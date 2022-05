Crecieron las donaciones de inmuebles en Junín tras un cambio legislativo

Con más de tres mil quinientas donaciones de inmuebles realizadas en el primer trimestre de 2022 en toda la provincia de Buenos Aires, se confirmó la tendencia que se venía observando desde hacía un tiempo, respecto de la elección de muchas familias que elegían la donación de sus inmuebles como una manera de organizar y prever la disposición de su patrimonio.

Los datos fueron confirmados por el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, que según los números que mes a mes recopila, se conoció que “entre enero y marzo de este año se realizaron en todo el territorio bonaerense un total de 3.526 donaciones”.

Se trata de “un incremento del 6,65 por ciento” en el número de donaciones respecto del mismo período del año 2021, cuando según señalaron, se contabilizaron “3.306 donaciones”.

El escribano de nuestra ciudad, Sebastián Cosola, reconoció que hubo un aumento considerable de las donaciones y destacó la modificación del Código Civil que libera el título pero no le quita derecho a un potencial heredero.

Transmisión de patrimonio

“Ha habido un aumento considerable de las donaciones. Eso se debe a una cuestión particular que fue una reforma del Código Civil del año 2020”, señaló a Democracia, Cosola.

En líneas generales, explicó: “La gente siempre recurrió a las donaciones para hacer una transmisión del patrimonio a los hijos o personas que uno quiere beneficiar. En el año 2015 la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación dejó algunas dudas”.

Una de esas cuestiones era saber qué sucedía si en el caso de los herederos directos de una persona se transmitía un bien por donación y al momento del fallecimiento del donante surgía con otro derecho, otro heredero.

“Ante esa situación, como los herederos no pierden los derechos de reclamar la herencia, los títulos que provenían de donaciones tenían un valor muy importante pero estaban bajo una cierta sospecha, que duraba un tiempo de objeción de 10 años de la muerte del donante”, indicó.

Es decir, que el bien no se podía poner en un crédito hipotecario u ofrecer en crédito porque podía surgir un heredero.

No obstante la liberación del título con la modificación del Código, Cosola aclaró que “la reforma legislativa del 2020 no le quita derecho al potencial heredero sino que le da una acción para reclamar dinero y no la cosa misma, y esto liberó los títulos”.

Es decir que la donación no resulta observable y esto trajo un aumento significativo de las operaciones.

De hecho, destacó la modificación del Código Civil ya que muchos títulos de propiedad de las personas provienen de la donación –un caso que se da mucho en el interior-, y si no se saneaba “quedaban muchos fuera del mercado inmobiliario”.

Por último, el escribano advirtió: “Hay que decir que una vía no es negatoria de la otra. La gente puede seguir haciendo donaciones y también ante fallecimientos, las sucesiones”.

En el mismo sentido, el presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, Diego Leandro Molina, explicó que “con esos cambios, la donación de inmuebles, que se realiza de manera segura ante un notario, logró consolidarse y convertirse en una opción cada vez más elegida por quienes desean organizar la distribución de sus bienes y la planificación familiar de su patrimonio”.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones del Colegio de Escribanos bonaerense, Juan Manuel Area, aclaró que “con las modificaciones introducidas se dejó de lado la observabilidad de los títulos provenientes de donaciones, que estaba vigente hasta ese momento, por lo que ya no existen los obstáculos que dificultaban la venta de un bien donado y que hacían prácticamente imposible el otorgamiento de créditos hipotecarios”.

Cambio en el Código Civil y Comercial

En el marco del incremento, se entiende que fue clave la modificación en el Código Civil y Comercial de la Nación.

El dato específico de marzo último, relevado hasta la fecha, arrojó que “en ese mes se registraron 1.513 donaciones”.

Desde el Colegio de Escribanos bonaerense, se explicó que el crecimiento de las cifras, que continúa la tendencia ya observada el año pasado, está ligado “principalmente a las modificaciones realizadas al Código Civil y Comercial de la Nación por la ley 27.587, aprobada el 11 de noviembre de 2020”.