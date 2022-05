“Ya no hay lugar para más impuestos”, afirman productores locales

El Gobierno volvió a defender la suba de retenciones al campo como una “herramienta adecuada” para desacoplar los precios internos de los alimentos de los internacionales y, de esa manera, contener la inflación.

Con argumentos similares a los que en días previos había utilizado el Presidente, esta vez fue la portavoz de la Casa Rosada, Gabriela Cerruti, la encargada de plantear el debate y disparar contra la oposición por rechazar la medida. “El Gobierno cree que las retenciones son una herramienta adecuada en este momento para desacoplar los precios nacionales de los internacionales y convoca a la oposición a que revea su posición y pueda sentarse a discutir el tema, porque es una de las posibilidades que tenemos que pensar”, insistió Cerruti ante una consulta periodística en su habitual conferencia semanal en la Rosada.

La presidenta de la Federación Agraria Filial Junín, Rosana Franco, consideró que, de concretarse una nueva suba, sería “nefasto” para el sector.

Por su parte, Andrés Moutous, presidente de la Sociedad Rural de Junín señaló que ya no hay lugar para más impuestos. El productor Alejandro Barbieri aseguró que “hoy no tienen ley que los avale”, como para aumentar los derechos de exportación.

Más políticas “de fomento productivo”

Las palabras de Cerruti llegaron después de que la semana pasada, el presidente Alberto Fernández propusiera aumentar el gravamen por entenderlo como “un instrumento idóneo” para frenar la suba de precios. Aunque, advirtió, para eso necesita el apoyo del Congreso y “tengo una oposición que dice que no quiere que se toque ese tema”.

La afirmación no tardó en encender luces de alarma en el campo y obligó al ministro de Agricultura, Julián Domínguez, a desmentir al propio mandatario: “Desde que asumí, la preocupación del Presidente es el aumento de los alimentos para las y los argentinos. De ninguna manera se van aumentar las retenciones ni enviar un proyecto de ley”, escribió en Twitter.

Rosana Franco reconoció que “se está hablando mucho de una suba de retenciones. Esperemos que no sea verdad. Sería nefasto porque es una quita de rentabilidad. Además sufrimos un aumento de costos, de insumos, labores, por la falta de gasoil también”. “El mundo necesita trigo y deberíamos tener políticas de fomento productivo y no que se nos quite a través de retenciones”, detalló. “Además, ya están desacoplados los precios por el diferencial cambiario”, advirtió y reconoció que “el trigo incide en un 15% en la fabricación de pan y especialidades, como fideos o galletitas”.

Moutous advirtió: “Creemos que no hay nada firme y no hay más lugar para nada. No hay más espacio para seguir aumentando ningún impuesto de ningún tipo y mucho menos retenciones que es un impuesto directo, además de distorsivo”. A su vez señaló: “Creo que no lo van a poder implementar porque no tienen el apoyo de nadie”. “Desde la Rural estamos totalmente en contra y nos parece un despropósito y creemos que es inviable”, cerró.

Barbieri consideró que “hoy no tienen ley que los avale. En todo caso hoy sería sobre todo en lo que es trigo, ya los cupos de venta están hechos, de lo que se pueda exportar así que sería el año que viene”, y agregó: “Sería para que la industria se quede con el diferencial y que al productor le paguen menos retenciones. Sería una estafa al productor directamente”. A su vez reconoció que “hay muchos problemas profundos como el diferencial cambiario que hoy por hoy están viendo de que las petroleras tengan libre disponibilidad de los dólares, cuando al sector exportador agropecuario le están pagando la mitad de lo que vale. Ese es el gran robo que hoy hay, aparte de los derechos de exportación. Son políticas que seguiremos implementando como país y cada vez iremos a menos”, cuestionó.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, descartó una nueva suba (la última fue en marzo, de 31 a 33 por ciento para la harina y el aceite de soja), pero la vocera presidencial volvió sobre el tema y, en un intento por unificar el mensaje, sostuvo: “Los ministros y los funcionarios decimos lo mismo que el Presidente, que en este momento que hay desacoplar los precios una de las herramientas son las retenciones” y, en sintonía con el jefe de Estado, le apuntó a Juntos por el Cambio: “Lo que sostenemos es que no hay que dar batallas perdidas. Si la oposición encabeza un tractorazo en contra de las retenciones y salen todos a decir que de ninguna manera va a suceder nos parece una pérdida de tiempo dar esa discusión en el Congreso”.

Posible ¿decreto?

No obstante, trascendió de fuentes oficiales que el Gobierno mantiene reuniones con empresarios en la búsqueda de consensos para poder avanzar con una iniciativa, mientras no descarta la posibilidad de instrumentar un decreto para elevar en un 3 por ciento las retenciones al trigo. Hoy son del 12 por ciento, pero la Rosada tiene facultad para subirlas 3 puntos más, hasta 15%, según la Ley de Solidaridad aprobada en 2019. En la misma situación se encuentra el maíz: con derechos de exportación del 12 por ciento y tope de 15 por ciento.

En el campo, la sola mención a las retenciones suena a mala palabra, desde el recordado conflicto por la resolución 125 que en 2008 puso en pie de guerra al sector contra Cristina Kirchner y que, entre sus consecuencias, motivó la renuncia de Alberto Fernández a la jefatura de Gabinete. Como entonces, los productores sostienen ahora que una mayor carga tributaria no solo tendría “poco o nulo” impacto sobre los precios de los alimentos, sino que además “sería un desaliento para la producción”.

