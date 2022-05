Con cruces entre Juntos y el FDT, el Concejo aprobó la rendición de cuentas

El Concejo Deliberante llevó a cabo ayer la sexta sesión ordinaria con carácter especial, para el tratamiento de la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2021, que finalmente fue aprobada por mayoría -con once votos afirmativos-, y el voto negativo del bloque del Frente de Todos. Con el foco puesto en la “transparencia” y el “equilibrio”, desde Juntos defendieron la rendición, que dejó un 9% estimado de deuda.

Desde la oposición cuestionaron la subejecución de fondos, y remarcaron que el Estado no está para “ahorrar plata, sino para solucionar problemas”. Además, reiteraron el pedido de la clave del sistema Rafam para acceder en tiempo y forma a los gastos municipales, al tiempo que desde el oficialismo aseguraron que ya se encontraría disponible.

Fiorini: “Hubo transparencia”

El concejal de Juntos Juan Fiorini, que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, resaltó los aspectos económico y financiero en su lectura. “Un municipio tiene problemas económicos cuando los ingresos que genera son inferiores a lo que invierte. Y un municipio tiene problemas financieros cuando el efectivo que tiene, el dinero, no lo tiene en el momento en que tiene que pagar las cuentas”, afirmó. Y destacó que “el gobierno de Junín no tiene ninguno de los dos problemas, ni económico ni financiero”.

“En 2021 pudimos tener el dinero cuando se necesitó, pudimos pagar los sueldos, pudimos hacer cosas por los juninenses, avanzar en las obras, y eso muestra que pudimos tener una gestión ordenada como los años anteriores también”, señaló.

En el plano económico, destacó que “el presupuesto original que aprobó este Concejo Deliberante fue por 2800 millones de pesos, luego ese presupuesto se amplió por fondos afectados, a 3413 millones de pesos. Los ingresos del gobierno de Junín, en 2021, fueron por 3512 millones de pesos, es decir que fue un 25% más del presupuesto aprobado originalmente y un 3% del presupuesto efectivo, y se gastó, se invirtió un 3,88% más de lo que ingresó en la municipalidad de Junín”.

Según Fiorini, “los números fueron muy justos, muy claros, y se pudo trabajar con responsabilidad. Y en lo financiero podemos decir que la deuda del gobierno de Junín se mantuvo como en los últimos años, rondando entre 8 y 10 puntos sobre el total de lo ingresado”. Asimismo, señaló que, en 2021, la deuda del municipio fue del 8,43%.

Como referencia señaló que, en 2015, al iniciar la gestión, “el número de deuda rondaba el 20%, es decir que desde ese momento hasta hoy se pudo bajar la deuda. A pesar de que el 2021 fue un año electoral, donde tuvimos elecciones legislativas, se pudo trabajar como corresponde, con transparencia, hubo un equilibrio en las cuentas”.

En esa línea aseguró que “eso permitió realizar obras”, entre las que mencionó: el Centro de bienestar Animal, el Centro de Operaciones y Monitoreo, la Planta de Reciclado en el Relleno Sanitario, el Centro de Acopio Transitorio, el Polideportivo Luis Ángel Firpo, el Museo Legado del Salado –Mumpa-, en la Laguna, obras de agua y cloaca en barrios, reconversión lumínica a LED, cordón cuneta y estabilizado en barrios, Plan Proyectar, entre otras.

“Todo esto ocurrió en un año electoral, donde no aumentamos las deudas, no emitimos cheques diferidos, como sí pasaba antes, dejando la deuda para adelante”, resaltó. Asimismo, destacó “el cumplimiento del compromiso salarial por ejemplo del 70% que tuvimos con los trabajadores municipales, que son el motor de la municipalidad”, y destacó el avance de la cuarta planta de gas.

