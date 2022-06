Paro y bloqueo indeterminado de rutas de transportistas de carga por falta de gasoil

Los transportistas de carga realizaron ayer un paro con bloqueo en distintas rutas del país en reclamo al faltante de gasoil, en una medida que también incluyó retenes de carriles en esos lugares, por lo que se generó un caos vehicular en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

En ese marco, el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (Sutap) denunció que el faltante de gasoil que afecta a casi todo el país se debe a una "especulación", ya que afirmó que el combustible "está, pero no lo quieren largar". "El gasoil en la Argentina está, pasa que no lo quieren largar. Las estaciones de servicio lo stockean y cuando lo largan lo hacen en camiones a otros países o en barcos", alertó el secretario general del gremio, Adolfo Barja.

El sindicalista se quejó de que "la Argentina no está como para que falte gasoil" y señaló que los trabajadores del sector se encuentran "en estado de alerta y movilización". "Le damos las 12 horas al Gobierno para que nos llame a una mesa de negociación", completó Barja. "No nos gusta tener que cortar la autopista. Entendemos el enojo de la gente, pero el transporte tampoco puede cumplir su tarea porque no tiene gasoil. Estamos impedidos de trabajar", sostuvo el secretario de Prensa del gremio portuario, Ricardo Nievas.

El dirigente sindical señaló que los trabajadores del transporte pueden acceder a "cien litros de gasoil en cada estación de servicio, haciendo colas de dos horas". "Tenemos entendido que hay gasoil, pero lo que hay es especulación", se quejó Nievas, quien también advirtió que el transporte está realizando viajes "por debajo de la tarifa" y pidió al Gobierno que avance en una actualización de los montos. Y concluyó: "Estamos a la espera de una convocatoria (del Ministerio de Transporte) para destrabar esto. Creemos que se puede solucionar en el corto plazo".

El faltante de gasoil afecta a 21 provincias y genera grandes complicaciones en la actividad productiva, especialmente a lo que se refiere a los fletes terrestres para trasportar distintos tipos de bienes.

Se suspendió la reunión

El encuentro que iban a mantener en la tarde de ayer equipos técnicos del Ministerio de Transporte de la Nación y de la provincia de Buenos Aires y funcionarios de la Secretaría de Energía con transportistas ante los reclamos por falta de gasoil fue suspendida, por la negativa de los representantes del sector a reunirse sin la presencia del titular de la cartera, Alexis Guerrera. Tras tomar esta decisión, los transportistas ratificaron la continuidad de las protestas "por tiempo indeterminado hasta que no se tomen las medidas necesarias".

El encuentro iba a realizarse a las 17 en el área de Transporte de Cargas de la cartera nacional, en el microcentro porteño, luego de que en la mañana se llevara a cabo un corte de tránsito en la autopista Buenos Aires-La Plata (punto neurálgico para el acceso a la zona metropolitana desde la zona sur), que se inició cerca de las 6 a la altura del peaje Dock Sud mano a Capital Federal. La protesta fue llevada a cabo por dueños de camiones que reclaman por la falta de gasoil en distintas zonas del país y los sobreprecios que se registran en el precio del combustible.

El representante de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Untra), Ariel Santa Coloma, indicó en relación a la suspensión de la reunión fue porque "decidimos no entablar conversación con ningún otro intermediario que no sea el ministro (Alexis Guerrera)" y ratificó que "en las rutas los cortes van a seguir en todo el país".

Por su parte, desde la Federación Entrerriana de Transporte, Sebastián Gothe, aseguró que "la situación es compleja y el no tener la reunión que nos prometió el ministro complica la situación". No obstante, Gothe afirmó que están "abiertos al diálogo" para consensuar "con los actores necesarios" una solución a corto y mediano plazo en el tema provisión de gasoil.

En la mañana de ayer, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, aseguró que tanto el abastecimiento de gasoil como el tema de los "sobreprecios, que surgen siempre que hay un faltante", se encuentran "en vías de solución". Dijo también que la protesta realizada por transportistas en la autopista Buenos Aires-La Plata, que mantuvo interrumpido totalmente el tránsito durante más de dos horas en la mano que va hacia la ciudad de Buenos Aires, en plena hora pico, "sorprendió absolutamente" porque desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y de la Nación vienen "trabajando con las cámaras de transporte" para buscar una solución.

Normalización del suministro

El abastecimiento de gasoil comenzará a normalizarse "en diez días" y a mediados de julio los inconvenientes ya estarían superados, ante la llegada de los primeros barcos para regasificar y el menor consumo del sector agrícola, estimó el secretario de Relaciones Institucionales de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha), Carlos Gold.

Gold advirtió que se trata de "un cálculo" ya que "no sabemos cuánto van a aportar las petroleras" del 5% adicional de corte de biodiesel autorizado transitoriamente por 60 días, por sobre el 7,5% establecido como nivel general. "Por la batería de medidas (en referencia a la suba del corte de biodiesel y los beneficios impositivos para la importación de gasoil) y la llegada de los barcos, creo que en diez días la situación no estaría totalmente normalizada pero sí mucho mejor", indicó el expresidente de Cecha.

