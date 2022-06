Los alumnos presentaron cada vez más dificultades para la comprensión de textos

Los resultados de las pruebas Aprender 2021, realizadas en 19.638 escuelas primarias de todo el país, expusieron mayores dificultades en Lengua y mostraron estabilidad en el desempeño de los alumnos en Matemática.

De acuerdo a los datos, el 56% de los estudiantes de sexto grado que participaron de la evaluación alcanzó los niveles de aprobación (satisfactorio y avanzado) en Lengua, mientras que el restante 44% tuvo problemas para la lectocomprensión, lo que representa casi el doble de la cifra de 2018, cuando se ubicó en 24,7%. Dentro de ese 44%, un 22,3% se mostró por debajo del nivel básico que plantea la currícula (una suba de 15,2 puntos porcentuales respecto a 2018) y el 21,7% obtuvo un nivel básico.

Las pruebas, que fueron realizadas el 1 de diciembre de 2021, vuelven a mostrar fuertes falencias en la educación. El ministro de Educación, Jaime Perczyk, señaló que las pruebas muestran que es necesario sumar más días y horas de clase. Desde Suteba, la secretaria Francina Sierra aseguró que es un tema que se debe seguir debatiendo. La consejera general de Educación DGCyE de la Provincia de Buenos Aires, por Juntos, Natalia Quintana, hizo hincapié en la desigualdad en los aprendizajes, de acuerdo al nivel socioeconómico de las familias.

Impacto

El ministro de Educación, Jaime Perczyk, señaló ayer que "los resultados de las evaluaciones reafirman que es necesario que las chicas y chicos sumen más días y horas de clase porque eso significa más conocimiento y mejor educación", sostuvo.

Perczyk atribuyó el descenso del rendimiento al impacto de la pandemia de coronavirus y al "desfinanciamiento del sistema educativo" del gobierno anterior. "Nosotros vemos algunos problemas que son consecuencia de la pandemia, pero tienen antecedentes", indicó Perczyk. El ministro sostuvo que "los estudios de la Unesco de 2019 ya marcaban que la Argentina tenía problemas en Lengua" y dijo que "la pandemia lo que hace es potenciarlos". "Veníamos de cuatro años de desfinanciamiento del sistema educativo", añadió.

Según señaló Sierra, los resultados, “arrojan el impacto que ha tenido la pandemia en estos dos últimos años respecto de los aprendizajes. Que por supuesto fue difícil y atravesó a todos nuestros niños y niñas, pero además tiene un componente de lo que ha sido el gobierno anterior para la educación pública, y si uno lo quiere sintetizar en dos o tres palabras, es desinversión, desidia y desinterés por la educación pública”.

Consideró que “ahora la tarea es revertir esta situación y que nuestros niños y niñas aprendan más y mejor”, no obstante aclaró: “Que eso esté relacionado con más horas o días de clase, es un debate que hay que seguir dando, tanto a nivel nacional como provincial, en los ámbitos paritarios con los representantes de los docentes, que somos los sindicatos”. Y reiteró, “allí se tienen que dar las discusiones, mirar las distintas alternativas. Nosotros no estamos en desacuerdo con que haya más horas de clase pero sí queremos que eso se pueda discutir, primero en el ámbito paritario y segundo que no tenga un impacto sobre la modificación de la jornada laboral de los docentes, que es una media jornada de cuatro horas o una jornada completa, de ocho horas y así tiene que seguir siendo”.

Cabe destacar que desde el Ministerio se propuso una ampliación de horarios: que el turno mañana pase de 7 a 12 o de 7.30 a 12.30 y el turno tarde lo haga de 13 a 18 o de 13.15 a 18.15 de manera progresiva en las 24 jurisdicciones. Perczyk destacó la propuesta a las provincias para "que las escuelas primarias tengan un piso de 25 horas de clase semanales lo que implica aumentar 38 días el ciclo lectivo anual en relación al actual" y subrayó que "el aumento en la carga horaria debe estar destinado preferentemente a la enseñanza de la Lengua y la Matemática".

