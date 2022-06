Sube el precio y escasea el gasoil en las estaciones de servicio juninenses

“No hay gasoil Ultra y se está acabando Infinia.” La frase se repetía en varias estaciones de servicio de Junín, un problema que se viene reiterando desde hace varias semanas, pero que se profundizó en los últimos días.

El fenómeno complica la producción agropecuaria e industrial, pero ahora también perjudica a los particulares, que encuentran dificultades para cargar combustible.

CAME pide una "solución urgente"

En este contexto, el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, pidió ayer una "solución urgente" ante la escasez de gasoil debido a que el problema comenzó a afectar a las economías regionales y advirtió que esta situación puede impactar "aún más en los precios".

“Los reportes que nos llegan desde diferentes lugares del país son serios porque están afectando la operatividad de los productores”, sostuvo González a través de un comunicado. Consideró que “hay que evitar que se instale un mercado del gasoil paralelo, como consecuencia del faltante del combustible y la desesperación de los productores que necesitan imperiosamente seguir trabajando”.

El directivo de CAME afirmó que “la escasez de gasoil pone al borde del colapso a las economías regionales”. Asimismo, señaló que "las provincias del Norte son las más afectadas" y que la situación en las localidades limítrofes, donde llegan camiones del exterior para abastecerse de combustible barato "exige tomar cartas en el asunto sin dilaciones".

"Estamos en un momento en el que hay que trabajar mucho para reducir la inflación. Queremos que eso suceda y que el país salga adelante. Por eso, es imperioso resolver a la brevedad el faltante del gasoil que está poniendo en jaque a nuestras economías regionales", concluyó.

“Peligra la cosecha”

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, advirtió que, ante la persistente falta de gasoil, peligra la cosecha y la siembra en algunas regiones del país.

"De esta forma no se puede continuar", afirmó Achetoni en declaraciones al programa Sin Relato que conduce Antonio Fernández Llorente por AM990. El presidente de la FAA agregó: "Tanto el jefe de Gabinete como el mismo ministro de Agricultura dijeron que no hay problemas con el gasoil, que no va a faltar, y la verdad es que sigue faltando el combustible, sobre todo en los lugares puntuales en donde existe más demanda porque hay cosecha o porque se está preparando alguna siembra".

Según informó la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), hay 8 provincias en el norte del país que presentan una situación preocupante. En tanto, según muestra un relevamiento que elaboró la entidad, Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe se encuentran en rojo y esto se debe a que en las estaciones de servicio de esas provincias los camioneros se encontraron con "muy bajo o nulo suministro" de gasoil.

El dirigente ruralista recordó que existe una iniciativa de sectores del campo para ampliar la producción de biodiesel para enfrentar el faltante que hay en el país, debido a que las empresas petroleras no importan en combustible tradicional. "Sin gastar dólares tenemos la posibilidad de subsanar este faltante, pero hasta el momento no hay una solución que venga a aportar algo de luz", sostuvo.

________________________________

