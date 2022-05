Lautaro Mazzutti: “Nos tenemos que poner de acuerdo”

¿Puede funcionar el Gobierno con este nivel de internas y peleas permanentes?

-Es lógico que haya diferencias, sobre todo en temas importantes para el país, como lo fue el acuerdo con el FMI, como es la inflación, la redistribución, son temas muy importantes, pero en algún punto nos tenemos que poner de acuerdo y no perder el eje, que es solucionarles los problemas a la gente, cumplir con las promesas de campaña que hicimos en 2019. Creo que el frente no va a perder el eje, creo que las diferencias son sanas. Ahora, ¿habría que manifestarlas tan a viva voz? Por ahí no es lo más adecuado.

-En Junín estas diferencias no han calado tan profundo.

-En nuestra ciudad estamos trabajando de una manera muy ordenada y es un capital importante que tiene el Frente de Todos en el ámbito local. En el bloque del Concejo, que tengo el honor de presidir, y en el consejo del Partido Justicialista, se está trabajando bien, de manera ordenada.

-¿Cree que hubiese sido movilizadora una elección interna en el PJ local?

-No hay que tenerles miedo a las elecciones internas. Tuvimos charlas con el sector de Gustavo Traverso para que conformen el consejo partidario, consideraron que no era conveniente, respetamos esa decisión, y una prueba de esto es que en el bloque estamos trabajando de manera ordenada.

-¿El Gobierno tiene tiempo de revertir la crisis económica?

-Sí, por supuesto que se está a tiempo de revertir la inflación, se deben tomar medidas claras, firmes. Estoy seguro de que el Gobierno las va a tomar, se calcula que la inflación va a ir en descenso y eso es importante. También hay datos buenos, hay una reactivación en todos los rubros industriales, tuvimos una temporada de verano récord, un fin de semana largo de Semana Santa récord, cayó el desempleo. Por supuesto que no alcanza, que todavía falta.

-Pero los que viajan y hacen turismo son una minoría.

-Sí, no es todo el país, por supuesto. Y hay que solucionar el tema de la inflación, que impacta en el poder adquisitivo de los salarios y los que más lo sufren son los trabajadores formales, pero mucho más los informales, así que por supuesto que es el gran problema a solucionar.

-Para 2023 falta mucho, ¿tiene esperanza en el rumbo del Gobierno?

-Soy optimista, milito en política, soy parte del proyecto del Frente de Todos, si no pensara que podemos solucionar estos problemas, me tengo que quedar en mi casa. Retomando el rumbo del crecimiento, ayudándolo con medidas para que la redistribución quede en los sectores trabajadores, tanto formales como informales, en las pymes, y no se vaya a la fuga como ocurrió en el gobierno de Macri. Somos críticos de algunas medidas de este gobierno, hacemos una autocrítica, pero venimos de cuatro años de Macri, en los cuales se destruyó el mercado interno y la industria nacional. Luego tuvimos dos años de pandemia, la economía paralizada. Y luego de la pandemia, la guerra, que hizo que los precios subieran y la inflación suba incluso en países que nunca tuvieron una alta inflación.

-El propio Mauricio Macri podría competir electoralmente en 2023.

-Todos tienen el derecho de considerarse candidatos o no, y la gente va a tener el derecho de votar a quien crea conveniente. Nosotros siempre respetamos la mayoría popular. Entendemos que vamos a ir mejorando en muchos aspectos y que la inflación va a bajar, hay que tomar medidas fuertes, tomar el toro por las astas, estoy seguro de que estamos a tiempo. Si resolvemos los problemas de la gente, si el país crece, si la economía crece, si hay trabajo genuino, estoy seguro de que vamos a ser una opción totalmente competitiva en 2023.

-¿Qué opina del ministro de Economía, Martín Guzmán?

-Creo que es un buen ministro, que quizás puso todas sus energías en la renegociación de la deuda, esta deuda impagable que dejó Macri, y que por ahí no se puso el foco en el tema de la inflación y la redistribución en el marco del crecimiento, que tiene que ver con las críticas y las diferencias que hay en el frente. Son dos temas importantes, pero estoy seguro de que lo puede realizar el ministro Guzmán, con los otros ministros, porque creo que Alberto tiene buenos ministros.

-¿Cree que la gestión municipal de Junín tiene un rumbo claro?

-No veo un rumbo de ciudad en la gestión de Pablo Petrecca, veo un gobierno pasivo, esperando los recursos de Nación y Provincia para hacer las obras, sin iniciativa ¿Qué política activa tuvo el gobierno de Petrecca para fomentar la producción en la ciudad? La única medida activa fue un proyecto nuestro, el de los microemprendimientos, y estamos hablando de un sector, de la gente que se había quedado sin trabajo en la pandemia. Hoy se entregaron 20 millones de pesos a unos 300 microemprendimientos. Si buscamos una política activa para los comerciantes, para las empresas locales, no la vamos a encontrar.