Barrio Norte: Las luces LED mejoraron el aspecto de las calles

El Barrio Norte, ubicado en calle Primera Junta, Ruta Nacional 188 y Libertad, cuenta con casi todos los servicios básicos (agua, luz, cloacas y gas), salvo algunas cuadras donde no hay red de gas natural. Es un sector que conforma un triángulo en el mapa de la ciudad, entre los barrios San Antonio, Barrio Obrero y San Cayetano.

Eli Nahuel, presidenta de la Sociedad de Fomento del Barrio Norte, en diálogo con TeleJunín manifestó que no hace mucho recibieron las nuevas luminarias LED, que habían sido gestionadas ante el Municipio por parte de la comisión. “Tenemos esas luces en parte del barrio, no en todo. Uno ve todos los días la diferencia entre una iluminación y otra”, destacó.

El recambio de la iluminación se hizo en un amplio sector, retirando luces colgantes que generalmente iluminan poco y colocando 66 columnas, lo que redundó en más luces por cuadras con un poder mucho más fuerte, ya que se trata de luces LED.

El intendente Petrecca, en la visita realizada al barrio en abril último, expresó: “esta es la transformación que estamos llevando a cabo en todo Junín y ahora llegó a Barrio Norte, en un camino que iniciamos allá por 2016 y que seguiremos transitando junto a los vecinos y los fomentistas. Hace un tiempo atrás en este mismo barrio concretamos el asfaltado de 13 cuadras, hoy hablamos de 66 nuevas luces Led y así seguiremos trabajando por la transformación de cada rincón del Partido de Junín, escuchando y planificando, por parte de todo el equipo de Gobierno, para mejorar la calidad de vida de los vecinos y transformando nuestro querido Junín".

La fomentista consultada por TeleJunín señaló los cambios favorables que había tenido ese sector de la ciudad pero también mencionó los reclamos que se suceden día a día por parte de los vecinos ante la comisión de fomento.

Reclamos

“Lo principal que se reclama es el cordón cuneta – apuntó Eli Nahuel-. El barrio, hasta avenida República la mayoría de las calles tienen asfalto, son muy pocas cuadras que faltan y otras que no tienen ni siquiera cordón cuneta. Hay un sector donde no cuenta con nada de eso, ni tampoco mejorado en las calles. Eso es de avenida República hasta los Pionner, donde tampoco tiene la luminaria nueva. Nuestro objetivo es que esa parte del barrio tenga todo ese beneficio que hoy en día otra parte lo tiene. Es muy lindo ver el barrio iluminado, con asfalto, donde también contamos con barrido manual”, destacó.

“Es lindo ver los cordones limpios por lo cual pedimos la solidaridad de la gente para que ayuden, que no tiren basura. Tenemos una parte entre avenida La Plata y Drago que es un lugar donde continuamente la municipalidad está sacando montículos de mucha basura tirada porque es un lugar descampado, no hay viviendas, entonces aprovechan a tirar cosas”, mencionó.

Respecto al gas natural en lugares que falta la red, por lo cual las autoridades aconsejaron a los fomentista reunirse con los vecinos para pedir la extensión. “Próximamente tendremos que salir a hablar casa por casa, donde no hay, para presentar ante las autoridades la solicitud de gas natural”, acotó la entrevistada

Consultada por el tema Seguridad, Nahuel dijo que en términos generales era un “barrio tranquilo” con algunas excepciones como arrebatos, robos de garrafas, entre otros ilícitos.

El rol de la sociedad de fomento, en todos los barrios es fundamental porque ayuda a viabilizar los reclamos hacia las autoridades pertinentes. “Yo vivo en una cuadra donde no tengo cordón cuneta, ni asfalto ni luminaria blanca”, mencionó Eli como una forma de acotar también que todavía faltan algunas obras de infraestructura en este sector de la ciudad de Junín.

Problemática vigente

1. Cordón Cuneta: es uno de los reclamos principales para las cuadras que no lo tienen todavía en el barrio Norte. Cabe apuntar que cuando no tienen cordón cuneta, no se tiene asfalto ni luces LED.

2. Gas natural: hay cuadras donde no llega la red de gas natural. “Hemos tenido una reunión donde nos dijeron que podíamos hablar con los vecinos para pedir por esta nueva red que se está por abrir e iniciar un nuevo trámite”, dijo Nahuel.

3. La entidad fomentista pide colaboración a los vecinos para que no tiren basura en las calles, mencionando un lugar donde suelen formarse montículos de residuos, entre La Plata y Drago.

La Sociedad de Fomento

La presidenta de la Sociedad de Fomento del Barrio Norte expresó: “Es el deseo de toda la comisión de fomento que los vecinos del barrio participen de las actividades. Cuando hay necesidades la comisión de fomento lo sabe porque los vecinos siempre nos avisan. Donde nos encuentran nos hacen saber de esas necesidades”. “Cuando uno asume este compromiso de comisión de fomento tiene que llevar esa respuesta también, entonces no nos quedamos quietos”, afirmó Eli Nahuel.

Recordó que hace poco estaba como presidenta en la comisión de fomento del barrio Norte. “Sí he estado en otros lugares de comisión. Me encanta trabajar en la Sociedad de Fomento tanto afuera en el barrio como adentro de nuestro salón, donde se hacen muchas actividades, con niños, con la gente que va. Es muy lindo”, dijo. Desde la entidad fomentista señalan que desde avenida República hacia el norte hay muchas carencias y servicios que faltan, en lo que son obras de infraestructura.

Características