El Concejo Deliberante trata la rendición de cuentas del ejercicio 2021

Desde las 12 de hoy, se realizará en el Concejo Deliberante la sexta sesión ordinaria con carácter Especial para el tratamiento de la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2021.

Desde el Frente de Todos, el concejal Lautaro Mazzutti señaló que no acompañarán y cuestionó: “La clave de Rafam la venimos pidiendo desde hace seis años”.



Por su parte, el concejal Juan Fiorini, de Juntos, aseguró que desde la oposición, “todos los años argumentan lo mismo: que quedan fondos disponibles en las cuentas” y que el FdT, “nunca aprobó una rendición a esta gestión”.

Mazzutti: “No es la función del Municipio ahorrar dinero”

“No vamos a acompañar”, refirió Mazzutti a Democracia y dio detalles sobre la postura del Frente de Todos. “Estamos en contra de la rendición porque una de nuestras funciones como concejales es controlar, y si eso no se hace en tiempo y forma, es decir, cuando se realizan los gastos, no es adecuado”, detalló. A su vez, reiteró los cuestionamientos sobre la transparencia: “La clave de Rafam la venimos pidiendo hace seis años. Esto no habla bien de la transparencia que dice tener el Municipio”.

Según Mazzutti, “también la rendición marca que en 2021 ingresó al Municipio mucho más dinero de nación y provincia que lo estimado. Junín no fue discriminado como muchos dicen”. “Otra cosa importante es que el Municipio terminó el año y comenzó el nuevo con 500 millones de pesos en cuentas. En un año tan difícil, saliendo de la pandemia, se tendría que haber utilizado algo de eso para apoyar a empresas de la ciudad, hacer obras para los vecinos, programas para incluir y contener las situaciones sociales que se dieron. No estamos de acuerdo porque no es la función del Municipio ahorrar dinero”, cerró el edil.

Fiorini: “Todos los años argumentan lo mismo”

El concejal Juan Fiorini, presidente de la Comisión de Presupuesto señaló que “el año pasado se hicieron realidad obras como el Centro de Operaciones y Monitoreo, el Centro de bienestar Animal, la puesta en marcha del Hogar de protección Integral, la Planta de Reciclado en el Relleno Sanitario, el Centro de Acopio Transitorio, el Polideportivo Luis Ángel Firpo, el nuevo Museo Mumpa en la laguna, y dos nuevas estaciones de bombeo cloacal, entre otras tantas”. Y en la misma línea agregó: “Además, se pudo continuar con las obras en escuelas con 46 intervenciones; obras de cordón cuneta y estabilizado; reconversión lumínica a LED; más cámaras de seguridad y, algo muy importante, los primeros sorteos del Programa Proyectar, de lotes con servicios”.

Puntualmente sobre el ejercicio 2021, aseguró: “Terminamos el año con una deuda aproximada de 9%, manteniendo un equilibrio con los últimos años, y muy por debajo de los que había en 2015, que rondaba los 20 puntos. Además, todas las secretarías han podido ejecutar su presupuesto como corresponde, a pesar de ser un año difícil donde todavía convivíamos con la pandemia, y sobre todo, el Municipio ha podido continuar este año con sus proyectos, pese a que, por ejemplo, se recibieron menos fondos por la baja en la coparticipación”.

Fiorini reconoció que el Frente de Todos “nunca aprobó una rendición a esta gestión” y destacó que “todos los años argumentan lo mismo: que quedan fondos disponibles en las cuentas, cosa que en cualquier organización en marcha es una fortaleza para poder seguir haciendo frente a las obligaciones, como sueldos y obras en ejecución”. “Gracias a esto, por ejemplo, pudimos afrontar el aumento salarial de empleados municipales de 70%, o el comienzo de la obra de la cuarta planta de gas, que será una realidad próximamente”.

Despachos de comisión

En los despachos de comisión, por unanimidad:

-Lic. Priv. Nº 15/22 – Provisión de materiales para ampliación de red cloacal en distintos barrios.

-Redeterminación de precios Lic. Pública Nº 7 - Provisión del servicio de recolección de residuos reciclables y montículos en la ciudad de Junín.

-Redeterminación de precios Lic. Púb. Nº 13-2012 (C. Higiene Urbana 05/04/2022).-

-Condonación de deuda a favor del Centro Cristiano de Fe.

-Condonación de deuda a favor de Jardín de Infantes San Cayetano.

-Solicitud de lote ( Sr. Rodríguez, Diego H.)

Asimismo, en el despacho por mayoría y minoría, según se indica, se tratará el Ejercicio Económico Financiero 2021 y Ordenanza Compensatoria de Excesos.

