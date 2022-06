Camioneros autoconvocados reclamaron un aumento de la tarifa para las cargas

Camioneros autoconvocados se concentraron, ayer, en la rotonda de la Ruta Nacional 188 y la Ruta Provincial 65, en Junín, en inmediaciones del complejo carcelario, para protestar por la “falta de actualización de las tarifas de carga, que quedaron muy bajas en comparación con el alza de los precios del gasoil y los gastos de mantenimiento de transporte, peajes y demás”, aseveraron.

Miguel Medina Burgos, uno de los referentes de camioneros, al ser entrevistado por Democracia se refirió a la problemática planteada y recordó que, tras la última protesta, realizada en abril del corriente año, se había resuelto una cláusula gatillo que indicaba que si aumentaba el gasoil también se actualizaba la tarifa, pero que ello no se había cumplido.

“Estamos peor que la vez pasada. Estamos muy bajos en lo que es tarifas de transporte comparado a los precios. Si tenemos en cuenta lo que vale una rueda, el gasoil y demás, las tarifas están totalmente desactualizadas”, afirmó el dirigente camionero.

Compás de espera

Respecto a los pasos a seguir, Medina Burgos manifestó que estaban a la espera de la decisión del gobierno provincial y gobierno nacional. “Si se decide un corte no nos moveremos, no nos vamos a ir de acá hasta que no tengamos una solución y yo creo que la solución la tenemos cerca”, aclaró.

En cuanto a qué tipo de transporte se había movilizado y estaban a la vera de la Ruta 65, el entrevistado mencionó que era “todo transporte gorgojero”, es decir, transporte de granos. “Ya se les habló a los acopios y estos no va a cargar, nos estuvimos moviendo mucho con Mariano García para no tener ninguna clase de problemas y no llegar a mayores. Sí queremos que esto se mejore porque ya no podemos trabajar más como está el gasoil y la tarifa que tenemos”, afirmó.

“Los más perjudicados en el país somos nosotros, los transportistas. El transporte chico va a ir desapareciendo. Una goma vale entre 180 mil a 200 mil pesos, y un litro de gasoil, 200 pesos. No tenemos nada contra nadie, pero sí queremos tener una mejoría en nuestro trabajo para salir adelante. Creo que llegamos al límite, no se puede bancar más. Hoy un litro de gasoil en Junín está a 180 pesos, pero para el lado de Villegas, 220, y más al norte 250 pesos”, mencionó el camionero.

Antecedentes

En abril último hubo paro de transportistas que querían un aumento de tarifa, como ahora. Fetra llevaba adelante la protesta desde el lunes 11 de abril, pero el viernes 15 lo levantó al conseguir un aumento del 20 por ciento en la tarifa del servicio de carga.

En aquella oportunidad, la decisión se conoció luego de un encuentro virtual que autoridades de los transportistas, de otras cámaras del sector, mantuvieron con quienes contratan sus servicios, como entidades del agro. Y fue el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, quien terminó apoyando una solución por la nueva tarifa.

Por la protesta que en abril paralizó el transporte de la cosecha hacia la zona de los puertos, los mismos exportadores dieron cuenta de que quedaron afectados embarques por unos US$1000 millones. Al paro de actividades se sumaron concentraciones en rutas de distintas regiones del país.