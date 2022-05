Para López Murphy, "sería bueno que el Gobierno simplificara el régimen cambiario"

El diputado nacional por Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy estuvo ayer en la ciudad, en el marco de una recorrida por la Cuarta Sección. Brindó una conferencia en el auditorio del Hotel Copahue, donde habló de producción, economía, y la agenda necesaria de cara a las elecciones. Consultado sobre las medidas económicas más urgentes, aseguró que "sería bueno que el Gobierno simplificara el régimen cambiario" porque "se está quedando sin dólares".

Fomentar la inversión

"El país necesita un programa integral que sea capaz de reformar la forma en que está organizado y funcionando, y hacerlo de una manera que le permita aprovechar su potencial, sus recursos y no vivir en la enorme incertidumbre y angustia que vive hoy", subrayó López Murphy al inicio de su conferencia. "Tiene que ser capaz de convocar la inversión, de recuperar crédito y crear los incentivos para que nuestros recursos sean utilizados eficientemente", refirió.

A su vez recordó: "Tenemos toda la cadena agroindustrial que es muy potente, tenemos la recuperación del turismo, toda la faceta de la economía del conocimiento, la actividad manufacturera, hoy en todas esas ramas somos competitivos". Reconoció también que "seguramente tendremos que recuperar el orden dentro del gobierno y una gobernanza que dé expectativas constructivas y favorables sobre el futuro", y en esa línea refirió que "es decisivo para la oposición tener tres cosas: un programa adecuado, narrativa persuasiva y convincente que no sea simplemente una oratoria vacía y reglas de juego de funcionamiento interno que eviten lo que está ocurriendo en el gobierno hoy que es un estado de conflictividad permanente".

"Aumentar la producción"

"Es una política muy equivocada cuando el gobierno dice me gustaría subir las retenciones. Lo que tiene que hacer Argentina hoy es aumentar la producción, no bajarla", señaló y agregó: "Aprovechar que los precios son excepcionales y es una oportunidad en el mundo por hechos desgraciados, pero su agenda tendría que ser ampliar la producción". No obstante, aseguró que "la agenda del gobierno es cómo cobra más impuestos y eso no puede ser".

Sobre la situación del empleo aseguró que Argentina tiene un problema "muy delicado", ya que "más de la mitad de las personas están en ocupaciones informales, eso afecta la productividad, la inserción social".

Consultado sobre las medidas económicas urgentes, López Murphy aseguró que "sería bueno que el gobierno simplificara el régimen cambiario. Eso sería una cuestión muy necesaria porque se está quedando sin dólares, es una dificultad muy severa y creo que eso está mal manejado. Si eso se mejorara, las expectativas generales de la sociedad serían favorables. Si mejoráramos el régimen energético, eso también haría que hubiera menos angustia en la sociedad".

Ampliando sobre la cuestión cambiaria aseguró: "Si usted desarma ese terror que hay de que se acaban las reservas, me parece que el país tendría un horizonte de crecimiento mucho más vigoroso porque tiene precios internacionales muy favorables, porque la región tiene oportunidades, por desgracias ajenas en el mundo". Reconoció no obstante que "el sistema es patológico, hay que reconocer que lo que se ha estado haciendo está mal. Hay que empezar a desarmar".

Educación y salud pública

En el plano educativo, el diputado destacó su proyecto presentado "para hacer transparente los resultados de los exámenes padronizados a nivel educacional para saber qué es lo que está funcionando mal, dónde está funcionando mal y qué se puede hacer para mejorar".

Asimismo, en el plano de la salud refirió que "deberíamos tener una estrategia para enfrentar la drogadicción, no como Morón, diciendo dróguese poquito. Tenemos que tener una estrategia como la que hubo en el tabaquismo, o debe haber con el alcoholismo. Parte de nuestra siniestralidad es manejar alcoholizado, el país debería tener una estrategia".

