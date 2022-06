En Junín ya se siente la falta de gasoil para particulares y el sector productivo

La falta de gasoil en Junín y la Región ya se hace sentir, tanto para los sectores productivos como para los particulares. Según pudo constatar Democracia, algunas estaciones están limitando la venta del combustible.

En el caso de los productores agropecuarios se ven seriamente afectados por el faltante para avanzar con la cosecha de granos, cumplir con la logística para mover hacienda y entregar la mercadería no solo en el país sino también en los países limítrofes.

“Lamentablemente está faltando gasoil en las estaciones de la Ciudad y hace por lo menos cuatro semanas que cargan con cupos. Algunas te ponen 30 litros, otras 25 y en algunos días de la semana directamente no hay, tanto el Infinia como el más económico”, afirmó a Democracia, el productor agropecuario y concejal de Junín Rodrigo Esponda. “Lo venimos planteando desde enero. La política energética iba a generar escasez de energía, en este caso el gasoil. Lamentablemente nadie se adelantó a esta situación. Nos dicen que es estacional, pero no se adelantaron a prever la estacionalidad”, manifestó.

“Evidentemente hay un problema de producción, de divisas y de costos de extracción que está repercutiendo en todo el país, principalmente en el norte, donde se está cosechando azúcar, algodón y yerba, y está complicando muchísimo la activad”, aseguró.

Por su parte, la titular de la Federación Agraria filial Junín, Rosana Franco, afirmó que el gasoil “Grado 2 lo están restringiendo desde la semana pasada”. Y se lamentó la situación, ya que “estamos en plena siembra de trigo y ni hablar el transporte”. En este sentido, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa manifestó con preocupación que "la creciente falta de gasoil en la región pampeana, la cual impide el normal trabajo de labores y cosecha".

“Sabrán los funcionarios nacionales que sin gasoil el campo debe parar. Que no puede afrontar las labores necesarias para la campaña de invierno, y que si para el campo se detiene el interior productivo, que sin cosecha no habrá dólares”, manifestaron en un comunicado. “Descartamos que los funcionarios no desconocen que la demanda anual del sector agropecuario es de aproximadamente 3850 millones de litros de gasoil. Y con demandas estacionales altas en épocas de siembra y cosecha desde siempre es tan complicado prever ese abastecimiento”, afirmaron.

“El último aumento de precios, de hace unos días, ya acumuló un 30 % en los primeros 5 meses, y a pesar de ello el combustible no aparece. En plena cosecha de soja y de maíz y en las puertas de la siembra del trigo, no solo aumentaron los costos sino que se paralizan las actividades motivada por la programada ineficiencia del Gobierno para el momento más crítico de la actividad”, subrayaron.

“Las políticas restrictivas para el comercio exterior impiden que además del faltante de gasoil, muchos otros insumos esenciales como neumáticos, repuestos y otros, muy necesarios para la producción, estén en una situación crítica”, aseguraron. Desde Carbap “le solicitamos al Gobierno que cese con aquellas acciones que perjudican la producción de biocombustibles y etanol, como así de toda medida que no permita superar la crisis energética y exigimos la inmediata normalización en la provisión de gasoil en todo el país”, subrayaron.

Atraso de precios y más demanda

Persiste en gran parte del país la carencia de gasoil, ante lo cual, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha) alertó que se debe a factores varios como atraso de precios, crecimiento de la demanda y quienes cargan ingresando desde países limítrofes. Ante esto, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, afirmó esta semana que "YPF se comprometió a duplicar la importación" de ese recurso, planteó que "no hay duda" de que se va a "resolver", y aseguró que quienes se aprovechen de la situación de escasez de gasoil aumentando los precios, el Gobierno les caerá "con todo el peso de la ley".

En ese contexto, desde la Cecha explicaron a Noticias Argentinas el por qué del faltante: "Es algo que está vinculado con ciudadanos de países limítrofes que cruzan a cargar gasoil en el país. De hecho, en todo el país hay el mismo faltante, solo que en el norte salieron los gobernadores a quejarse mucho más", dijo Gabriel Bornoroni, presidente de Cecha.

Y añadió: "Estamos alertando sobre este tema desde diciembre del año pasado, alertando por los faltantes en todas las estaciones de servicio de la Argentina. Nos llama la atención que ahora salga el jefe de Gabinete a decir que se van a instrumentar mecanismos para comprar más diesel".

