Pablo Petrecca: “Las peleas internas paralizan al país”

-Para nosotros es muy difícil. Vemos una gestión paralizada, donde cada trámite que uno presenta tarda un montón de tiempo, de oficina en oficina. Y está atado a la crisis y a las peleas políticas que tiene el Frente de Todos. Para dar un ejemplo, cuando vino el Gobernador a Junín, entre abril y mayo del año pasado, anunció la obra del espigón, en el marco del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) de 2021, pero pasó más de un año y aún no hemos recibido el anticipo. Y esto tiene que ver con una gestión paralizada, que perjudica a los juninenses, porque cuando lleguen esos 56 millones de pesos que estaban comprometidos en febrero del año pasado, vamos a poder hacer un tercio de la obra.

“Vemos una inflación interanual que, los más optimistas, ya estiman en un 65 o 70 por ciento, y hay otros economistas que hablan de tres dígitos”.

-¿Esto deja entrever alguna suspicacia política?

-Es lento en todos los municipios, pero sin dudas hay algunos que son un poco más ágiles que otros. En este caso puntual, nosotros estamos un poco más atrás.

-La mayor oposición al Gobierno está dentro del propio oficialismo.

-La oposición no está dentro del Gobierno, hay un solo oficialismo, que está conducido por el Presidente y la vicepresidenta, quienes son parte del Gobierno, más allá de que quieran mostrarnos una oposición. Por supuesto que veo esta situación con mucha preocupación y enojo, como les pasa a todos los argentinos, porque si fuese una pelea de café, una pelea mediática, que no tuviese impacto en los argentinos, uno la dejaría pasar, pero esa pelea tiene un impacto negativo. Estamos viviendo una situación económica muy mala, con un 37% de pobreza, que sin dudas es un índice que quedó desactualizado, ya que hoy estaremos por encima del 40%. Vemos una inflación interanual que, los más optimistas, ya estiman en un 65 o 70 por ciento, y hay otros economistas que hablan de tres dígitos. Y esto hace que cuando vas al supermercado el poder de compra sea cada vez menor, que la heladera esté cada vez más vacía. Vemos que el Gobierno no tiene un plan, lo único que vemos es el control de precios, que es una política que siempre ha fracasado. Veo a un presidente mucho más concentrado en la discusión interna que en encausar al país, y ya hace dos años y medio que están en la gestión.

-Sin embargo, para las elecciones falta mucho.

-Lo ideal es que resuelvan sus problemas internos y que gobiernen, que traten de cumplir alguna de sus promesas, ya que hasta ahora no han cumplido ninguna. En la vereda de enfrente, veo a una oposición muy responsable. Y esto quedó evidenciado en el acuerdo con el FMI. Si se hubiera dejado lo que quería el oficialismo, hoy estaríamos hablando de un default en el país, con las consecuencias tremendas y negativas que eso ocasionaría. Lo mejor sería que se pongan de acuerdo. Y si son oposición, que se vayan del Gobierno y que quede claro, pero que en definitiva empiecen a darle soluciones a la gente.

-Lamentablemente no se pudo capitalizar el acuerdo con el FMI.

-Bueno, votaron en contra, directamente. Han mostrado una irresponsabilidad muy grande, querían llevar al país a estrellarse, pero encontraron una oposición muy responsable, que acompañó ese acuerdo, entendiendo que iba a ser beneficioso para el país.

“Si el diagnóstico es diferente, no va a haber solución posible. Y esto pone de rehén a los 47 millones de argentinos que no encuentran una salida”.

-El ala dura del kirchnerismo plantea que esta confrontación es necesaria, porque impulsa el debate sobre la redistribución de la riqueza.

-Los debates se plantean puertas adentro, y después se presenta un plan concreto para darles soluciones a la gente. Hoy lo que uno ve es a un gobierno que, primero no coincide en el diagnóstico: distintos sectores tienen diagnósticos distintos. Para algunos, imprimir billetes o la emisión monetaria no generan inflación y lo ven bien; y otros creen que hay que frenar la emisión. Hay acuerdos con el FMI, compromisos que no se están cumpliendo. Cuando vos no coincidís en el diagnóstico, es muy difícil que tengas una solución. Si el diagnóstico es diferente, no va a haber solución posible. Y esto pone de rehén a los 47 millones de argentinos que no encuentran una salida y tienen un malestar en lo económico que es muy grave y que se traduce cuando uno va al supermercado y quiere comprar los alimentos.

