La Rufinita: Expectativas ante la posibilidad de llegada del gas natural.

La Rufinita es un barrio de Junín cuyos límites son Ruta Provincial N° 65, calle Las Gallaretas, Canal del Río Salado (donde está el Puente Macucho), hasta la Ruta Nacional N° 7, límites que conforman un triángulo.

En diálogo con TeleJunín, Marcos Vitanzi, presidente de la Sociedad de Fomento, manifestó que generalmente hay contactos con el Municipio por diversos reclamos, habiendo respuestas aunque algunas no son las esperadas ni en los tiempos que uno espera. “Siempre hemos tenido respuestas, aunque a veces no las que nosotros esperamos o no son los tiempos que esperamos o necesitamos, pero la comunicación en sí con la Municipalidad la estamos teniendo hoy y por ese lado te hacen sentir que somos un barrio más de Junín, aunque en la realidad a veces se refleja que no lo es”, explicó.

Las obras de extensión de la red de gas natural, luego de que se culmine la Cuarta Planta de Gas, han generado expectativas. Al respecto, el fomentista dijo: “el barrio está incluido y queremos tener la tranquilidad de que sea así, que al momento de que esté terminada la obra de la Cuarta planta de gas llegue el gas natural a este barrio”.

“Es algo que estamos esperando y pidiendo también una reunión, como para saber cómo manejarnos en el barrio para esta obra, que es grande y que vamos a tener que hacer entre todos los vecinos también. Todavía no se planteó nada. Supuestamente la obra de la planta va a concluir este año así que estamos pidiendo una reunión con Gas Junín para ir adelantando un poco e informarles a los vecinos qué es lo que vamos a necesitar hacer a partir del año que viene, supuestamente”, manifestó.

Cabe mencionar que no tienen ni agua de red ni cloacas. ”Esto también se ha pedido, entre muchas cosas, al Gobierno local, pero es algo que directamente no está hablado. Creemos que el consorcio que se arme para gas natural, puede darnos confianza, nos sirva de práctica para después realizar otro consorcio nuevo de la obra cloacas, por lo menos, que es algo muy pedido. Nosotros tenemos pozo ciego en cada casa y aparte tenemos un pozo donde sacamos el agua”, aclaró.

Respecto a las rutas que circundan el barrio, el entrevistado dijo que la complicación se daba en los egresos del barrio hacia la ruta 65, más que nada en ciertos horarios cuando mucha gente sale a trabajar y circula por allí también gente de la zona, que viene a trabajar a Junín, más los camiones y demás. “En el semáforo de Ruta 7 también se hacen colas, pero bueno, es un semáforo que hay que respetar y armarse de paciencia. El problema nuestro puntual, que hemos visto con Vialidad, es el tema del ingreso y principalmente la salida del barrio hacia la ruta 65”, aclaró.

El tema de los chicos que van a la escuela y que cruzan la ruta, es tema de preocupación y algo hablado con Vialidad. “Nos contestan que no se puede poner un semáforo, ni una senda peatonal, ni nos van a poner un puente. En su momento se pusieron carteles señalado que es zona urbana, que se respete la velocidad máxima, señales de cruce de peatones. Esos carteles todavía están”, acotó.

Iluminación

En el barrio La Rufinita la iluminación es generalmente escasa. “Hace unos años el barrio estaba incluido en un plan de Reconvertibilidad Lumínica, pero no pasó nada –aseguró Vitanzi-. Lo hemos pedido, presentado por Expediente, por lo menos para tener las luminarias que se están sacando de otros barrios donde hoy están poniendo LED. Por lo menos tener eso”

Según lo explicado, hay una luminaria por cuadra y varias puestas por los mismos vecinos, cansados de pedirlas y sin respuesta. Esto afecta también la seguridad de circulación por el barrio. ”Hay muchos lotes baldíos, con pastizales, entonces no hay mucha luz. Este problema viene de hace años. Se suma que hay luminarias que se han quemado, otras veces hay postes afectados por las tormentas, y con la última que hubo algunos no se levantaron aún”, dijo.

Entre los logros, importantes por tener calles de tierra, es el paso del regador y levantamiento de montículos y ramas tres veces a la semana por parte del Municipio. Estas mejoras están desde mediados del año pasado, por parte del área de Espacios Públicos. “A lo mejor en meses de verano no llega a cubrir la necesidad pero hoy se cumple”, destacó Vitanzi.

Problemática vigente

1. Egreso del barrio hacia Ruta Provincial 65. Hay determinados horarios en que es problemático salir del barrio para ir a trabajar a Junín, cuando por dicha ruta circula mucho tránsito, de gente de la zona que también viene a Junín, más los camiones.

2. Escasa iluminación: En las calles hay escasa iluminación, por lo cual desde la entidad fomentista se ha pedido a la Municipalidad más luminarias, aunque sea las “amarillas” que quitan de otros barrios para poner LED, a ellos les sirven igual porque solo tienen un foco por cuadra.

3. Gas natural. Crece la expectativa por la posibilidad de que llegue el gas natural al barrio, tras la culminación de la Cuarta Planta de Gas en Junín. Solicitaron una reunión con Gas Junín para ir preparándose para la obra, con la conformación de consorcios y demás.

Sociedad de Fomento

La Sociedad de Fomento del barrio La Rufinita no tiene sede ni lote propio donde construir. Por eso, para las reuniones que organiza suele usarse el SUM del Jardín de Infantes N° 922. “Al jardín lo consideramos muy nuestro – dijo Marcos Vitanzi-, porque es hoy el edificio donde se nos comparte el SUM para nuestras reuniones. Por ello, siempre que podamos colaborar con su cooperadora lo hacemos, con pintura, por ejemplo, y los vecinos también han ayudado como pueden, y lo han pintado”.

La entidad fomentista es la encargada de hacer los reclamos ante el Municipio y según lo explicado por su presidente, siempre obtienen respuestas, aunque a veces no sean las esperadas o no se produzcan en el tiempo que ellos quisieran.

Como barrio que está bastante alejado del centro de la ciudad, faltan servicios básicos como agua corriente y cloacas, tiene poca iluminación y por supuesto, no tienen gas natural. Sin embargo, hay esperanzas de que pueda conseguirse este último servicio, porque el barrio está incluido en lo que podría ser la extensión de la red de gas.

Características

Nombre: La Rufinita.

Población: Unas 400 familias.

Sociedad de Fomento: Sin sede.

Unidad sanitaria: Calle Fournier s/n.

Otras instituciones: Jardín de Infantes N°922.

Servicios: Alumbrado público (insuficiente) y mejorado en la calle Las Gallaretas.

Reclamos: Reiterados cortes en la electricidad domiciliaria. Arreglo de luminarias y extensión del alumbrado público. Arreglo de calles y de las dársenas de ingreso en la Ruta 65.