Cerrito Colorado Norte: Los vecinos piden arreglo de calles y mejor iluminación

Uno de los lugares más lindos de Junín es el barrio Cerrito Colorado Norte, donde la urbanización y la naturaleza van de la mano. Sin embargo, existen algunos inconvenientes sin resolver, como la falta de mejoras en las calles, más iluminación y seguridad, ya que dependen del móvil policial que está en Villa del Parque que debe atender a un amplio sector.

En diálogo con TeleJunín, Claudia Morriello, dirigente de la Sociedad de Fomento, insistió en que algunos reclamos son una constante y otros que crean expectativas como por ejemplo la obra de la Cuarta Planta de Gas Natural, que podría significar una ampliación de dicho servicio en esta área de la ciudad. En principio cabe mencionar que el barrio está limitado por Ruta Nacional 7, hasta calle Las Gallaretas, y desde Ruta provincial 65 hasta Los Naranjos, al lado del barrio Cerrito Colorado Sur.

¿Qué diferencia hay entre los barrios Cerrito Colorado Sur y Norte? Se preguntó, a lo cual la dirigente respondió que prácticamente ninguna, solo una calle que los dividía y nada más, aunque luego acotó que ellos estaban en un sector más bajo en cuanto al nivel de terreno, y que antes solía inundarse y debió rellenarse en los terrenos bajos. “No pedimos asfalto, sino que mejoren las calles. No queremos perder esa característica de calles de tierra. La gente que viene de afuera se queda maravillada por el barrio, donde se puede caminar los domingos etc. Si se asfalta perdería esa cualidad”, manifestó.

“No tenemos servicios básicos. Ya hicimos dos propuestas, sin respuestas por parte del Municipio. Tenemos gas, aunque no todo el barrio. En el año 2007, la sociedad de fomento, cuando hicieron la tercera planta de gas, cada vecino pagó su parte y así tuvimos gas. Pero ahora no hay lugar para hacer más conexiones a la red. Con esta cuarta planta de gas que se va a hacer podría haberlas”, dijo. Recordó que cuando fue la tercera planta de gas natural, algunos pudieron conectarse y otros no, porque había manzanas con muchos lotes sin vender.

Preguntada sobre la colectora de la Ruta 7, aseguró que formaba parte del Barrio, que por ese lugar estaba la Escuela N° 35. “Todos queremos la obra de empalme de Rutas 7 y 65 porque hay mucho fluido de autos, ahora mucho más y la bajada no está bien señalizada. Hace poco se pusieron unas luces porque no todos vamos por la 65 y por la 7, antes de llegar a la Autopista hay que bajar, por donde está la casa de arreglo de camiones”, describió. Acotó que tampoco la Ruta 65 estaba en condiciones. “Hicieron parches así nomás en las bajadas”, acotó.

Reclamos

En cuanto a necesidades, la fomentista mencionó el arreglo de calles, “ya que estamos olvidadísimos”, aseguró, para agregar que quienes eran los encargados de hacerlo pasaban por 2 o 3 calles y luego se iban para no volver, o volvían pero al año. “Hay unos pozos terribles”, aseguró.

Dirigente de la Soc. de Fomento.

Otro reclamo es por más seguridad. “Hay una garita (Cerrito Sur)– apuntó Morriello- pero no tiene móvil, es decir uno llama pero ellos tienen que comunicarse con la patrulla. Antes tenían móvil, después se lo sacaron. La base está en Villa del Parque. Es decir, los policías si bien vienen enseguida cuando hemos tenido inconvenientes es mucho para ellos porque tienen que estar disponibles para Villa del Parque, Cerrito Norte y Sur, y Camino a la laguna”.

“Nuestro barrio creció mucho, antes había muchos lotes baldíos. Ha habido robos, hacen falta luminarias porque si tenés cámaras no se ve. Ha habido muchos robos en obras, que son muchas en el barrio, porque se empezaron a hacer muchos loteos y la gente se va de la ciudad, prefiere lugares más abiertos. Igualmente, comparado con otros barrios, la realidad es que sigue siendo tranquilo, no es un barrio cerrado pero tenés más aire digamos”, explicó la entrevistada. Otro de los reclamos es el de la recolección de ramas, que es muy importante porque cuando llueve se tapan las zanjas, según explicó la dirigente. “Van una vez al año. Hacemos muchos reclamos al 147. Hay lugares donde van siempre y otros, nunca”, aseguró.

La Sociedad de Fomento

La entidad fomentista cumple un rol fundamental para gestionar los servicios que requiere el barrio, que está bastante alejado del centro de la ciudad, en una zona suburbana. Si bien dicha institución no tiene sede propia, sus miembros se mantienen conectados y además existen grupos de whatsapp que han creado los propios vecinos para estar atentos a cuestiones de seguridad, principalmente.

Desde hace un tiempo, cuando estaba todavía la pandemia en sus niveles altos, se hacían reuniones al aire libre para informar a los pobladores de diferentes gestiones, como por ejemplo lograr el proyecto de fibra óptica y demás inquietudes que tuviera la vecindad y para que se evacúen las dudas o consultas que pudieran tener. Como siempre, y como sucede en otros barrios, es importante que más vecinos se involucren en las actividades de la sociedad de fomento y las gestiones ante las autoridades que corresponda, en beneficio de todo el sector.

Problemática vigente

1. Arreglo de calles. Los vecinos solicitan mantenimiento de las calles más frecuentes, para que estén en condiciones de transitabilidad, aunque no piden pavimento para conservar las características naturales del barrio.

2. Más iluminación. Desde el barrio consideran que es importante que haya más luminarias en un lugar donde si bien hay casas, muchos lotes baldíos y lugares donde directamente no se ve nada de noche.

3. Más seguridad. hay una garita policial (Cerrito Sur) pero sin móvil. Y la patrulla generalmente está en barrio Villa del Parque, cuyo destacamento tiene que cubrir un amplio sector que incluye barrios cerritos Norte y Sur y además Camino al balneario.

Características

Nombre : Cerrito Colorado Norte.

: Cerrito Colorado Norte. Superficie : Más de 90 hectáreas.

: Más de 90 hectáreas. Población : más de 170 familias.

: más de 170 familias. Sociedad de Fomento : sin sede.

: sin sede. Unidad sanitaria : no hay.

: no hay. Otras instituciones : Escuela N° 35.

: Escuela N° 35. Servicios : gas natural (un amplio porcentaje), alumbrado público (faltan luminarias).

: gas natural (un amplio porcentaje), alumbrado público (faltan luminarias). Reclamos: arreglo de calles y más luminarias.

