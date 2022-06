Clara Bozzano: “Como peronistas nos duele esta situación”

¿En qué consiste el proyecto de “Banca 21”?

-El proyecto fomenta la participación ciudadana. Permite la presentación de una problemática y participar de la sesión. También pueden presentar proyectos las sociedades de fomento, las instituciones intermedias. El vecino va a contar con diez minutos para desarrollar su proyecto, para luego desde el Concejo tratar de encontrar una solución lo más rápido posible.

-¿Cómo analiza las tensiones en el Gobierno nacional?

-A los peronistas nos gusta debatir; no le tenemos miedo al debate. Nos parece que es sano. El Frente de Todos (FDT) es muy amplio y obviamente tenemos diferencias en el trayecto, pero los objetivos son los mismos. Me parece que en ese camino está bueno poder decirse las cosas, poder debatir. Y eso no implica que esté fracturado. Seguimos trabajando muchísimo, hay un montón de obras provinciales y nacionales en nuestra ciudad, como el programa Escuelas a la Obra, un montón de cuadras de asfalto, se va a hacer el espigón, hace poco se inauguró una obra de cloaca que benefició a 1300 familias en Capilla de Loreto, la nueva terminal, el puente bajo nivel, las 149 viviendas. En seis años de gobierno, Pablo Petrecca no construyó ni una sola vivienda.

-Para un Municipio, es muy difícil financiera y económicamente construir viviendas.

-El gobierno de Petrecca firmó con Vidal un convenio para la construcción de 50 viviendas, después bajaron a 25, se empezaron a hacer en el barrio La Celeste y quedaron paralizadas. Nosotros nos reunimos con el ministro de Vivienda bonaerense, Agustín Simone, y nos manifestó que esas viviendas están para terminarse, que ellos enviaron todo a la Municipalidad para que les hagan un plan de obras y una actualización de montos, el dinero está, pero no hay voluntad política. Hay una negligencia del gobierno local que no activa. Tenemos a la Nación que construye 149 viviendas con Procrear, mil viviendas se han hecho en Junín con el Procrear de Cristina. En Junín tenemos un gobierno local al que no le preocupa el déficit habitacional.

Proyectar es una gran política del gobierno local, el tema de los terrenos con servicio, pero no alcanza, porque si una familia tiene que contar con 800 mil pesos de entrada y después cuotas de 40 o 45 mil pesos, hoy la situación sabemos que no está fácil para ningún habitante de la Argentina. Entonces, ¿quién accede a eso? Seguramente que un montón sí, pero un montón no ¿y qué hacemos con esos que siempre quedan relegados y necesitan una vivienda? Bueno, habrá que pensar en algo, Petrecca hace seis años que está en el gobierno local. No hay una política pública pensada en vivienda.

-Hay dirigentes del FDT que opinan que las diferencias en el Gobierno nacional deberían saldarse puertas para adentro.

-Nosotros en Junín tenemos un excelente trato y trabajamos muchísimo codo a codo, esto se da más en la macro. Cristina dijo varias veces, que en su momento se lo ha dicho a Alberto, cosas que ella cree que se deberían hacer de otra manera y hay veces que es necesario sacarlo a la luz. Y no me parece que esté mal, sino que forma parte del debate político y de qué país queremos. No me parece mal que estas cosas se hablen en público.

-La inflación no da tregua y castiga a los que menos tienen.

-Como peronistas nos duele esta situación. Cuando nos eligieron como gobierno provincial y nacional nos votaron porque entendían que íbamos a mejorar la calidad de vida de los argentinos y argentinas, entonces obviamente sabemos que estamos en una situación complicada. Pero también sabemos que se viene reactivando la economía y que hay paritarias que se están acordando por encima del 60 por ciento para igualar la inflación. Se siguen tomando medidas para paliar esta situación compleja que estamos viviendo. La producción sigue trabajando, el campo sigue generando. El otro día estuvimos charlando con comerciantes y nos dijeron que las ventas estaban bastante bien, entonces eso nos da un poco de aire. Creo que el país va a ir mejorando, pero sabemos que hoy la gente no la está pasando bien; por eso estamos cerca.

-¿Tiene tiempo el Gobierno de revertir esta crisis?

-Siempre hay tiempo. Los cuatro años de Macri fueron tremendos en todos los aspectos, desde lo económico, lo social, fue tan tremendo que somos siempre la mejor opción, porque podemos tener un montón de errores o estos problemas que afrontamos ahora, pero siempre queremos ampliar derechos para que los argentinos vivan mejor, pensamos en las notebooks para los pibes, que las escuelas estén bien, que los hospitales estén bien, siempre trabajamos para que los que menos tienen vivan mejor, y todo el conjunto de la sociedad. Sería un retroceso pensar en volver a un gobierno neoliberal, donde se benefician siempre unos pocos. Nosotros siempre pensamos en la mayoría.

-¿Le gustaría ser intendenta de Junín?

-Claro que me gustaría, porque transformaríamos todo. Pero entiendo que también tenemos un montón de compañeros y compañeras capacitados. En algún momento la ciudad nos va a acompañar, porque trabajamos muchísimo y queremos una ciudad más inclusiva, con oportunidades para todos y todas. Junín tiene todo para crecer.

____________________________________

Seguinos en Twitter