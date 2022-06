Érica Revilla: “No hay un plan de gobierno”

- Está recorriendo la Provincia, impulsando la autonomía municipal.

-Quienes pasamos por la gestión, sabemos de qué hablamos cuando nos referimos a la autonomía municipal. Estamos yendo a las secciones, a las ciudades cabeceras, a explicar que la autonomía no es solo una normativa jurídica, sino que la autonomía es de cada municipio, que son el corazón de la Provincia. Frente a las problemáticas de los vecinos, se trata de llevar soluciones más directas, más rápidas, priorizando lo urgente. Y trabajar también en la cultura, en la idiosincrasia de cada lugar, en la regionalización, ya que tenemos una provincia inmensa y diversa.

-La pandemia dejó en evidencia la necesidad de contar con municipios con un mayor grado de autonomía en la toma de decisiones.

-Sí, y dejó en claro también la heterogeneidad que tenemos en la Provincia. En el caso de General Arenales -y debe haber ocurrido lo mismo en Junín- la pandemia se decretó el 20 de marzo y tuvimos el primer caso el 26 de agosto. Tratar a toda la provincia por igual también implicó que no hubiese clases, cuando eran situaciones distintas. Hay que modernizar el Estado, porque los intendentes son el primer eslabón, el escritorio en el cual los vecinos llevan sus reclamos, pero muchas veces no se puede dar respuestas porque dependen de la Provincia o de la Nación. Entonces lo que planteamos es un trabajo mancomunado, pero con poder de decisión en cada uno de los municipios.

-¿Cómo analiza las peleas internas en el Gobierno nacional?

-La situación económica tiene que ver con que no hay un plan de gobierno, no hay un Estado nacional y provincial presente, que esté abocado a resolver las preocupaciones cotidianas de los argentinos, como la economía o qué rumbo va a tener el país en el desarrollo productivo. No estamos discutiendo contenidos educativos, no estamos discutiendo la salud.

-¿La UCR va a presentar candidatos competitivos en 2023?

-Es un partido de más de 130 años de historia, que ha pasado por distintos vaivenes. A partir de 2015 comenzamos un proceso de reconstrucción, sobre todo territorial, porque éramos alrededor de 15 intendentes y logramos ser 32. Logramos también tener más legisladores nacionales, y este poder territorial nos permitió también ser reelectos en las últimas elecciones, reafirmando nuestras gestiones. Eso también nos dio algo que habíamos perdido los radicales, que es la vocación de poder. Hoy estamos trabajando, definiendo el camino, teniendo candidatos presidenciales en el partido y nos estamos preparando para ser gobierno en 2023.

-El desencanto que hay en la sociedad propicia el surgimiento de dirigentes con perfiles más disruptivos, como es el caso de Facundo Manes, que no proviene de la política.

-Qué le pasa a Manes, como a muchas otras personas, a quienes uno les pide que se involucren, que piensen en la situación en la que estamos y en lo que queremos ser, en lo que nos merecemos ser, porque somos hombres y mujeres que todos los días aportamos un granito de arena para que este país salga adelante. En ese devenir, Facundo es de esas personas que dijo ‘siempre tuve mi corazoncito, mi referente es Don Raúl (Alfonsín), por qué no involucrarme’, dejar ese costado de queja, de ‘esto no lo arregla nadie’, ‘siempre son los mismos’, entonces decidió involucrarse, decidió trabajar en la UCR y tener un proyecto nacional, basado en algo que a nosotros nos enamora profundamente, que es hablar de la educación, que es la base del desarrollo de todo país. Los políticos hablan muy poco de educación, por eso levantamos esa bandera, y levantamos la bandera de los ideales, del trabajo, de los valores. Para eso hay que tener un plan de gobierno, una plataforma sustentada con especialistas en cada una de las áreas y darle al país la oportunidad que se merece.

-Muchos jóvenes se van del país porque no ven un futuro.

-Desilusionados, cuesta mucho más todo. Igualmente, siempre digo que nos falta trabajar mucho en el cambio cultural que hemos tenido estos últimos años, para que la gente vuelva al esfuerzo, al trabajo, a que las soluciones no llegan de un día para otro, sino que requieren sacrificio. No queremos que nuestros hijos se vayan, queremos que tengan oportunidades de estudio y que, con su estudio y con su esfuerzo, logren trabajar.

-Y para 2023 falta mucho.

-Falta mucho y falta poco, porque pasa todo tan rápido, que ya estamos a mitad de año. Es complejo, estamos viviendo momentos muy difíciles, no nos gusta ver esta división, esta discusión, y que no pensemos en que hay que levantar este país. Es una imagen horrenda internacionalmente. En cada localidad que visito, cuando charlo con los vecinos les pido que despertemos, porque necesitamos de todos, que todos pensemos que este país sale con gente que piense en las cosas centrales, en las cosas que nos preocupan. No en lo efímero, en lo rápido; no en un subsidio. Las asignaciones universales son muy importantes, porque ayudan, pero con eso no basta, basta con estudiar, con que a tus hijos les puedas dar una educación y que puedan progresar por ellos mismos, basta con llegar a tu casa y saber que pudiste pagar la comida.