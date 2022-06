Por el Día del Padre: en Junín esperan un repunte, con buenos niveles de venta

El Día del Padre movilizará las ventas en los próximos días, especialmente en indumentaria, gastronomía y deportes, y estarán acompañadas de promociones y financiación a través del programa Ahora 12. En Junín ya comenzaron las consultas de precios y productos y las expectativas del sector son favorables, aunque con una clara tendencia a optar por regalos económicos.

Marcos Maroscia, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), afirmó a Democracia: “Está todo preparado para el fin de semana, las expectativas son altas, creemos que va a ser un buen fin de semana en lo que respecta a las ventas. Se están armando muchos combos y promociones, porque la gente busca precios y se inclina muchas veces por las opciones más económicas”. Y amplió: “Por suerte ya hay consultas y las expectativas son buenas. Eso sí, las tarjetas van a reventar”, graficó.

"Hay muy buenas expectativas para el Día del Padre, la gente se está volcando al consumo en los centros comerciales, tenemos muchas acciones comerciales, descuentos de bancos, acciones con regalos directos por compra y las cuotas Ahora 3 y Ahora 6", dijo la gerenta de la Cámara Argentina de los Shoppings, Silvia Acerbo.

Señaló que "la expectativa para el Día del Padre es muy buena, queremos llegar a los niveles de 2019, como venimos hasta ahora", al tiempo que detalló que los centros comerciales se están recuperando de la caída que generó el confinamiento en 2020 y se encuentran "entre 10% y 15% debajo en tickets y público respecto de 2019".

En cuanto a los rubros de mayor interés para la fecha, consideró que "los más preferidos son deportes, tecnología y tiempo libre, tiene que ver con los cambios de hábitos a partir de la pandemia". Los centros comerciales llegaron a tener una vacancia de 25% debido a que permanecieron cerrados la mayor parte de 2020 y las marcas comenzaron a retirarse.

Por su parte, Fabián Tarrío, director del sector de Comercio y Servicios de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), señaló que "el Día del Padre hay muchos almuerzos, generalmente se dan reservas con anterioridad, esta semana empezaron las reservas y vamos a ver los restaurantes con buena ocupación, porque se celebra el Día del Padre en familia, fuera de casa en muchos casos". Y afirmó que "lo gastronómico se va a mover decididamente y las casas de indumentaria masculina y ropa deportiva van a tener seguramente un movimiento".

Estimó que el ticket promedio en los comercios de calles y avenidas podría situarse entre $3000 y $4000 y que en general se prefiere financiar con tarjeta de crédito a través del programa Ahora 12 "mucho en 3 y 6 cuotas que casi no tienen interés y en algunos casos en 12 cuotas".

Recordó que "las ventas minoristas cayeron 3,4% en mayo interanual y 8,9% frente a abril, o sea que hay un descenso del consumo; el Día del Padre, como el Día de la Madre y Navidad, son las fechas más fuertes y la expectativa está puesta en gastos que no sean onerosos". "El panorama de mayo dio para abajo y refleja el problema de la inflación, que no le alcanza a la gente y los gastos que no sean alimentos y bebidas se postergan en pos de llegar a fin de mes", agregó.

Tarrío dijo que "la inflación perjudica las posibilidades de vender más" y que "hay muchos casos que los minoristas estamos sacrificando márgenes de venta para vender, preferimos vender más con menos margen". En ese sentido, recordó que "la semana pasada estuvimos con el nuevo secretario de Comercio Interior (Guillermo Hang), hicimos hincapié en que siga Ahora 12 porque es una herramienta que por ahora casi es la única que tiene el consumidor para comprar en cuotas y el vendedor incrementar sus ventas". Afirmó que el funcionario "se comprometió que sí iba a seguir Ahora 12, lo están renovando trimestralmente".

Por otra parte, destacó la afluencia de gente en las calles y avenidas comerciales y la recuperación de la compra presencial pese a la persistencia del comercio electrónico. "Apuntamos a la tecnología para estar más atentos a quien compra en forma digital, que se produzca esa combinación, el que tiene un comercio minorista también está en un sitio y hace su publicidad a través de las redes" con lo cual el cliente "después va y lo ve en el negocio, a la gente le gusta estar en la calle", siguió.

"La gente quiere pasear, ver un centro limpio, iluminado, seguro y eso hace que los comercios se muevan y eso da empleo genuino", concluyó el dirigente de la entidad pyme.

Bancos lanzan descuentos

Los principales bancos del país ofrecerán descuentos de hasta el 35% y posibilidades para compra en 3, 6, 12 y hasta 24 cuotas sin interés en la adquisición de regalos para el Día del Padre, el próximo domingo.

Los clientes del Banco Provincia tendrán 30% de ahorro y hasta 4 cuotas sin interés con tarjetas de crédito en en indumentaria y casas de deportes, librerías de texto, perfumerías y farmacias hasta el 18 de junio, con $3.500 de tope de reintegro. También tendrán 24 cuotas sin interés y descuentos especiales en productos seleccionados de electro, belleza y bienestar con tarjetas de crédito en compras online desde el catálogo publicado en la web del Banco.

