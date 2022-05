Desde Teodelina llega la obra “Los invisibles de siempre”

Hoy a las 21.30, el Grupo de Teatro "Carlos Gaggieri", de la localidad de Teodelina, se presenta en Dadá Club de Arte (Winter 78), con la obra "Los invisibles de siempre", del genial Claudio Gotbeter.

Con una duración aproximada de 65 minutos -y con las actuaciones de Elba Bertone y Patricio Martínez-, la obra cuenta con la dirección de Pablo Leger. En una charla con el director, a la hora de explicar por qué eligió este texto, sostuvo que "es un texto que me permitió utilizar todas las técnicas sobre las cuales vengo trabajando desde hace años. La dramaturgia de Gotbeter mezcla -queriéndolo o no-, ribetes de grotesco, psicodrama, teatro del oprimido, teoría de sub personalidades y hasta el teatro más aristotélico, pero siempre a través del humor negro.