-Pasan las semanas y los sectores enfrentados parecen cada vez más lejos de un acuerdo.

-No llega el acuerdo, las gestiones se paralizan y las inversiones se paralizan. Esta semana estuve hablando con un grupo que tiene intenciones de hacer inversiones en Junín, las van a hacer, pero la más grandes me dijeron ‘hasta que esto no esté estabilizado, no vamos a invertir’. Y esto pasa en Junín, pero a nivel país, el que está mirando de afuera y ve que se están peleando los responsables, dice ‘pará, pónganse de acuerdo, definan el rumbo, dígannos a dónde vamos y después vemos si invertimos o no’. Y cuando hablamos de inversiones, estamos hablando de generación de empleo. Las peleas internas paralizan al país y tienen un impacto negativo en los argentinos.

-En el PRO y en Juntos también hay internas.

-Hay discusiones internas como en cualquier espacio, recordemos que venimos de una alineación quizás más verticalista, cuando se era gobierno en el país y en la Provincia, y hoy es más horizontal, y esa horizontalidad hace que haya otro tipo de discusiones. Pero lo que no está en juego es el valor de la unidad en Juntos por el Cambio. La unidad no implica siempre unanimidad, pero la unidad es un valor fundamental y así seguiremos, porque está claro hacia dónde queremos ir y se está trabajando con todos los espacios para presentarles a todos los argentinos un plan de gobierno a futuro.

-¿Cuál es el rumbo de la ciudad?

-El rumbo es muy optimista, tenemos una gran oportunidad, por eso en las próximas semanas estaremos anunciando una ampliación de la Agencia de Desarrollo, para sumar más instituciones y que podamos definir este rumbo, que lo definiría en tres ejes: la industria del conocimiento, por varias fortalezas, una de ellas es contar con la Universidad, además de la ubicación geográfica, que hace que estemos a solo 260 kilómetros de Capital Federal, con una autopista que está cada día más cerca de concretarse en su totalidad, la calidad de vida que ofrece Junín, contar con una empresa estatal que hoy está definiendo dónde invertir la fibra óptica, que es la infraestructura fundamental para que tengamos herramientas tecnológicas como corresponde. Estamos trabajando un plan estratégico informático. Lo segundo es lo logístico y ya hemos definido la zona de actividad logística, que hemos presentado en Mendoza, porque Junín termina siendo un nodo de conexión con Brasil, Uruguay, los puertos de Rosario, de Buenos Aires, que pasan por nuestras rutas nacionales. Y lo tercero son los servicios, el clúster de salud, el comercio, la agroindustria. Hay una gran oportunidad para el trigo, con precios internacionales muy buenos, pero hacen falta normas más claras del Estado nacional, que le diga al productor ‘dale, sembrá trigo, que no te voy a cambiar las reglas’.

El fenómeno de Javier Milei

“Bienvenido que más actores se sumen a la política, yo me he sumado en su momento, entendiendo que es la mejor herramienta para poder llevar soluciones a los vecinos. Y siempre que hablo con dirigentes locales los invito a sumarse porque es positivo, cuando más nos sumemos las personas de bien, la transformación va a ser más rápida, con lo cual bienvenido Javier Milei a la política. Ha capitalizado el hartazgo de muchas personas, sobre todo de los jóvenes. Hoy vemos imágenes muy tristes, todos tenemos un familiar, un amigo o un conocido que se ha ido del país, y se han ido porque han perdido la esperanza y eso es muy duro. Pero a la sociedad hay que decirle la verdad y a veces hay frases que suenan muy lindas, pero después en la práctica son muy difíciles de lograr. Tenemos que ser serios y presentar un plan de gobierno sostenible, que se pueda cumplir y que se pueda transformar al país. Además, la gobernabilidad implica consensos, que son fundamentales para la etapa de la Argentina que viene”, afirmó el intendente Pablo Petrecca.