El Banco Santander ofrecerá 25% de descuento a clientes en general y 30% a clientes Select en más de 100 marcas para compras en shoppings el miércoles 15 de junio, exclusivo tarjetas de débito y crédito VISA, sin tope de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés en los principales shoppings y marcas de indumentaria del país, además de un 20% de ahorro adicional con un tope de $2.500 por transacción pagando con MODO.

En el caso de los clientes del Banco BBVA tendrán el especial Frávega Master "Día del Padre" hasta el 16 de junio inclusive, con 20% de reintegro y tope de $7.000 por cuenta en todos los productos, además de descuentos especiales el lunes 13 (30% de reintegro y 6 cuotas sin interés en Gamma Herramientas) y el martes 14 (30% de reintegro y 6 cuotas sin interés en Gama Italy, y 25% de reintegro y 6 cuotas sin interés en Las Margaritas). También accederán a 20% de descuento con tope de reintegro de $1.500 por transacción hasta el 19 de junio en shoppings seleccionados y un 40% de reintegro con tope de $ 750 en Pedidos Ya el domingo del Día del Padre, exclusivo con Mastercard.

Por su parte, el Banco Itaú ofrece descuentos en marcas de indumentaria, calzado y ropa deportiva entre 15% y 35% dependiendo el segmento para todos los martes de junio, y del 35% en las marcas gastronómicas con la aplicación Pedidos Ya el domingo 19 pagando con tarjeta de débito. El Banco Ciudad ofrecerá descuentos de hasta el 25% hasta el 19 de junio en compras con tarjetas de crédito en más de 1.300 locales de los principales shoppings, también en relojerías, vinerías y librerías, para las compras con las tarjetas de la entidad abonando desde la billetera virtual Modo o desde la App Mobile del Ciudad.

Además, a través del marketplace "Tienda Ciudad" (www.tiendaciudad.com.ar) habrá financiación en hasta 12 cuotas sin interés y descuentos en productos seleccionados; así como ofertas en el apartado "Día del Padre" del Programa de Puntos Ciudad Megusta! (https://www.ciudadmegusta.com.ar/).

Los clientes Singular y Patagonia Plus del Banco Patagonia tendrán 18 cuotas sin interés en productos de tienda Club Patagonia (www.clubpatagonia.com.ar) hasta el 18 de junio y, para el resto de clientes, 30% de descuento y 3 cuotas sin interés -20% adicional pagando con Modo- el 17 y 18 de junio en Shopping Cencosud: Unicenter, Plaza Oeste, Palmas de Pilar, Portal Lomas, Portal Escobar, Portal Palermo, Factory Parque Brown, Factory San Martín, entre otros, con tarjeta de crédito y débito.

Por su parte, los clientes del Banco Macro cuentan con beneficios en shoppings e indumentaria los días 16, 17 y 18 de junio en comercios adheridos tendrán 20% de ahorro con un tope de $5000 y en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del banco, y con Macro Selecta, 30% de descuento, con tope de $8000 y en hasta 6 cuotas sin interés. Además, 10% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas en perfumerías adheridas hasta 12 cuotas sin interés en comercios adheridos del Rubro Electro y hasta en 18 cuotas sin interés con Macro Selecta en productos seleccionados.

Entre el 13 y el 14 de junio, los clientes del Banco ICBC podrán hasta un 40% de ahorro y 6 cuotas sin interés en los principales shoppings adheridos de todo el país. El Banco Credicoop ofrecerá para el 16 y 17 de junio descuentos de hasta 35% y hasta 3 cuotas sin interés en las compras realizadas con tarjetas de débito y crédito Cabal Credicoop en más de 3000 comercios adheridos de todo el país de indumentaria, casas de deporte, bicicleterías, perfumerías, librerías, ópticas, relojerías, vinerías y casas de computación.

El 16 de junio, el Banco Galicia ofrecerá el especial de Marcas y Shoppings adheridos con 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés para la cartera masiva y 30% de ahorro y 3 cuotas sin interés para Éminent, además de compras en joyerías, relojerías, librerías y perfumerías con un 10% de beneficio y 3 cuotas sin interés.

El Banco Comafi dispondrá descuentos de hasta el 35% con tarjeta de débito y 20% con tarjeta de crédito en shoppings (Galerías Pacífico/ Unicenter/ Palmas del Pilar/ Portal Rosario/ Paseo Aldrey/ Paseo del jockey) además de locales de indumentaria de interior con tope de reintegro de hasta el 40%, dependiendo de la cartera de cliente, además de 10% y 18 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Banco Comafi el 13 y 14 de junio, con tope de $2000 por transacción en Tienda Comafi (www.tiendacomafi.com.ar).

Por último, el Banco de Servicios Financieros (BSF) que respalda la Tarjeta Carrefour ofrece ofertas en electrodomésticos, artículos de cocina, bazar, gimnasia, tecnología, herramientas, indumentaria TEX y libros, entre otros, además de 3 cuotas sin interés o 10% de descuento en todo Electro en un solo pago.

