Las postales del día: censistas de recorrida y calles casi vacías en Junín

La ciudad vivió ayer, al igual que todo el país, una jornada histórica en el marco del operativo del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, que se realizó desde las 8 hasta las 18 en todo el territorio argentino. Previo a ello, en el mes de marzo, el Indec había lanzado el Censo digital, como una forma de agilizar la recolección de datos y que según informaron desde el Instituto, se realizó en un 50% de las viviendas del país. En nuestra ciudad, con el mismo formato online, las últimas cifras arrojaron un 51,70% de hogares que realizaron la encuesta.

Consultado por Democracia, Franco Castellazzi, jefe territorial del Censo en Junín, destacó que la jornada se desarrolló con muy buen clima y que para aquellas viviendas que no recibieron la visita del censista por diferentes motivos, se iniciará un operativo de recuperación. Asimismo destacó que el cierre del registro de viviendas censadas digitalmente en Junín fue del 55%.

Ciudad vacía

La jornada comenzó muy temprano, a las 8, cuando desde las instituciones educativas partieron los censistas rumbo a los domicilios correspondientes. En algunos casos correspondió realizar el cuestionario de manera presencial, del modo tradicional, y en el caso de que se hubiera realizado el cuestionario online, solo debía entregarse el código generado automáticamente e indicar las personas que vivían en el domicilio, tal la consulta del censista.

Con comercios cerrados –aunque en algunos barrios otros incumplieron la norma- y con un feriado nacional, muchos esperaron por la visita en los hogares mientras otros aprovecharon para salir de paseo, en un día más que soleado y con buena temperatura, siempre que alguien quedara en el hogar o en todo caso, dejando indicado el código en la puerta de casa para facilitar la tarea de los censistas. “Realmente la gente se preocupó”, aseguró Castellazzi. “La jornada se desarrolló en calma. La gente estuvo bien. El clima acompañó”.

“No se dieron situaciones negativas, ninguna que hubiera que abordar con seguridad, al menos que me haya enterado”, señaló de primer momento el referente al cierre de la jornada. Respecto de las cuestiones suscitadas con algunos vecinos que aseguran que no recibieron la visita de los censistas, Castellazzi explicó: “Hay algunos vecinos que dicen que el censista no fue, pero en ese caso, van a volver a ir a las casas. Empieza hoy un operativo de recuperación”.

La jornada

El director del Indec, Marco Lavagna, calificó como "muy normal" al operativo del censo 2022, y adelantó que habrá una semana para recuperar datos de las viviendas que quedaron pendientes. "Atenderemos las viviendas que quedaron sin censar", agregó el funcionario al ser consultado por las casas que no pudieron ser censadas durante la jornada del Censo nacional 2022.

"Vamos a utilizar distintos mecanismos para verificar las viviendas que no han sido censadas. Hasta ahora hemos tenido algunos llamados y algunos mails, es una porción chica y la vamos a atender", explicó. Estos mecanismos estarán publicados en la página oficial https://www.censo.gob.ar/.

Lavagna catalogó a la jornada como "un operativo muy normal, no tuvimos grandes inconvenientes". "Estamos muy contentos, sabemos que todavía nos puede quedar alguna vivienda sin censar. Sé que puede pasar y estamos viendo cuáles son los mecanismos en la semana que tenemos en la que atenderemos los casos de viviendas que quedaron sin censar", explicó.

Luego aclaró que aunque no hayan recibido la visita de un censista, de "los que hicieron el censo digital, los datos los tenemos. Los tomamos como un dato de censo válido y los vamos a estar utilizando". Consultado acerca de si se emitirán resultados parciales del Censo Nacional 2022 refirió: "Esto no es una elección, no podemos dar datos parciales, así que les pido paciencia", respondió.

Más tarde resaltó la importancia del cenco digital, a lo que catalogó como "un cambio de paradigma", que fue valorado por los observadores internacionales. "Hemos visto todo el día imágenes y testimonios que iba dando la gente que nos ponen muy contentos", dijo, y adjudicó la calidad de la tarea a "todo el personal del Indec" y a la dedicación de los censistas.

Multas

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) decretó que el Censo 2022 es obligatorio para todos los ciudadanos del país y quienes decidieron no completarlo podrán ser sancionados con una multa. El artículo 17 del Decreto 726/2020 indica que “todos los y las habitantes de la Nación quedan obligados y obligadas a responder la totalidad de las preguntas incluidas en el Censo”. Y agrega: “Quienes no suministren en término, falseen u omitan la información solicitada incurrirán en infracción y serán pasibles de multa”.

De acuerdo a lo que indica el artículo 15 de la Ley N° 17.622, el valor de la multa se ajusta de manera semestral, en enero y julio de todos los años. El mismo es establece “en función de los incrementos habidos en los semestres que vencen el 31 de diciembre y el treinta de junio, de conformidad con la variación operada en el nivel general de precios al por mayor en dichos períodos”. Según la actualización del 23 de febrero de este año, las multas irán desde $1.076,36 a los $106.799,35.

________________________________

