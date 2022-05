Están habilitados los puntos digitales para los vecinos que no fueron censados en Junín

A raíz de que vecinos de la ciudad informaron que el miércoles no recibieron la visita del censista, y tras la decisión del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de extender el Censo Digital hasta el día 24 de este mes, el municipio de Junín dispuso continuar con la apertura de sus puntos digitales para que puedan realizar allí el censo de manera online.

Franco Castellazzi, subsecretario de Producción y referente del Censo en Junín, anunció que "tras el paso del operativo censal territorial y sabiendo que hubo ciertas deficiencias e irregularidades y que el director del INDEC, Marcos Lavagna, anunció que el Censo Digital se prolonga hasta el día 24 de mayo, desde el Gobierno de Junín decidimos seguir promoviendo la realización del mismo para aquellos que no fueron censados, poniendo a disposición nuestros puntos digitales".

"Lo haremos manteniendo a disposición de los vecinos que no fueron censados, los puntos digitales municipales, que durante todo el operativo en los últimos dos meses funcionaron a pleno. Esperamos que esto sirva para que quienes no fueron censados puedan completarlo. A partir de ahora, quienes completen el Censo Digital, no van a requerir que el censista vaya a su casa", agregó.

Castellazzi remarcó que "hasta las 23:59 horas del día 24 de mayo, se podrá completar el Censo Digital, esperando que la mayor cantidad de gente sea censada y que el margen de error de los resultados finales sea el más cercano a 0. Es por eso que el intendente Pablo Petrecca decidió extender la disponibilidad de nuestros puntos digitales para aquellos vecinos que no fueron censados".

También destacó la adhesión que tuvo el censo digital "ya que se han superado todas las expectativas. En Junín, hasta el día miércoles, cuando comenzó el operativo territorial, se llegó al 55%. Entendemos que con esta decisión de continuar con el Censo Digital para aquellos que no fueron visitados por el censista, el porcentaje será mayor".

Por último, informó que "aquellos vecinos que realizaron el Censo Digital y no recibieron la visita del censista el día miércoles, también son considerados personas censadas".

Los puntos digitales

JAB Centro

Hipólito Yrigoyen 71.

Lunes a viernes. 8 a 18.

JAB CITE

Rivadavia 1470.

Lunes, miércoles y viernes, de 8 a 14.

Martes y jueves, de 13 a 17.

JAB CIC Cuadrante Noroeste

Pastor Bauman 1325.

Lunes a viernes, de 8 a 14.

PUNTO DIGITAL - CIC Alvear

Avenida Alvear y Alberti.

Lunes y miércoles, de 9 a 14.

OFICINA DE PRODUCCIÓN

España 37.

Lunes a viernes, de 8 a 13.