Después de 30 años, volvió el tren de pasajeros a Laboulaye, Vicuña Mackenna y Justo Daract

Después de 30 años, volvió hoy el tren de pasajeros a Laboulaye, Vicuña Mackena y Justo Daract en un viaje de prueba, que partió desde la estación Retiro, el martes después de las 20.30, y llegó a la localidad cuyana, en horas del mediodía del miércoles. En total recorrió alrededor de 632 kilómetros hasta su punto de llegada.

Desde la Secretaría de Transporte de San Luis, afirmaron que “la formación fue abordada por mecánicos y técnicos. La tarea fue evaluar y verificar el estado de cada kilómetro de las vías que unen Buenos Aires con San Luis. Posteriormente, el personal técnico dará informe al titular de Trenes Argentinos para definir una fecha estimada del regreso del tren de pasajeros a la provincia ", afirmaron.

La llegada de la formación a cada estación fue recibida por cientos de personas que retrataron con alegría el momento en sus teléfonos móviles, con aplausos y agitando banderas argentinas.

Luego de cada arribo, las puertas de los vagones se abrieron para que los vecinos puedan ver y disfrutar el interior del convoy que después del 20 de junio realizará el recorrido desde Retiro hasta Justo Daract.

La locomotora con cuatro vagones para pasajeros llegó pasadas las 14 a la estación de trenes cuyana. Pedro Saldañe, supervisor de Vía y Obra en el Área Metropolitana, explicó que “el viaje fue muy bueno. La vía en algunos sectores no estaba en condiciones para desarrollar una velocidad más amplia pero lo vamos a ir corrigiendo con el transcurso de los viajes”. De esta manera, como anticipó democracia, después del 20 de junio, la empresa Trenes Argentinos realizará la “marcha blanca” y prolongará el servicio ferroviario de pasajeros, que actualmente circula entre Retiro, Junín y Rufino, hasta la provincia de San Luis, del ramal San Martín.

Cuando se habilite el recorrido, el tren saldrá de Buenos Aires el viernes por la tarde y llegará a destino los sábados al mediodía. El regresó sería los domingos a las 17. El costo del pasaje rondaría los $700.

Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos Operaciones, había contado a Democracia que "el paso siguiente será empezar a trabajar para volver a unir la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la provincia de Mendoza. Estamos trabajando muy fuertemente en la puesta en valor de las estaciones".

“Nos llena de esperanza”

Con los ojos llenos de lágrimas, una vecina -Olga Pereyra- relató que este acontecimiento “es algo importante, emocionante que nos llena de alegría, esperanza e ilusión y queremos una localidad pujante”. Además, contó que nació y fue criada en Justo Daract: “Mi padre fue ferroviario y siempre estuve relacionada a esta actividad. Sufrimos mucho cuando no llegó más el tren”.

Es que la localidad daractense volvió a sentir el sonido del tren, aquel que hace tiempo no se oía. “Ahora voy a buscar mis nietos para contarles y mostrarles lo que siempre les contó su bisabuelo de los trenes”, cerró Olga.

“Un suceso histórico”

Desde las redes sociales, la Juventud Fraternal Junín escribió: “Felicitaciones a los compañeros Miguel Brandan, Cristian Jonch, Lucas Gianfrancesco, Agustín Piastrelini, y Cristian Lucero por llevar adelante la circulación del primer tren a pruebas desde Retiro a Justo Daract, cuatro de ellos en el trayecto Junín a Laboulaye y Lucero acompañando de la ciudad de Laboulaye a Justo Daract, un suceso histórico”.

La vuelta a Rufino

En noviembre del año pasado la Región vivió un suceso histórico con el regreso del tren de pasajeros (tras cuatro años) que une la ciudad santafesina de Rufino y la terminal de Retiro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para restablecer este servicio fue necesario reparar el pedraplén ubicado sobre la laguna La Picasa, que había sido afectado por la inundación de 2017, obra incluida en el Plan de Recuperación del Transporte Ferroviario que lleva adelante el ministro Alexis Guerrera.

El tren parte todos los viernes a las 20.20 de Retiro (ramal San Martín) y regresa los domingos 23.10 desde la ciudad santafesina. Además, el servicio que cuenta con coche comedor, se detiene las estaciones intermedias de José C. Paz, Pilar, Mercedes P., Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Chacabuco, O’Higgins, Junín, Vedia, Alberdi e Iriarte. Cabe destacar que se trata de una segunda formación que presta el servicio en paralelo al tren que une Junín con Retiro, que mantiene las dos frecuencias diarias (ida y vuelta), los siete días de la semana.

Ramal Sarmiento

El Plan de Recuperación del Transporte Ferroviario apuesta, además, a recuperar la conexión del Área Metropolitana Buenos Aires con La Pampa. En esa línea, aparecen como fundamentales los trabajos en Casares, 9 de Julio, y Pehuajó para que la línea Sarmiento vuelva a transitar por las vías. Cabe destacar que el servicio que parte desde la estación Once es uno de los más limitados y más importantes para la Región, ya que conecta a varias ciudades principales con un gran caudal de pasajeros.

En 2014, la empresa Ferrobaires oficializó la suspensión definitiva del servicio Once – Lincoln, ya que en diciembre de 2013 -según trascendidos- la locomotora titular no cumpliría con las condiciones de seguridad requeridas. Tras la recuperación de un puente destruido por la inundación de 2015, actualmente el tren chino opera con servicio reducido entre Once y Bragado, una localidad clave porque desde ahí se bifurcan dos ramales hacia General Pico y Santa Rosa.

Dentro del ramal General Pico, ciudades como Los Toldos, Lincoln, General Pinto y General Villegas, con paradas intermedias, quedaron desconectadas con el transporte ferroviario de pasajeros. En el ramal Santa Rosa, el tren dejó aisladas a las ciudades bonaerenses de 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen, entre otras, con paradas intermedias.

A Tandil, línea Roca

La empresa estatal Trenes Argentinos informó que continúan con el mejoramiento de vías en el tramo comprendido entre Maipú y Ayacucho para restablecer los servicios regulares de pasajeros de la línea Roca a la localidad bonaerense de Tandil. Las tareas, que se desarrollan a lo largo de 61 kilómetros tienen un plazo de 180 días de ejecución.

Marinucci, señaló que “trabajamos a contrarreloj en este desafío de volver con el tren a Tandil. En esta primera etapa comenzamos con el desmonte y el reemplazo de durmientes en el tramo Maipú-Ayacucho para luego continuar hasta Tandil”. La obra comprende la limpieza y desmalezado en todo el sector; el control ultrasónico y dimensional de rieles; la restitución del ancho del terraplén y el reperfilado de zanjas en zona de vía.

Por su parte, Sandra Mayol, directora de la entidad, manifestó que “hacemos esta obra para que los vecinos y las vecinas de la región puedan volver a contar con un servicio ferroviario tan esperado y que es además accesible y de calidad” Para ello, efectuamos el reemplazo de 28.400 durmientes y el cambio del 40% de las fijaciones. Además, se realiza el tratamiento de todas las juntas con corte y agujereado y se procedió a la descarga de 150 toneladas de piedra balasto por kilómetro y la adecuación de los aparatos de vía. Por último, se pondrán en valor los pasos a nivel en el tramo comprendido entre las estaciones Maipú, Labardén, Fair y Ayacucho.