En sentido similar, Bornoroni explicó que hay un atraso del 10% y el 12% en los precios del combustible, "en un marco en el cual todos los costos para el estacionero van en aumento, por lo cual las petroleras no actualizan los valores y ello deriva en que luego dejan de enviar productos al mercado, principalmente en las de línea blanca". Asimismo, el titular de Cecha planteó la necesidad de acceder a nuevas líneas de crédito para ayudar al sector que fue afectado por la pandemia y las restricciones. "El 80% de las estaciones tuvo que endeudarse durante 2020 para seguir funcionando y sobrevivir. Ahora, en un contexto no ideal pero más promisorio, es importante poner en orden las cosas".

Todo lo antedicho se da en un contexto que definió el miércoles pasado el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, quien destacó que la demanda de gasoil creció un 17% en abril pasado en comparación con el mismo mes de 2021, con récords históricos de ventas en estaciones de servicio.

La demanda total de gasoil está por encima de la prepandemia y mantiene su ritmo creciente: abril supero en 8% la demanda de marzo de este año.

Para Manzur, como se dijo, la solución está a la vuelta de la esquina: "Con respecto al año anterior, solo en importación de gas estamos al 400% arriba. Nuestra YPF, que hoy tiene el 50 y 55% del mercado, se ha comprometido y va a duplicar la importación de combustible, de gasoil puntualmente, para dar respuestas", aseveró el tucumano al brindar su primer informe de gestión en el Senado.

El ministro coordinador explicó que la necesidad de importar más gasoil obedece al hecho de que el país está registrando un crecimiento sostenido que el año pasado fue del 10,1% del PBI.

"Estamos viviendo un momento de expansión que tiene que ver con los números que acabo de dar, un crecimiento del 10,1% del PBI en el 2021, en el primer trimestre un incremento del 6,1%, la actividad industrial a pleno y sigue avanzando", destacó.

Garantizan el abastecimiento

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, participó de la inauguración oficial de Agroactiva 2022, la muestra agropecuaria a campo abierto que se lleva a cabo en la localidad santafesina de Armstrong, donde convocó a los productores a sembrar trigo y ratificó la decisión del Gobierno nacional de garantizar el abastecimiento de gasoil.

"Hoy está comprometida la seguridad alimentaria de la humanidad, todo nos indica que el mundo va a demandar lo que el campo argentino produce. Todo lo que Argentina produzca, industrialice y genere valor agregado tiene destino", dijo Domínguez en un acto en el que estuvo también el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y la presidenta de Agroactiva, Rosana Nardi. En ese marco, el ministro dijo que el actual es "el momento de mejor precio internacional con una demanda creciente como nunca antes se había visto", al alentar la producción de trigo.

Pidió a los productores mantener la tranquilidad y tener confianza en "que nuestros productos no van a valer menos, sino que los están buscando de cualquier manera, y todos los controles sanitarios que nos imponía Europa los postergó hasta el 2030 porque hoy tienen hambre". Además, el titular de la cartera de Agricultura manifestó que independientemente de los vaivenes de coyuntura del mundo, "sabemos que va a faltar trigo y estas consecuencias del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania van a seguir haciendo que el precio internacional del trigo valga para la Argentina".

Sobre este punto reparó Domínguez y apuntó sobre el faltante de combustible al decir que "vamos a tener dificultades, pero no va a faltar gasoil". "Tenemos un problema que afecta a todas las regiones (por la guerra), venimos trabajando con las entidades de energía (particularmente con YPF que tiene el 50 por ciento del abastecimiento de la producción nacional), para que esté disponible toda la logística en dar respuesta a esta dificultad que es un problema del presente", subrayó el ministro.

Dijo que el Gobierno nacional comprende que "el productor no es formador de precios en Argentina, eso está fuera de toda discusión porque cuando al productor argentino le va bien, le va bien a toda la cadena, en caso contrario toda la cadena está comprometida".

En otro tramo de su discurso el ministro adelantó que creará un concejo destinado a brindar ayuda a emprendedores en todos sus niveles, entendiendo que el futuro va de la mano de la inversión en biotecnología que agilice la producción. Para esto, Domínguez considera necesario un trabajo coordinado de todo el arco político, ya que "estoy seguro de que Argentina nos necesita a todos".

"Somos servidores públicos y tenemos que escuchar a todos, porque los que no piensan como nosotros seguro que tienen algo interesante para aportarnos", enfatizó.

________________________________

