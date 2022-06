Larreta hizo pie en la Cuarta y disparó: “Los planes desincentivan el trabajo”

Con un ojo en las elecciones de 2023 y un discurso centrado en la importancia de la educación y el trabajo, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, visitó Junín, donde ante una consulta de Democracia sobre la creciente conflictividad social y las movilizaciones piqueteras afirmó que “los planes desincentivan el trabajo”. El funcionario señaló la “paradoja” de que, por un lado, “hay gente que no consigue trabajo”, pero por otro un emprendedor con su pyme, “no consigue trabajadores porque no quieren perder los planes”.

Y amplió: “Es necesario replantear de raíz el tema de los planes sociales de manera urgente y terminar con los intermediarios; debe ser el Estado quien los otorgue para terminar con los aprietes de las organizaciones. Hoy los planes desincentivan el trabajo y, además, no se cumple con los requisitos que deben cumplir quienes lo reciben, como por ejemplo que sus hijos vayan a la escuela. Por eso es urgente replantear esta cuestión".

Acompañado por el legislador nacional Diego Santilli y por el intendente de esta ciudad, Pablo Petrecca, al alcalde de Pro encabezó una ronda de diálogo con vecinos y una visita a un establecimiento agropecuario. También brindaron una conferencia de prensa y mantuvieron un encuentro con referentes de Juntos de la Cuarta Sección Electoral. “Tenemos una inflación fuera de control, un gobierno que se contradice y pelea internamente. Hay una obra muy importante en el país como es la del gasoducto y está paralizada por discusiones y acusaciones internas. Tenemos un presidente que asiste a la Cumbre de las Américas y no condena la violación de los derechos humanos que se da en algunos países; en definitiva, todo esto me genera muchísima preocupación", afirmó Larreta.

“Un país sin planificación”

Por su parte, Santilli advirtió: “En un país sin planificación, hoy nos encontramos que hay 19 provincias sin gasoil y se empieza a sentir porque no se puede cosechar ni sacar esa cosecha de los campos, en momentos donde la Argentina necesita de esas divisas. Sin energía no se sale adelante, porque energía es producción. Este es uno de los temas centrales que debemos atender de manera urgente en el país".

Y agregó: “Hay un Gobierno nacional que tiene la visión de no acompañar al que produce, al que genera trabajo y divisas. Dos de cada diez empleos los genera el campo, seis las pymes, la agroindustria tiene presencia en 128 de los 135 municipios de la Provincia y lejos de acompañarla y planificar, hoy se le da la espalda. Hace un mes todos los sectores productivos planteaban el problema del gasoil en 7 provincias y hoy, se generalizó en 19 provincias, eso es parar el desarrollo, la producción y el empleo".

"Voy a dar otro ejemplo en este sentido: hace un año el Presidente fijó un cepo a la exportación de carne, ¿saben cuánto perdió la Argentina? Dejó de exportar 300.000 toneladas, lo que significan 1500 millones de dólares para la Argentina, ni hablar de las pérdidas de puestos de trabajo", completó.

Seguridad

En materia de seguridad, Santilli destacó: "Los vecinos con quienes hemos hablado han valorado el gran trabajo que hace el intendente Pablo Petrecca todos los días. Esto ha sido muy reconocido por los vecinos. Sabemos que no hay delito cero, pero hay una firme decisión del Intendente de intervenir en esta cuestión, que es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires".

"Hoy el gobernador Axel Kicillof no tiene decisión de combatir la inseguridad; desde el primer día de la pandemia decidió encerrar a los comerciantes y trabajadores y liberó a los delincuentes. En la provincia, todos los policías deberían estar en la calle, se los debería formar y capacitar permanentemente y también se les debería dar todas las herramientas, principalmente las tecnológicas. Todo eso hicimos en Capital Federal y no se hace en la Provincia", comparó.

En una entrevista exclusiva con Democracia, realizada al final de la conferencia de prensa, Horacio Rodríguez Larreta afirmó:

-¿Qué lectura hace de las peleas internas en el Gobierno nacional? ¿Cree que complican la economía?

-Por supuesto que afectan la economía, la vida de los argentinos y la posibilidad de generar trabajo en el país, que es lo que tanto necesitamos. Pero para eso también necesitamos un plan, porque más allá de las peleas del Gobierno, no hay un plan; nosotros estamos trabajando en tener un plan sobre cómo desarrollar las distintas regiones de la Argentina, cada municipio, con una visión de largo plazo, ya que el país tiene enormes ventajas comparativas. Tenemos una de las zonas más fértiles del mundo, tenemos minerales, el litio -que es el material del futuro-, tenemos lugares turísticos, tenemos de todo. Tenemos que organizarnos, tener un plan a largo plazo, y salimos adelante, tengo muchísima confianza.

-Hay mucha incertidumbre por la economía, ¿quiénes serían los economistas que lo acompañarían en un proyecto presidencial?

-Estamos trabajando en un plan en el marco de Juntos por el Cambio, con economistas del radicalismo, de la Coalición Cívica, de Pro, y es un plan para el próximo gobierno, para 2023. Y lo estamos encarando con mucha seriedad, con un equipo de más de cien personas. Y no es el único tema, la educación y la seguridad también son importantes.

-¿Por qué establecieron una restricción para el lenguaje inclusivo?

-En la Ciudad de Buenos Aires evaluamos y todas las decisiones las tomamos en base a los datos y la evidencia. Hace diez días presentamos los resultados de las evaluaciones, que fueron muy preocupantes a partir de lo que pasó con la pandemia. Y especialmente preocupante en el tema del lenguaje, chicos de tercer o cuarto grado que no comprenden la lectura. Por eso decidimos regular el uso del lenguaje inclusivo, el uso de arroba, la ‘e’, todo eso confunde. Tenemos que usar el idioma español como corresponde, ese es nuestro idioma y hay que enseñárselo a los chicos.