Bruzzone: “Vemos ineficacia”

A su turno, el concejal del Frente de Todos José Bruzzone afirmó: “No vamos a acompañar esta rendición de cuentas, los motivos son diversos”. Entre ellos reiteró el pedido de la clave de Rafam. Y señaló que “sobre lo que se consigna como una virtud financiera, nosotros lo que vemos es ineficacia del Estado municipal. Consideramos que la virtud del Estado está en la eficacia y no en la eficiencia. No creemos que un Estado esté para ahorrar plata sino para solucionar problemas. Y cuando uno ve que en el ejercicio 2021 quedaron 515 millones de pesos sin ejecutar, mientras Junín sigue teniendo inconvenientes a pesar de que avanza y lo reconocemos. Sigue teniendo calles sin asfaltar, barrios sin agua corriente, sin cloacas, sigue teniendo problemas de seguridad vial por falta de semáforos”, detalló.

Y agregó: “Que se festeje que en su cuenta bancaria quedaron 500 millones de pesos nos parece un contrasentido y ese solo argumento alcanzaría para que no acompañemos la política presupuestaria ni su rendición como lo estamos haciendo”. “Hemos escuchado quejas acerca del monto que se aplica a la alimentación de los estudiantes de Junín. Denuncian como absolutamente insuficiente el dinero que manda la Provincia y cuando uno ve la rendición de cuentas se entera que le sobró plata”. Asimismo, cuestionó “los 7 millones que se ahorraron en concepto de hábitat”, y “por qué no avanzó la terminal, por qué no está operativa a pesar de contar con fondos de libre disponibilidad”.

También se refirió a la discusión “por el precio que se paga por el combustible” y consideró que podría evitarse la demora en el pago con el dinero disponible. Por último, resaltó que “Junín ha recibido muchos más fondos que los presupuestados, tanto de Provincia como de Nación”, en contraposición con el hecho de considerar que “se discrimine” a la ciudad. "Subejecutaron partidas para el SAE y los CAPs estuvieron cerrados en la pandemia", punzó Bruzzone.

Mazzutti: “No podemos controlar”

Por su parte el concejal del Frente de Todos Lautaro Mazzutti también reiteró el pedido de la clave de Rafam. “No podemos cumplir la función de controlar al Intendente como los vecinos se merecen. El Intendente no nos causa un daño a nosotros no dándonos la clave de Rafam, no es un daño al Frente de Todos. Es un daño al vecino y a la vecina, le causa un daño al control que tiene que tener su gestión, a la transparencia que muchas veces se declama”, aseveró.

Y aclaró que “en este sentido es el séptimo año que me encuentro acá pidiendo que se nos entregue la clave de Rafam”. Y amplió: “Entendemos que el Municipio no es una empresa privada donde, por decisión de los socios, en algún momento hay que ahorrar, repartir utilidades. Estamos hablando de la calidad de vida los vecinos y vecinas”.

Chispazos y chicanas

El concejal Bruzzone pidió explicaciones ante los dichos de Fiorini “acerca de la idea esta de que, a pesar del año electoral, los números dieron como dieron. Si detrás de esa afirmación, existe la concepción de que en año electoral hay que gastar más para tener el consenso ciudadano, y en los años que no son electorales se gasta menos”, cuestionó.

En la vereda de enfrente, el concejal carriotista Rodrigo Esponda intervino al aclarar que “cuando el concejal Fiorini mencionaba el año electoral, se refería a que en Junín no hubo plan “Platita” para ganar elecciones, como si lo tuvo el Frente de Todos”. Asimismo, la concejal Graciela Blaiotta hizo hincapié en que cuando se habla de los números totales “acuérdense que esos números que se están dando, hay una gran cifra de ellos que son fondos afectados, que no se pueden tocar porque vienen afectados a obras determinadas. Hay que aclarar eso para el que no entiende de los números municipales”, cerró.

Por último, sobre la clave de Rafam, el concejal Fiorini señaló que “pueden ingresar a la sección de transparencia, lo puede hacer cualquier vecino”. Y afirmó que “los concejales tienen las claves de Rafam”.

