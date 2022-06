Moisés Lebensohn fue recordado en el 69° aniversario de su fallecimiento

En la tarde de ayer, en el cementerio Central de Junín, se realizó un acto con motivo del 69° aniversario del fallecimiento de Moisés Lebensohn, ideólogo y doctrinario de la Unión Cívica Radical, ocurrido el 13 de junio de 1953.

Familiares, dirigentes del radicalismo y miembros del Movimiento Afirmación Radical de Lincoln y del Ateneo Raúl Alfonsín de Junín se hicieron presentes en el mausoleo donde descansan sus restos.

Las palabras iniciales estuvieron a cargo de Matías Gazquez, dirigente del Movimiento de Afirmación Radical quien destacó el homenaje a un “ilustre correligionario” ante la importancia de “reafirmar nuestro compromiso de lucha en pos de lograr condiciones de libertad, justicia social para las grandes mayorías del pueblo argentino”.

“Vivimos tiempos difíciles los argentinos, vivimos tiempos de confusión los radicales”, reconoció.

“Algunos medios de comunicación y encuestadoras de imagen marcan la agenda política, agenda que muchas veces poco o nada tiene que ver con las verdaderas necesidades del pueblo”, señaló y agregó que “frente a estas divisiones, muchas veces artificiales,

Lebensohn señalaba que ‘ante el intento fraticida de dividir al país y de torcer su rumbo, proclamamos una bandera suprema, la unión de los argentinos. Esto es una angustiosa apelación al sentimiento de la responsabilidad argentina”.

Y destacó que “ante esta realidad que nos duele como radicales, estamos seguros que Moisés Lebensohn, su memoria, su pensamiento y su accionar, deben ser uno de los faros que ilumine la senda de la reconstrucción de la Unión Cívica Radical”.

Asimismo refirió que “lo que está en crisis es la herramienta partidaria, devaluada por los personalismos, las ambiciones desmedidas. Estamos acá para recuperar y continuar el espíritu de lucha, de hombres como Lebensohn”.

“La Unión Cívica Radical necesita volver a sus fuentes, volver a ser radicalismo, doctrina para que nos entiendan, conducta para que nos crean”, cerró.

Julio Ginzo

Por su parte, el diputado nacional (MC) Julio Ginzo, se refirió a Lebensohn como un dirigente y un militante del radicalismo.

“Las placas que tapizan este mausoleo hablan por si solas”, expresó el dirigente. “Gente que de todos los tiempos y de todos lugares, han venido a Junín, a dar su homenaje a Moisés Lebensohn”.

Resaltó que “Lebensohn fue mucho más que un dirigente político. En un tiempo como este donde la política está tan desacreditada, por culpa de los políticos, no por ella misma, desde ya; en un momento donde los lazos de la sociedad civil con la política y los partidos políticos está rota, levantar la figura de Lebensohn, es taparle la boca a los críticos”.

Ginzo aseguró que “no ha existido un militante como Lebensohn en toda la historia de la Unión Cívica Radical. Porque era dirigente y militante al mismo tiempo. Era un hombre imparable. Preso varias veces, clausurado el diario Democracia”.

“Fue perseguido hasta por gente de su propio partido. Nada pudo con él. Realizaba congresos de la juventud y congresos de la mujer, congresos agropecuarios. Nunca había pasado esto en el radicalismo. Recorría el país en colectivo, pueblo por pueblo, provincia por provincia, llevando su mensaje como si fuera realmente un mito”.

Por último, destacó también “su vigencia extraordinaria y su compromiso en lo social”, en un momento en que “los políticos están peleándose entre ellos, para ver quien se acerca más a una banca para una elección que se va a hacer dentro un año y pico, es el momento de recuperar el compromiso del radicalismo con los sectores bajos de la sociedad”.

Héctor Moisés Lebensohn

El director de Democracia, abogado Héctor Moisés Lebensohn, hijo de recordado ideólogo, entre otros conceptos, señaló “Somos un pequeño grupo de radicales que vinimos a tributar este homenaje a Moisés Lebensohn, quien no tenía problemas de subirse a un cajón para hablar sobre el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) tal vez ante una veintena de escuchas en un pequeño pueblo. Por lo que hoy también podemos exponer a quienes concurrieron a este acto".

"Nadie puede decir hoy qué diría Moisés Lebensohn, pero si estoy seguro que aspiraría que el dulce dogma de la igualdad aquel que canta el himno sea una realidad".

"La Unión Cívica Radical no es un simple movimiento negativo de este gobierno o de otros anteriores, es una permanencia, una concepción afirmativa de la vida, haciendo votos de moral republicana. Pero sin bloquear internamente la discusión de programas".

"El problema central es su adecuación a las circunstancias y exigencias presentes".

"Hay que discutir el proyecto de país con un impulso apasionado de justicia".

"La conformación de una ideología estructurada no significa dogmatismo sino una oferta de racionalidad, permanencia y consistencia de los valores, las ideas y las creencias. Sin ideología así concebido el término no existe política".

"Es tiempo de realizar frentes, y tal vez no alcancen para enfrentar los duros momentos que vivimos. Pero la unidad no es un depósito nivelador donde puedan volcarse los intereses no compatibles con nuestra génesis".

"Lo que no puede postergarse indefinidamente son las posiciones del radicalismo".

"Hay que definir qué tipo de país queremos construir, pues solo al aliento de los grandes móviles de una justiciera realización nacional el pueblo aceptará los duros sacrificios que demandará poner en pie Argentina. El pueblo debe saber de su destino".

"La postergación de eso puede llevar de nuevo al gobierno y de nuevo al fracaso".

"No se necesita una simple plataforma, que la convención nacional seguramente definirá a fin de año. Dicha plataforma luego debería compatibilizarse con los de las otras fuerzas integrantes para Juntos por el Cambio. Cuestión que no será sencilla".

"Pero no estamos en Suiza, y los tiempos pueden urgir. Lo que se necesita es un plan, la exhibición precisa de los arbitrios, recursos y etapas a cubrir.

1.- Política económica.

2.- Reforma educativa,

3.- Régimen de organización del trabajo y seguridad social.

4.-Reforma del estado".

"Hay que identificar intereses, criterios y crear una conciencia colectiva en torno a ellos".

"En estos momentos en que la República parece en ocasiones tan apagada como en los tiempos del homenajeado, es mi pensamiento que los medios pueden cambiarse por ser meros instrumentos, pero las propuestas filosóficas, ideológicas y políticas de Moisés Lebensohn, por ser clásicas, mantienen frescura y modernidad".