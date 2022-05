Real, Moya y Jardín: Trabajan en el mejoramiento de la red eléctrica

La comisión directiva de la sociedad de fomento de los barrios Real, Moya y Jardín continúa trabajando para jerarquizar este sector y darle una imagen renovada, apuntando a la llegada de servicios básicos, con la prioridad del gas. Es que, a partir de la obra de la cuarta planta de gas que lleva adelante el Municipio, los vecinos esperan poder conformar un consorcio que les permita obtener un cupo para acceder a este insumo fundamental especialmente en las zonas de quintas, donde las temperaturas son más bajas que en el casco urbano.

Daniel Fogareta, presidente de la Sociedad de Fomento, afirmó en diálogo con Democracia: “Hasta el barrio Real está el gas, después el resto de los servicios no llegó, no hay agua corriente, no hay cloacas, son todas propuestas que hemos elevado al Municipio. La prioridad es el gas, luego las cloacas y después iremos por el agua corriente”.

Y amplió: “El lunes tenemos una reunión con Pablo Torres (titular de Grupo Servicios Junín), para ver por la obra de la cuarta planta de gas qué cupo podemos tener, y con algo más firme, hablar con todos los vecinos para emprender un consorcio, porque también hubo cambios en la reglamentación municipal de los consorcios”. “Las zonas de quintas son más frías, por eso todos queremos el gas, por higiene, comodidad, por todo”, explicó el fomentista a este diario.

La red eléctrica

Sobre los avances en el mejoramiento de la red eléctrica, afirmó: “Se han hecho trabajos, esto viene de una reunión que tuvimos junto al Municipio y con la anterior gerencia de EDEN, donde se habían comprometido a realizar obras en los barrios nuestros, hasta la Laguna, Costa Verde y La Rufinita”. “Los problemas son la baja de tensión y los cortes, hemos estado uno o dos días sin luz, hubo tres tormentas que también complicaron la situación. Pero en el verano, cuando hay más consumo, los cortes son más pronunciados, hay líneas que son viejas”, advirtió.

Camino al Balneario

“Ya no es un barrio de fin de semana, diariamente estamos todos”, indicó. “El camino al Balneario, que es lo se usa mayormente como vía de acceso y egreso a los sectores, está asfaltado, pero en las horas pico hay mucha concentración. Una doble vía sería lo ideal, es un reclamo que le hemos hecho al Municipio, pero creemos que estamos lejos todavía, además de que el camino es provincial”, afirmó.

“El reclamo está hecho y el Municipio está de acuerdo, pero obviamente es una obra de una envergadura importante. Se reasfaltó, se puede transitar más tranquilo, hay una cámara de velocidad que ayuda a que se respeten las velocidades”, afirmó. “Estamos gestionando un espacio para que funcione una sede”, manifestó.

Problemática vigente

1. El Camino al Balneario fue reasfaltado, pero falta una doble vía para mejorar la seguridad vial.

2. Un sector que crece y ya es de viviendas permanentes; no solo de fin de semana.

3. Destacan el verde y la apacibilidad de sus “callecitas”.

Características:

Nombre : Real, Moya y Jardín

: Real, Moya y Jardín Superficie : 100 hectáreas. Población: Más de 300 familias.

: 100 hectáreas. Población: Más de 300 familias. Sociedad de Fomento : Sin sede.

: Sin sede. Unidad sanitaria : No hay.

: No hay. Otras instituciones : Autódromo del Automoto Club.

: Autódromo del Automoto Club. Servicios : Alumbrado público, gas natural (algunas cuadras), base estabilizada (en algunos ingresos). Asfalto en el Camino al Balneario.

: Alumbrado público, gas natural (algunas cuadras), base estabilizada (en algunos ingresos). Asfalto en el Camino al Balneario. Reclamos: Trabajan para dotar de servicios a las calles de ingreso a los barrios Real, Moya y Jardín. Advierten que los visitantes no mantienen la limpieza. Piden a los que construyen que se hagan cargo de retirar sus escombros.

