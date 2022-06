Tamarit: "El número que llega a las aulas de las universidades es insuficiente”

La Unnoba tuvo un nuevo acto de colación de grado, con la presencia de la comunidad universitaria, familiares y amigos de estudiantes. En su exposición, el rector Guillermo Tamarit hizo una fuerte defensa de la educación pública, "no solo porque representa oportunidades de formación para todos" sino por "el papel preponderante que juega en la construcción de nuestra sociedad y en la posibilidad de pensar un país con horizonte de mayor desarrollo en el futuro".

“Nuestra consigna siempre ha sido la inclusión y la calidad. Inclusión porque para los sectores con menos recursos la educación es casi su única alternativa de cambiar ese destino, y la calidad porque si ese proceso no es virtuoso no le damos la oportunidad de que peleen por mejores salarios, mejores empleos. En eso estamos en la Unnoba, sencillamente en no dejar a nadie atrás”, expresó.

Tamarit destacó que la colación de grado coincide con el aniversario de la Reforma Universitaria: “Ese modelo universitario ha posibilitado a la sociedad argentina construir una herramienta de movilidad social ascendente, es un bastión de la educación pública que defendemos, porque aún en los momentos más difíciles sigue dándonos respuestas y posibilidades de avanzar”.

El rector consideró que es un momento en que a la sociedad le cuesta avizorar con claridad el futuro, habló del marco internacional y de la amenaza que representa la invasión de Rusia a Ucrania y ratificó que “la universidad pública tiene que apostar a más democracia, profundizar la conversación pública y la construcción de consensos”.

Pandemia y desigualdad

También se refirió a los desafíos que plantea el Covid a la educación pública, ya que profundizó las desigualdades. “El acceso al conocimiento empieza a tener ganadores y perdedores y eso va segmentando de la peor manera a la sociedad”, señaló. Mencionó el número importante de estudiantes que quedaron fuera del sistema educativo durante la pandemia y subrayó la urgencia “de ir a buscarlos e incorporarlos a las aulas”.

“La posibilidad de resolver estos temas y de ocuparnos de esos problemas tiene que ver con qué respuesta va a dar la educación pública. Necesitamos un sistema de educación superior más abierto aún… Donde hay voces que quieren cerrar universidades o cuestionan la educación pública le decimos con toda claridad que el número que llega a las aulas de las universidades públicas es todavía insuficiente para pensar en una Argentina desarrollada”, afirmó Tamarit.

Desafíos

Después recordó a la audiencia que menos del 13 por ciento de la fuerza laboral del país es profesional y señaló que un país desarrollado requiere que ese número ascienda por lo menos al 35 por ciento.

“Hay una parte que tenemos que hacer nosotros que tiene que ver con ser inclusivos, colaborativos y que el acceso al conocimiento sea democrático, porque no alcanza solo con la gratuidad, también hay que ver como se resuelven las cuestiones institucionales para que efectivamente haya más diversidad de estudiantes en nuestras aulas. No alcanza con abrir las aulas y no cobrar arancel”, añadió en el marco de los desafíos que se plantea la educación pública en general y la Unnoba en particular.

Además, remarcó que las áreas donde la Universidad va a plantearse discusiones a partir del balance de los primeros 20 años están relacionadas con la salud, la tecnología de la información y la inteligencia artificial, la logística, la gestión de los recursos, las estadísticas: “Todo esto en el marco de programas y políticas de género, sostenibilidad medioambiental y de compromiso social”.

“Son estos los grandes desafíos que tenemos por delante. ¿Cómo vamos a enfrentar estos desafíos? Como lo hemos hecho hasta ahora, con un plan de desarrollo que en los primeros 20 años hemos llevado adelante exitosamente. En eso estamos, en la elaboración de un nuevo plan estratégico”, añadió a modo de cierre. La ceremonia cerró con la entrega de títulos a los nuevos graduados de la Universidad.