “Me gusta que, además de lo sobrenatural, se analice cuál era el contexto de crisis de ese momento, el 2001, y se convierta en una especie de punto de encuentro generacional entre los adolescentes y los que vivimos esa época. Seguro que nos reconoceremos y más de uno se sentirá identificado”, afirmó el escritor.

“Hay mucho de lo que en el arte se llama ‘metaficción’, que es cuando la realidad se mete en la ficción, por eso el protagonista tiene mi nombre, están los de mis profesores, mis amigos y compañeros y los lugares. La metaficción es prueba de la tensión constante que existe entre ficción y realidad, y cómo los límites de ambas se diluyen”, concluyó.