“Profundización” de las desigualdades

La consejera general de Educación por Juntos, Natalia Quintana, reflexionó sobre los resultados. “En primer lugar, nadie que esté relacionado con la educación o estudie estos temas se va a sorprender, la educación venía teniendo importantes dificultades en términos de calidad educativa y terminalidad. Lo que pasó en estos dos años signados por las decisiones políticas tomadas en la pandemia, fue que las desigualdades y los problemas educativos se profundizaron”, señaló Quintana.

“El gobierno hizo muy poco para amortiguar ese impacto. A pesar de todas las voces que anunciaron que esta tragedia se produciría, nunca hubo anticipación de las situaciones, no hubo planificación y menos evaluación de las acciones que se iban implementando, fueron dos años de improvisación con lo cual los resultados son previsibles”, cuestionó.

“Uno de los datos más alarmantes a mi entender, es la desigualdad en los aprendizajes de acuerdo al nivel socioeconómico de las familias. En primer lugar porque en este marco la educación no está cumpliendo con un objetivo básico que es la igualdad de oportunidades. En segundo lugar, refleja el aumento de la pobreza, y en tercer término, pone a la luz cómo las familias con mayores ingresos económicos pudieron acceder a apoyaturas para sus hijos”. A su vez aclaró que “los resultados de las Pruebas Aprender no hablan de mayor nivel socioeducativo, sino socioeconómico, con lo cual esto rompe con unas de las banderas históricas de la educación pública en la Argentina: que el pobre aprendía igual que quien no lo era”.

Para Quintana, en este contexto, “es imprescindible que se trabaje en un plan estratégico educativo, que nos permita revertir estos resultados en el mediano plazo”.

Matemática, sin sobresaltos

La evaluación estandarizada en Lengua y Matemática se implementó de forma censal en sexto grado y se alcanzó a unos 623.558 estudiantes de 19.638 escuelas primarias. Además, se aplicaron cuestionarios complementarios a estudiantes y equipos directivos con el objetivo de obtener información sobre las características de las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Respecto a los aprendizajes en Matemática, los resultados no muestran una variación significativa en términos estadísticos a lo largo del tiempo, según detalló el secretario de Evaluación e Información Educativa, Germán Lodola.

El 23,1% de los estudiantes se ubicó por debajo del nivel básico en Matemática, el 22,1% alcanzó el nivel básico, al tiempo que el 54,8% logró los niveles de aprobación esperados (satisfactorio y avanzado). La principal diferencia en Matemática se encuentra en la distribución de estudiantes por nivel de desempeño según el sector de gestión: el 27,2% de los alumnos que asisten a escuelas públicas se ubicó por debajo del nivel básico, mientras que en las escuelas privadas la cifra fue del 11,6%.

Análisis socioeconómico

En Lengua, el 43,1% de los estudiantes del nivel socioeconómico bajo se posicionan por debajo de los niveles de desempeño básico, mientras que en el nivel alto esa cifra se reduce al 8,6%.

En tanto, para Matemática el 43,1% de los alumnos y alumnas del nivel socioeconómico bajo se posicionan por debajo de los niveles de rendimiento básico, mientras que en el nivel medio alcanzó al 20,6% y en el nivel alto al 10,6%. Perczyk dijo que revertir la situación "lleva mucho tiempo, mucho trabajo, mucha inversión", y estimó que el tiempo para recuperar los aprendizajes "no baja de los tres años".

Antecedentes

El Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) de la Unesco de 2019 ya había mostrado una baja en el desempeño de los estudiantes argentinos de tercer y sexto grado en todas las áreas evaluadas respecto a los resultados del 2013. También se observó un aumento en la proporción de estudiantes entre ambas pruebas pertenecientes al nivel más bajo de desempeño en las diferentes áreas y grados.

Respecto a la región, Argentina se encontró por debajo de la media en todas las áreas y grados excepto en la prueba de Lengua de sexto grado, en la cual se ubicó igual al promedio, mientras que en 2013, los resultados nacionales no estaban debajo de la media en ningún área ni grado. El ministro sostuvo que "la no presencialidad no pasó acá nada más, pasó en todo el mundo; hay 500 millones de chicos que no aprendieron a leer y escribir". "Esto es un fenómeno global, pero nosotros somos responsables de nuestras escuelas y de nuestros pibes y lo tenemos que resolver", concluyó.

