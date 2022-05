Anunciaron segunda dosis de refuerzo libre para mayores de 18 años

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció ayer que a partir de hoy comienza la vacunación libre y federal con la segunda dosis de refuerzo contra el Covid-19 para todos los mayores de 18 años que hayan cumplido al menos cuatro meses desde la inoculación con la primera dosis de refuerzo.

La inmunización se realizará en todas las postas de vacunación que fueron emplazadas en los 135 municipios, sin necesidad de contar con un turno y con el único requisito de haber cumplido los 4 meses desde la última aplicación. Desde la puesta en marcha del programa Buenos Aires Vacunate, cerca de 16 millones de bonaerenses comenzaron sus esquemas de inmunización frente al coronavirus, alcanzando una cobertura superior al 94% de la población objetivo. Asimismo, alrededor de 14,5 millones recibieron la segunda dosis y más de 8,9 millones se aplicaron un componente de refuerzo.

En Junín

Cabe destacar que la situación epidemiológica en Junín mostró una suba de contagios del 8 al 14 de mayo, en donde se registraron 90 contagios en la ciudad. En la semana previa, del 1 al 7 de mayo, se habían informado 52 nuevos casos y del 24 al 30 de abril, 21 positivos. Ante la suba, las autoridades sanitarias volvieron a insistir en el uso de cubreboca en espacios cerrados y en mantener las medidas de cuidado como el lavado de manos y ventilación de ambientes.

Suba de casos y cuidados

La subsecretaria de Gestión de la Información del Ministerio de Salud bonaerense, Leticia Ceriani, sostuvo que si bien hubo "un crecimiento muy veloz" de los casos de coronavirus en la provincia en los últimos días, destacó que gracias a la vacunación anticovid "ese aumento no tiene impacto significativo en cuanto a casos graves y fallecimientos", por lo que instó a la población a mantener los "cuidados, como el uso de barbijos y ventilación de ambientes". Asimismo, en declaraciones radiales pidió a quien presente síntomas gripales "que se aísle, no vaya a trabajar" o al colegio porque, señaló, "si uno tiene dolores de garganta, si está con tos y si tiene fiebre, lo mejor es quedarse unos días en su casa para no contagiar al resto".

La funcionaria indicó que en la tasa de contagios de Covid-19 se está "viendo un crecimiento muy veloz, de hecho de una semana a la otra fue del 100 por ciento, pero gracias al plan de vacunación este aumento no tiene un impacto significativo en cuanto a casos graves y fallecimientos". "Era lógico que hubiera un aumento de casos durante la temporada de invierno. Esperamos que haya un comportamiento similar a la tercera ola y es probable es que tengamos un número muy alto de casos como lo hemos tenido en la tercera ola, pero gracias a la vacunación esto no tiene un impacto significativo en cuanto a casos graves y de fallecimiento", remarcó.

Ceriani, que también es psicóloga y docente, indicó que "por eso es importante seguir recordando que hay que vacunarse, que aquellos que aún no se dieron la tercera dosis se la den y aquellos que tienen indicación de cuarta dosis, segundo refuerzo, concurran a cualquier vacunatorio y se la hagan aplicar".

La vacunación anticovid "es libre en la provincia de Buenos Aires, no hay que esperar un turno y cualquiera se puede acercar a cualquier vacunatorio y vacunarse porque eso es lo que nos va a permitir atravesar esta cuarta ola sin necesidad de mayores restricciones", recordó. "Además de la vacunación hay que seguir sosteniendo ciertos cuidados como el uso de barbijos, la ventilación de los ambientes, el lavado de mano y el uso de alcohol en gel", advirtió la funcionaria.

